Шиханы – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 5 экскурсий в категории «Шиханы» в Екатеринбурге, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Джипинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
Джиппинг
На машине
10 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Джипинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
Приглашаем на увлекательное путешествие по древним местам Урала. Восхождение на Шиханы и посещение святилища с петроглифами ждут вас
Начало: По договорености
«Аракульские Шиханы узкой и высокой стеной тянутся с севера на юг Челябинской области»
7 июн в 08:00
8 июн в 08:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Озеро Аракуль и Аракульские Шиханы - с подъёмом на вершину
На машине
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Озеро Аракуль и Аракульские Шиханы
Путешествие к Аракульским Шиханам предлагает уникальный опыт: живописный лес, озеро Аракуль и пикник с видом на 11 озёр. Подходит для активных людей
Начало: У вашего отеля в Екатеринбурге
«Аракульские Шиханы — это скала на вершине горы протяжённостью более 2 км»
6 июн в 08:00
7 июн в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Аракуль: путешествие к шихану и озеру
На машине
12 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Аракуль - шихан и озеро
Погрузитесь в атмосферу Урала, поднимитесь на шихан Аракуль и насладитесь видами. Уникальные каменные чаши, древние отпечатки и отдых у озера ждут вас
Начало: Возле Цирка
«Шихан — это каменный гребень длиной более 2 км»
8 июн в 09:00
1 июл в 09:00
14 300 ₽ за всё до 4 чел.
Аракульский Шихан: прогулка по уральскому мегалиту
На машине
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Аракульский Шихан: прогулка по уральскому мегалиту
Удивительное путешествие на Аракульский Шихан откроет перед вами величие Уральских гор и загадочные углубления в камнях. Не упустите шанс сделать фото на память
«Мы поднимемся на живописный Аракульский Шихан, полюбуемся видами на Уральские горы, бесконечные леса и множество озер»
Завтра в 12:00
8 июн в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Уральская «китайская стена»: на Аракульский шихан из Екатеринбурга
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уральская «китайская стена»: на Аракульский шихан из Екатеринбурга
Найти лучшие виды и проверить свою выносливость
«Дорога к Аракульскому шихану и озеру Аракуль занимает около трёх часов»
7 июн в 09:30
8 июн в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ангелина
    28 мая 2025
    Аракульский Шихан: прогулка по уральскому мегалиту
    Анна прекрасно все организовала и провела прекрасную экскурсию. Шикарно провела день, надышалась чистым воздухом и налазалась по горам. Спасибо Анне большое
  • П
    Павел
    17 мая 2025
    Джипинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
    Очень хорошая экскурсия. Замечательно красивые места, гид подводит прямо к самому подьему. Вдоволь времени чтобы погулять и на Шихане и
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    вокруг Аллак. Приятно что напоили чаем) Очень хорошая экскурсия если вы любите природу, не против полазить по скалам и вы готовы потратить на путь 2,5 часа.

    Очень хорошая экскурсия. Замечательно красивые места, гид подводит прямо к самому подьему. Вдоволь времени чтобы погулятьОчень хорошая экскурсия. Замечательно красивые места, гид подводит прямо к самому подьему. Вдоволь времени чтобы погулятьОчень хорошая экскурсия. Замечательно красивые места, гид подводит прямо к самому подьему. Вдоволь времени чтобы погулятьОчень хорошая экскурсия. Замечательно красивые места, гид подводит прямо к самому подьему. Вдоволь времени чтобы погулятьОчень хорошая экскурсия. Замечательно красивые места, гид подводит прямо к самому подьему. Вдоволь времени чтобы погулять
  • А
    Алексей
    12 мая 2025
    Аракульский Шихан: прогулка по уральскому мегалиту
    Совершили замечательное восхождение на гору Шихан. Анна - прекрасный гид и очень опытный проводник, она знает на склонах каждую тропинку
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    и всегда во всём поможет в пути, всё подскажет и расскажет. Наверху были великолепные виды на уральский хребет, озёра и дальние леса. Спасибо за увлекательное приключение!

    Совершили замечательное восхождение на гору Шихан. Анна - прекрасный гид и очень опытный проводник, она знаетСовершили замечательное восхождение на гору Шихан. Анна - прекрасный гид и очень опытный проводник, она знаетСовершили замечательное восхождение на гору Шихан. Анна - прекрасный гид и очень опытный проводник, она знаетСовершили замечательное восхождение на гору Шихан. Анна - прекрасный гид и очень опытный проводник, она знаетСовершили замечательное восхождение на гору Шихан. Анна - прекрасный гид и очень опытный проводник, она знает
  • А
    Анастасия
    6 мая 2025
    Джипинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
    Прекрасный водитель знающий своё дело. Не хватило информации, рассказов о крае, местах которые посетили. Но в целом поездкой остались довольны.
    Прекрасный водитель знающий своё дело. Не хватило информации, рассказов о крае, местах которые посетили. Но в целом поездкой остались довольныПрекрасный водитель знающий своё дело. Не хватило информации, рассказов о крае, местах которые посетили. Но в целом поездкой остались довольны
  • Н
    Надежда
    6 мая 2025
    Джипинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
    Очень интересная экскурсия на целый день. Нас забрал Роман на огромном классном джипе и подарил незабываемые эмоции от езды по бездорожью
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    и красоты Шихана и озера Большие Аллаки. Приятная беседа, вкусный обед в кафе, смело могу рекомендовать как поездку в эти замечательные места, так и организаторов поездки. Роман ответственный проводник, следил за безопасностью, аккуратно водит и поддерживает общение. Полный восторг, 10 из 10

  • Т
    Татьяна
    6 мая 2025
    Аракульский Шихан: прогулка по уральскому мегалиту
    Понравилось, как Анна провела экскурсию. Чувствовалось, что она была вовлечена, старалась заинтересовать детей. Подбадривала детей, которые ближе к концу подустали. Анна много интересного
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    рассказала, и не только по теме экскурсии. Показала на шихане 3 точки - виды невероятные. Помогала с фото и видео. Очень благодарны Анне за такое интересное и красивое приключение.

    Понравилось, как Анна провела экскурсиюПонравилось, как Анна провела экскурсиюПонравилось, как Анна провела экскурсиюПонравилось, как Анна провела экскурсиюПонравилось, как Анна провела экскурсию
  • В
    Вячеслав
    31 марта 2025
    Озеро Аракуль и Аракульские Шиханы - с подъёмом на вершину
    Спасибо большое Наталье за интересный маршрут! Очень красивое и живописное место с непревзойденной природой. Данный маршрут не является сложным с
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    точки зрения физической нагрузки, но есть несколько мест, где придется немного напрячься, но те виды, которые перед Вами откроются после преодоления всех препятствий, точно того стоят. Однозначно рекомендую.

    Спасибо большое Наталье за интересный маршрут! Очень красивое и живописное место с непревзойденной природой. Данный маршрут
  • Е
    Елена
    6 октября 2024
    Аракуль: путешествие к шихану и озеру
    На шихан нас сопровождал Юрий. Пока добирались до места узнали много интересного о городе и о природе уральского края. Сам
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    подъем оказался не особо сложным, но в некоторых местах Юрий контролировал и помогал забраться. Очень повезло с погодой в начале октября, и виды открывшиеся с вершины были просто сказочные. Воспользовались предложением гида и получили массу отличных фото и видео на память. Хотели бы приехать еще в эти чудесные места:)

  • А
    Анастасия
    31 августа 2024
    Аракуль: путешествие к шихану и озеру
    Я ездила в Екатеринбург на день рождения и как человек активный не смогла пройти мимо трипа в горы. Оля была просто
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    супер гидом. Она все рассказала, все показала, помогла, где-то поддержала, когда было страшновато и тяжело взбираться. Это незабываемые впечатления и как минимум только ради этого путешествия можно было ехать в Екатеринбург. Фраза, которую я ассоциирую с этим путешествием «это испытание: готова ли я к своим 24 годам». Я смогла и каждый из вас сможет. Каждому советую посетить эти красивейшие места.

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  • Р
    Русатм
    29 августа 2024
    Озеро Аракуль и Аракульские Шиханы - с подъёмом на вершину
    Первый раз с коллегами приехали в Екатеринбург и за неимением маршрута, решили сделать случайный выбор и ни разу не пожалели.
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    Отправились с гидом Натальей на Аракульские Шиханы. Мы совсем физически не подготовлены, поэтому попросили доброс к подножью😁. Парни ехали в багажнике и наверняка запомнят эту поездку. Дорога была мягко сказать не ровная, все было в грязи, шатало постоянно, но так было веселее. Рассказали про технику безопасности, и мы карабкались на вершину горы. Было очень страшно от высоты, но когда мы добрались до вершины… открылся потрясающий вид на озера и леса. Чтобы не портить впечатления, пока закончу на этом🙂 Спасибо огромное за впечатления, комфортный маршрут и эмоции!

    Первый раз с коллегами приехали в Екатеринбург и за неимением маршрута, решили сделать случайный выбор иПервый раз с коллегами приехали в Екатеринбург и за неимением маршрута, решили сделать случайный выбор и

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Шиханы»

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