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Беспредел 90-х, разборки, реальные истории — всё это ждет вас на нашей экскурсии! Её проводит эксперт по тому времени Александр. Он работал в местной милиции и занимался борьбой с бандитизмом.



Вы пройдёте с ним по «местам боевой славы» и узнаете, что происходило в лихие годы в зданиях, где сегодня находятся рестораны и кинотеатры.