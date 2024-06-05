1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
Погрузитесь в удивительный мир уральской природы, исследуя гранитные скалы и наслаждаясь живописными видами. Подходит для всей семьи
Начало: По договоренности
15 июня в 09:30
22 июня в 09:30
10 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джиппинг к Аракульским Шиханам и Большим Аллакам: природные чудеса Урала
Приглашаем на увлекательное путешествие по древним местам Урала. Восхождение на Шиханы и посещение святилища с петроглифами ждут вас
«Мы доберемся сюда на подготовленных внедорожниках и совершим восхождение на одну из высших точек Шиханов, вершину Чемберлен»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
Полюбоваться фантастической природой Свердловской области и услышать интересные истории
Начало: У вашего отеля
«На подготовленном джипе мы отправимся к необычным и удивительно красивым местам»
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Треккинг на высоте 591 метр и спуск в мраморную пещеру
«На внедорожнике мы поднимемся к вершине, а затем пройдёмся по лиственному лесу наверху и полюбуемся горными видами, раскинувшимися на несколько километров вокруг»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
На гору Шунут - на внедорожнике
Доехать до вершины скального хребта и пройти туристическими тропами к святому источнику
«Поездка проходит на подготовленных внедорожниках: «Макар», «Егерь», «ГАЗ-66» и «Ниссан Террано-2» в зависимости от количества туристов»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 25 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Поездка была просто прекрасной! Очень красивые виды и интересные рассказы гида Романа сделали этот день насыщенным и незабываемым! И так как мы были на экскурсии в будний день, то народу практически не было и все красоты достались нам одним)))
- ААлександр31 мая 2024Роман отличный гид и водитель. Тур был очень интересным и несмотря на бездорожье очень комфортным. Пешком ходить практически не пришлось. Очень рекомендую.
- ТТатьяна27 мая 2024Отличная экскурсия и организация тура
- ААлиса19 мая 2024Немного с запозданием, но хочется поблагодарить организаторов экскурсии и, в частности, нашего водителя – Романа за отличную экскурсию к Уральскому
- ЕЕкатерина8 мая 2024Отличная экскурсия, всё организовано на высочайшем уровне. Места очень красивые, рекомендую всем, кто знакомится с Уралом. Бонусом заехали на Ганину Яму, отдельное спасибо организаторам.
- ЕЕкатерина7 апреля 2024Спасибо Андрею за отличную экскурсию! Очень красиво, интересно - осталась масса впечатлений))
- ММайя16 марта 2024Отличная экскурсия получилась! Спасибо Андрею)
- ИИгорь22 ноября 2023Поездка хорошая. Но учтите, что там ровно две видовые точки - Аракульский Шихан и Большие Аллаки. Обе интересные, но стоит
- ВВиктория8 ноября 2023Великолепная поездка! Очень красивые места! Всем советую там побывать. Ездили с Андреем 4 ноября, после оттепели, дороги в горы были
- ЕЕлена23 сентября 2023Данная экскурсия не подразумевает каких-то серьезных рассказов про историю края, исторических личностей, или геологических познаний. Но, если вы хотите хорошо провести день и увидеть красивые места Урала, то это то, что надо!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Джиппинг»
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