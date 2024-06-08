Аудиогиды и аудиоэкскурсии Екатеринбурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Екатеринбурге, цены от 390 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу
Пешая
4 отзыва
5 часов
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу: от Плотинки до Храма на Крови
Откройте для себя Екатеринбург под новым углом с увлекательной аудиоэкскурсией. Путешествие по историческим и культурным местам города
Начало: У памятника В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
390 за человека
Природный парк «Оленьи ручьи»: аудиоэкскурсия в приложении
Пешая
3 часа
Аудиогид
Природный парк «Оленьи ручьи»: аудиоэкскурсия в приложении
Начало: Станционная улица, 1
«Эта авторская аудиоэкскурсия в приложении позволит вам исследовать Малый круг в своем темпе и узнать много интересных историй, которые знают только местные»
Завтра в 09:00
12 июля в 09:00
390 за человека
Эльмаш и его миры: аудиоквест по заводскому району Екатеринбурга
Пешая
2 часа
Аудиогид
Аудиоквест по району Эльмаш: погружение в историю Екатеринбурга
Откройте для себя исторический район Эльмаш в Екатеринбурге с аудиоквестом, полным увлекательных историй и архитектурных шедевров
Начало: Улица Баумана, 2
«С аудиоквестом «Эльмаш и его миры» вы погрузитесь в ушедшую эпоху, узнаете историю заводов, сыгравших важную роль в индустриализации нашей страны, и узнаете забавные истории, знакомые только местным»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    8 июня 2024
    Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу
    Гуляли с сыном подростком, нам очень понравилось, интересно и удобно.
  • А
    Алёна
    30 мая 2024
    Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу
    Прекрасное содержание. Удобное приложение. Карта по движению. Экскурсовод приятный голос и понятная речь!
    Прекрасное содержание. Удобное приложение. Карта по движениюПрекрасное содержание. Удобное приложение. Карта по движениюПрекрасное содержание. Удобное приложение. Карта по движениюПрекрасное содержание. Удобное приложение. Карта по движению
  • К
    Кирилл
    16 мая 2024
    Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу
    Спасибо, все понравилось. Хороший формат - добавляется свобода во времени и пространстве. Хорошо бы сразу разделить на пешеходную и "колесную" части. Целиком экскурсию нельзя назвать пешеходной. А вот сделать аналог для автомобилистов по окрестностям было бы очень кстати.
  • D
    D16-94
    8 ноября 2023
    Аудиоэкскурсия по нетуристическому Екатеринбургу: мифы и легенды
    Все понравилось, интересная экскурсия, спасибо
  • D
    Darya
    5 августа 2023
    Аудиоэкскурсия по нетуристическому Екатеринбургу: мифы и легенды
    Очень интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Аудиогиды»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу
  2. Природный парк «Оленьи ручьи»: аудиоэкскурсия в приложении
  3. Эльмаш и его миры: аудиоквест по заводскому району Екатеринбурга
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Дом Севастьянова
  3. Храм на Крови
  4. Ельцин Центр
  5. Ганина яма
  6. Набережная
  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Уралмаш
  9. Городок чекистов
  10. Дом Ипатьева
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июле 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 390 до 590. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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