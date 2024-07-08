Аракульские Шиханы — это скала на вершине горы протяжённостью более 2 км.
Мы пройдём по живописному лесу, отдохнём у озера Аракуль (при хорошей погоде можно искупаться или поплавать на сапах), поднимемся на самую вершину, осмотрим окрестности. И устроим пикник с видом на 11 озёр!
Мы пройдём по живописному лесу, отдохнём у озера Аракуль (при хорошей погоде можно искупаться или поплавать на сапах), поднимемся на самую вершину, осмотрим окрестности. И устроим пикник с видом на 11 озёр!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
- Дорога из Екатеринбурга (2,5 часа). Сделаем остановку, чтобы купить еды для пикника
- Озеро Аракуль — сперва просто любуемся видами
- Аракульские Шиханы. Забираемся на них пешком (6,5 км в одну сторону, от 1 до 3 часов в зависимости от скорости участников) или организуем заброс на внедорожнике на самый верх
- Озеро Аракуль — а теперь прогулка на сапах (опционально) и купание в хорошую погоду
- Пикник на смотровой площадке с видом на 11 озёр
- Обратный путь
Организационные детали
- Это поход средней сложности, поэтому допускаются активные люди в возрасте 7–65 лет, без ограничений по здоровью
- Общая продолжительность похода зависит от скорости участников. В среднем он длится 8 часов
Дополнительные расходы (по желанию):
- продукты для пикника
- заброс на вершину скалы на внедорожнике — 4000 руб.
- аренда сап-борда — 700 руб. /час
Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Екатеринбурге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Мы проводим походы выходного дня по Уралу более 7 лет. Являемся топовыми организаторами в Екатеринбурге. В команде только опытные гиды, прошедшие специальную подготовку.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виктор
8 июля 2024
Нам очень понравилась, спасибо большое за увлекательную поездку! Мы увидели невероятную красоту, путь до Шиханов пролегал через лес у озера, в котором на обратном пути мы поплавали. С Натальей очень
Вера
2 июля 2024
Экскурсию проводил Саша Мазитов, и я хочу сказать, что провела незабываемый, интересный день. Понравилось и восхождение, Саша помогал, где мне было страшно,так как на скалы я поднималась впервые, интересный собеседник, видно, что опытный и сним комфортно. Спасибо большое за отличные впечатления, я на Урале впервые, но думаю не последний раз.
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