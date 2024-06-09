Беспредел 90-х, разборки, реальные истории — всё это ждет вас на нашей экскурсии! Её проводит эксперт по тому времени Александр. Он работал в местной милиции и занимался борьбой с бандитизмом.
Вы пройдёте с ним по «местам боевой славы» и узнаете, что происходило в лихие годы в зданиях, где сегодня находятся рестораны и кинотеатры.
Вы пройдёте с ним по «местам боевой славы» и узнаете, что происходило в лихие годы в зданиях, где сегодня находятся рестораны и кинотеатры.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- Как с виду обыкновенные дворы жилых домов превращались в бандитские побоища
- Как поднимались и падали лучшие бизнесмены Урала
- Кто такие «центровые», «уралмашевцы» и «афганцы»
- Чем знамениты гостиница «Трансагентство», стадион Динамо и Харитоновский парк
- По какому поводу собирались в ресторане «Большой Урал»
Маршрут экскурсии
Стадион Динамо — Харитоновский парк — гостиница «Трансагентство» — гостиница «Большой Урал» — дом Правительства — улица Антона Валека
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт гид Александр. Также вас будет сопровождать фотограф Екатерина — её снимки станут приятным бонусом к прогулке
- Протяжённость маршрута — 7 км
- Все объекты мы осматриваем снаружи
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 300 ₽
|Дети до 18 лет
|1 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Динамо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 70 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина, я фотограф и путешественник со стажем. Представляю дружную команду гидов в Екатеринбурге. Мы любим делиться знаниями и вдохновляться вместе с близкими по духу людьми.Задать вопрос
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