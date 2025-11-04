Урал полон чудес — и в этой поездке вы увидите одно из них! Мы поднимемся на живописный Аракульский Шихан, полюбуемся видами на Уральские горы, бесконечные леса и множество озер. Попытаемся разгадать загадку углублений в камнях. По экотропе прогуляемся до озера Аракуль и насладимся красотой природы. И конечно, сделаем множество снимков на память.
Описание экскурсииЗнакомство с мегалитом и озером Извилистый каменный хребет напоминает развалины гигантского замка или крепостную стену, и тянется с юга на север примерно на 2 км. А множественные углубления в камнях мегалита (глубина некоторых достигает человеческого роста) до сих пор остаются неразгаданными. Отправимся покорять его вершины, откуда открываются панорамные виды на бескрайние горы Урала. И конечно, полюбуемся уединённым озером, которое спряталось в лесу у подножия горы. Здесь так приятно побродить по щиколотку в прохладной и чистой воде, глядя на огромную скальную гряду и леса, простирающиеся до горизонта. Важная информация:
- Поездка проходит на легковом автомобиле Skoda;
- Протяженность пешего маршрута составляет 10 км;
- Возьмите с собой перекус, если хотите устроить привал на природе. Также можно будет пообедать в придорожном кафе.
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аракульский Шихан
- Вид на Уральские горы
- Озеро Аракуль
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер.
Что не входит в цену
- Питание.
Место начала и завершения?
Улица 8 Марта, 43, Цирк
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
ДАНИИЛ
4 ноя 2025
Отличная экскурсия. Виды невероятные. Всё понравилось. Анна ещё и хороший фотограф:)
Спасибо за экскурсию.
Е
Елена
16 сен 2025
Всё сказочно! Природа, погода, гид! Не ожидала от такой хрупкой девушки такой мощной поддержки.
