Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборДжипинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
Приглашаем на увлекательное путешествие по древним местам Урала. Восхождение на Шиханы и посещение святилища с петроглифами ждут вас
Начало: По договорености
«Аракульские Шиханы узкой и высокой стеной тянутся с севера на юг Челябинской области»
7 июн в 08:00
8 июн в 08:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборОзеро Аракуль и Аракульские Шиханы
Путешествие к Аракульским Шиханам предлагает уникальный опыт: живописный лес, озеро Аракуль и пикник с видом на 11 озёр. Подходит для активных людей
Начало: У вашего отеля в Екатеринбурге
«Аракульские Шиханы — это скала на вершине горы протяжённостью более 2 км»
6 июн в 08:00
7 июн в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Аракуль - шихан и озеро
Погрузитесь в атмосферу Урала, поднимитесь на шихан Аракуль и насладитесь видами. Уникальные каменные чаши, древние отпечатки и отдых у озера ждут вас
Начало: Возле Цирка
«Шихан — это каменный гребень длиной более 2 км»
8 июн в 09:00
1 июл в 09:00
14 300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аракульский Шихан: прогулка по уральскому мегалиту
Удивительное путешествие на Аракульский Шихан откроет перед вами величие Уральских гор и загадочные углубления в камнях. Не упустите шанс сделать фото на память
«Мы поднимемся на живописный Аракульский Шихан, полюбуемся видами на Уральские горы, бесконечные леса и множество озер»
Завтра в 12:00
8 июн в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Уральская «китайская стена»: на Аракульский шихан из Екатеринбурга
Найти лучшие виды и проверить свою выносливость
«Дорога к Аракульскому шихану и озеру Аракуль занимает около трёх часов»
7 июн в 09:30
8 июн в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина28 мая 2025Анна прекрасно все организовала и провела прекрасную экскурсию. Шикарно провела день, надышалась чистым воздухом и налазалась по горам. Спасибо Анне большое
- ППавел17 мая 2025Очень хорошая экскурсия. Замечательно красивые места, гид подводит прямо к самому подьему. Вдоволь времени чтобы погулять и на Шихане и
- ААлексей12 мая 2025Совершили замечательное восхождение на гору Шихан. Анна - прекрасный гид и очень опытный проводник, она знает на склонах каждую тропинку
- ААнастасия6 мая 2025Прекрасный водитель знающий своё дело. Не хватило информации, рассказов о крае, местах которые посетили. Но в целом поездкой остались довольны.
- ННадежда6 мая 2025Очень интересная экскурсия на целый день. Нас забрал Роман на огромном классном джипе и подарил незабываемые эмоции от езды по бездорожью
- ТТатьяна6 мая 2025Понравилось, как Анна провела экскурсию. Чувствовалось, что она была вовлечена, старалась заинтересовать детей. Подбадривала детей, которые ближе к концу подустали. Анна много интересного
- ВВячеслав31 марта 2025Спасибо большое Наталье за интересный маршрут! Очень красивое и живописное место с непревзойденной природой. Данный маршрут не является сложным с
- ЕЕлена6 октября 2024На шихан нас сопровождал Юрий. Пока добирались до места узнали много интересного о городе и о природе уральского края. Сам
- ААнастасия31 августа 2024Я ездила в Екатеринбург на день рождения и как человек активный не смогла пройти мимо трипа в горы. Оля была просто
- РРусатм29 августа 2024Первый раз с коллегами приехали в Екатеринбург и за неимением маршрута, решили сделать случайный выбор и ни разу не пожалели.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Шиханы»
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