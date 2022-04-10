Джиппинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки

Покорить труднодоступные уголки Урала, увидеть наскальные рисунки и риф древнего моря

Индивидуальная
В этом путешествии мы совместили две монументальные, труднодоступные и фактурные природные локации — «Стоунхендж» и «Китайскую стену» Урала.

На автомобилях, которые легко преодолевают бездорожье, мы доберемся до Аракульских Шиханов, заберемся на их вершину и посмотрим на 11 уральских озер.

А затем окажемся на месте древнего святилища и рассмотрим петроглифы.
Джиппинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
Джиппинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
Джиппинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
Джиппинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
Джиппинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
Джиппинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
Джиппинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
Джиппинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
Джиппинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
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Что вас ожидает

Покорить «Китайскую стену» Урала

Аракульские Шиханы узкой и высокой стеной тянутся с севера на юг Челябинской области. Мы доберемся сюда на подготовленных внедорожниках и совершим восхождение на одну из высших точек Шиханов, вершину Чемберлен. Вам откроется фантастический вид на 11 уральских озер, скалы и леса. А под ногами то и дело будут встречаться окаменелости и останки моллюсков, ведь мы идем по рифу древнего моря!

Большие Аллаки: рисунки первобытных людей

Второй нашей целью будут Большие Аллаки — доисторическое святилище в виде скал причудливой формы, которые возвышаются посреди открытого поля. Вы поймете, почему это место называют «уральским Стоунхенджем», отыщете на скалах рисунки древних людей и разберетесь, что они обозначают. Полюбуетесь большим одноименным озером, а в летнее время сможете здесь искупаться.

Примерный тайминг экскурсии

8:00 — выезд из Екатеринбурга
10:30 — приезжаем на Аракульский Шихан
12:00 — обед (чай, печенье или горячее питание по договоренности)
14:00 — приезжаем в святилище Большие Аллаки
15:00 — выезд обратно в город
18:00 — возращение в Екатеринбург

Тайминг приблизительный и может корректироваться в зависимости от скорости прохождения маршрута и погодных условий.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобилях, подготовленных для преодоления бездорожья
  • С вами будет гид-водитель из нашей команды
  • Треккинг на шихане займет примерно 1 – 1,5 часа, обязательно выбирайте удобную и практичную одежду по погоде. С маршрутом справятся взрослые и дети от 12 лет.
  • В машине для вас будет чай с печеньем, также можно дополнительно заказать горячее питание или взять с собой перекус

При сложных погодных условиях экскурсию можно перенести, или маршрут может быть изменён.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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