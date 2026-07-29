Лучшее время для джипинга на Аракульский Шихан и Большие Аллаки - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок на свежем воздухе, а также для купания в озере Большие Аллаки. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться комфортными условиями, однако стоит учитывать возможные дожди и более прохладные температуры. Зимой и ранней весной маршрут может быть затруднён из-за снега и льда.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Аракульские Шиханы
Большие Аллаки
Чемберлен
Описание экскурсии
Покорить «Китайскую стену» Урала
Аракульские Шиханы узкой и высокой стеной тянутся с севера на юг Челябинской области. Мы доберёмся сюда на подготовленных внедорожниках и совершим восхождение на одну из высших точек Шиханов, вершину Чемберлен. Вам откроется фантастический вид на 11 уральских озер, скалы и леса. А под ногами то и дело будут встречаться окаменелости и останки моллюсков, ведь мы идём по рифу древнего моря!
Большие Аллаки: рисунки первобытных людей
Второй нашей целью будут Большие Аллаки — доисторическое святилище в виде скал причудливой формы, которые возвышаются посреди открытого поля. Вы поймёте, почему это место называют «уральским Стоунхенджем», отыщете на скалах рисунки древних людей и разберетесь, что они обозначают. Полюбуетесь большим одноимённым озером, а в летнее время сможете здесь искупаться.
Примерный тайминг экскурсии
8:00 — выезд из Екатеринбурга 10:30 — приезжаем на Аракульский Шихан 12:00 — обед (чай, печенье или горячее питание по договоренности) 14:00 — приезжаем в святилище Большие Аллаки 15:00 — выезд обратно в город 18:00 — возращение в Екатеринбург
Тайминг приблизительный и может корректироваться в зависимости от скорости прохождения маршрута и погодных условий.
Организационные детали
Забираем из гостиницы в пределах центра города, другие места обговариваются отдельно
Поедем на автомобилях, подготовленных для преодоления бездорожья
Прогулка на Шихане займёт примерно 1—1,5 часа, обязательно выбирайте удобную и практичную одежду по погоде. С маршрутом справятся взрослые и дети от 10 лет
В машине для вас будет чай с печеньем, также можно дополнительно заказать горячее питание или взять с собой перекус
При сложных погодных условиях экскурсию можно перенести, или маршрут может быть изменён
С вами будет гид-водитель из нашей команды
Дополнительные расходы: — Расходы на питание, можно взять с собой или заехать в кафе по пути — Возможно провести экскурсию для большего числа участников заказав 2-3 автомобиля
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорености
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1737 туристов
Мы команда путешественников, которые побывали во многих красивых местах нашей необъятной родины и нашей области. Придумываем и составляем маршруты на любой вкус и цвет, едем сами и впоследствии возим туристов знакомиться с нашей уникальной природой.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
4
3
3
1
2
1
1
–
Вадим
Прекрасная поездка с гидом Андреем. Кстати, посещение Больших Аллаков предлагают далеко не все гиды. Внедорожник отлично подходит для комфортной и безопасной поездки по этим удивительным местам. А подъём на Шихан читать дальшеуменьшить
- это отдельное приключение, некий экстрим. Но с Андреем все трудности были достаточно легко преодолены. Путешествие было абсолютно безопасным и оставило только положительные эмоции. Имейте ввиду, что это поездка прежде всего путешествие по природным локациям, а не экскурсия. Но важной и интересной информацией Андрей охотно делится. В целом создаётся непринуждённая атмосфера, и путешествовать с Андреем очень приятно. Непременно рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Очень красивая природа и невероятные виды. Плюс повезло с погодой, долго не было дождей, так что дорога была нормальной. Моим гидом был Роман, он мне рассказывал как весело бывает туда добираться после дождей))) Но машина у него подготовленная, да и водитель опытный, так что всем рекомендую эту экскурсию в любую погоду.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Незабываемые впечатления! Огромнейшее Спасибо Роману за прекрасно проведённый день. Все соответствует описанию. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Антон
Дата посещения: 27 авг 2025
Ездили на Аракульский Шихан и в Аллаки. Водитель Роман - супер водитель. Был дождь, дорогу прилично размыло, доехали идеально, даже не забуксовали. Виды потрясающие, машина комфортная, водитель отличный, приятна беседа - как итог, чудесный день! Спасибо ребята.
Вам был полезен этот отзыв?
Михаил
Великолепная экскурсия с опытным путешественником Андреем! Всем рекомендую! Андрей, спасибо за ваш труд!
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Очень красивые места, весь день под впечатлениями, насколько красивая наша природа. У нас был гид Роман, очень весёлый, в разговорах время в дороге пролетело незаметно. На природе выпить чай и насладиться прекрасными видами, что может быть лучше. Формат экскурсии посмотреть на прекрасные виды, и добраться к ним на джипе, как можно ближе, не исторический, с собой главное прекрасное настроение и удобную обувь))
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии на «Джипинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки»