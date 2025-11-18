Аракульский шихан — скальный хребет протяжённостью около двух километров.
Мы посетим несколько смотровых площадок, с которых увидим панорамный вид на 11 озер и окрестности бескрайнего леса, увидим две монументальные и фактурные локации — Китайскую стену и Стоундхендж по-уральски.
Описание экскурсииАракульские Шиханы идут с севера на юг свыше 2 км. Максимальная ширина цепи 40—50 метров, максимальная высота над землёй 80 метров (вершина Чемберлен). Всего с вершины Чемберлен видно 11 озёр. Восточная сторона, обращённая к озеру Аракуль, на всём протяжении имеет высоту около 30—40 метров над землёй. Западный склон намного ниже (15-20 м) и положе. Большие Аллаки — скальные останцы, на которых изображены обряды, проводившиеся здесь древними племенами. Тайминг: 8:00 выезд из Екатеринбурга; 11:00 Аракульский шихан; 13:30 Обед в кафе; 14:30 Большие Аллаки; 15:00 Выезд в Екатеринбург; 18:00 Прибытие в Екатеринбург. Важная информация:
- Тайминг экскурсии может корректироваться в зависимости от внешних обстоятельств;
- Общая длина маршрута примерно 380 км;
- Продолжительность маршрута 8-10 часов;
- Возможно заказать более одного автомобиля.
Ежедневно в 8:00
- Скальный хребет Аракульский шихан
- Святилище Большие Аллаки
- Услуги гида
- Трансфер.
Начало: По договоренности
Завершение: Екатеринбург
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
