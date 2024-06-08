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Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу: от Плотинки до Храма на Крови
Откройте для себя Екатеринбург под новым углом с увлекательной аудиоэкскурсией. Путешествие по историческим и культурным местам города
Начало: У памятника В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
390₽ за человека
3 часа
Аудиогид
Природный парк «Оленьи ручьи»: аудиоэкскурсия в приложении
Начало: Станционная улица, 1
«Эта авторская аудиоэкскурсия в приложении позволит вам исследовать Малый круг в своем темпе и узнать много интересных историй, которые знают только местные»
Завтра в 09:00
12 июля в 09:00
390₽ за человека
2 часа
Аудиогид
Аудиоквест по району Эльмаш: погружение в историю Екатеринбурга
Откройте для себя исторический район Эльмаш в Екатеринбурге с аудиоквестом, полным увлекательных историй и архитектурных шедевров
Начало: Улица Баумана, 2
«С аудиоквестом «Эльмаш и его миры» вы погрузитесь в ушедшую эпоху, узнаете историю заводов, сыгравших важную роль в индустриализации нашей страны, и узнаете забавные истории, знакомые только местным»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна8 июня 2024Гуляли с сыном подростком, нам очень понравилось, интересно и удобно.
- ААлёна30 мая 2024Прекрасное содержание. Удобное приложение. Карта по движению. Экскурсовод приятный голос и понятная речь!
- ККирилл16 мая 2024Спасибо, все понравилось. Хороший формат - добавляется свобода во времени и пространстве. Хорошо бы сразу разделить на пешеходную и "колесную" части. Целиком экскурсию нельзя назвать пешеходной. А вот сделать аналог для автомобилистов по окрестностям было бы очень кстати.
- DD16-948 ноября 2023Аудиоэкскурсия по нетуристическому Екатеринбургу: мифы и легендыВсе понравилось, интересная экскурсия, спасибо
- DDarya5 августа 2023Аудиоэкскурсия по нетуристическому Екатеринбургу: мифы и легендыОчень интересно!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Аудиогиды»
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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июле 2024
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