К Кирилл

Спасибо, все понравилось. Хороший формат - добавляется свобода во времени и пространстве. Хорошо бы сразу разделить на пешеходную и "колесную" части. Целиком экскурсию нельзя назвать пешеходной. А вот сделать аналог для автомобилистов по окрестностям было бы очень кстати.