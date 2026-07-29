Лучшее время для джипинга на Аракульский Шихан и Большие Аллаки - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок на свежем воздухе, а также для купания в озере Большие Аллаки. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться комфортными условиями, однако стоит учитывать возможные дожди и более прохладные температуры. Зимой и ранней весной маршрут может быть затруднён из-за снега и льда.

Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает что-то новое: от величественных Аракульских Шиханов до таинственных Больших Аллаков. Эта экскурсия - не просто прогулка, а настоящее приключение по бездорожью, где вы сможете коснуться истории, покорить вершины и исследовать древние рисунки, оставленные первобытными людьми. Вас ждет незабываемый день, полный открытий и впечатлений, который подарит вам истории для рассказов и фотографии, достойные лучших альбомов

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Покорить «Китайскую стену» Урала

Аракульские Шиханы узкой и высокой стеной тянутся с севера на юг Челябинской области. Мы доберёмся сюда на подготовленных внедорожниках и совершим восхождение на одну из высших точек Шиханов, вершину Чемберлен. Вам откроется фантастический вид на 11 уральских озер, скалы и леса. А под ногами то и дело будут встречаться окаменелости и останки моллюсков, ведь мы идём по рифу древнего моря!

Большие Аллаки: рисунки первобытных людей

Второй нашей целью будут Большие Аллаки — доисторическое святилище в виде скал причудливой формы, которые возвышаются посреди открытого поля. Вы поймёте, почему это место называют «уральским Стоунхенджем», отыщете на скалах рисунки древних людей и разберетесь, что они обозначают. Полюбуетесь большим одноимённым озером, а в летнее время сможете здесь искупаться.

Примерный тайминг экскурсии

8:00 — выезд из Екатеринбурга

10:30 — приезжаем на Аракульский Шихан

12:00 — обед (чай, печенье или горячее питание по договоренности)

14:00 — приезжаем в святилище Большие Аллаки

15:00 — выезд обратно в город

18:00 — возращение в Екатеринбург

Тайминг приблизительный и может корректироваться в зависимости от скорости прохождения маршрута и погодных условий.

Организационные детали

Забираем из гостиницы в пределах центра города, другие места обговариваются отдельно

Поедем на автомобилях, подготовленных для преодоления бездорожья

Прогулка на Шихане займёт примерно 1—1,5 часа, обязательно выбирайте удобную и практичную одежду по погоде. С маршрутом справятся взрослые и дети от 10 лет

В машине для вас будет чай с печеньем, также можно дополнительно заказать горячее питание или взять с собой перекус

При сложных погодных условиях экскурсию можно перенести, или маршрут может быть изменён

С вами будет гид-водитель из нашей команды

Дополнительные расходы:

— Расходы на питание, можно взять с собой или заехать в кафе по пути

— Возможно провести экскурсию для большего числа участников заказав 2-3 автомобиля