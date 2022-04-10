Что вас ожидает

Покорить «Китайскую стену» Урала

Аракульские Шиханы узкой и высокой стеной тянутся с севера на юг Челябинской области. Мы доберемся сюда на подготовленных внедорожниках и совершим восхождение на одну из высших точек Шиханов, вершину Чемберлен. Вам откроется фантастический вид на 11 уральских озер, скалы и леса. А под ногами то и дело будут встречаться окаменелости и останки моллюсков, ведь мы идем по рифу древнего моря!

Большие Аллаки: рисунки первобытных людей

Второй нашей целью будут Большие Аллаки — доисторическое святилище в виде скал причудливой формы, которые возвышаются посреди открытого поля. Вы поймете, почему это место называют «уральским Стоунхенджем», отыщете на скалах рисунки древних людей и разберетесь, что они обозначают. Полюбуетесь большим одноименным озером, а в летнее время сможете здесь искупаться.

Примерный тайминг экскурсии

8:00 — выезд из Екатеринбурга

10:30 — приезжаем на Аракульский Шихан

12:00 — обед (чай, печенье или горячее питание по договоренности)

14:00 — приезжаем в святилище Большие Аллаки

15:00 — выезд обратно в город

18:00 — возращение в Екатеринбург

Тайминг приблизительный и может корректироваться в зависимости от скорости прохождения маршрута и погодных условий.

Организационные детали

Экскурсия проводится на автомобилях, подготовленных для преодоления бездорожья

С вами будет гид-водитель из нашей команды

Треккинг на шихане займет примерно 1 – 1,5 часа, обязательно выбирайте удобную и практичную одежду по погоде. С маршрутом справятся взрослые и дети от 12 лет.

В машине для вас будет чай с печеньем, также можно дополнительно заказать горячее питание или взять с собой перекус

При сложных погодных условиях экскурсию можно перенести, или маршрут может быть изменён.