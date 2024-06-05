Покататься на джипах в Екатеринбурге

Найдено 5 экскурсий в категории «Джиппинг» в Екатеринбурге, цены от 10 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
88 отзывов
Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
Погрузитесь в удивительный мир уральской природы, исследуя гранитные скалы и наслаждаясь живописными видами. Подходит для всей семьи
Начало: По договоренности
15 июня в 09:30
22 июня в 09:30
10 700 за всё до 4 чел.
Джиппинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
22 отзыва
Джиппинг к Аракульским Шиханам и Большим Аллакам: природные чудеса Урала
Приглашаем на увлекательное путешествие по древним местам Урала. Восхождение на Шиханы и посещение святилища с петроглифами ждут вас
«Мы доберемся сюда на подготовленных внедорожниках и совершим восхождение на одну из высших точек Шиханов, вершину Чемберлен»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
Полюбоваться фантастической природой Свердловской области и услышать интересные истории
Начало: У вашего отеля
«На подготовленном джипе мы отправимся к необычным и удивительно красивым местам»
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Треккинг на высоте 591 метр и спуск в мраморную пещеру
«На внедорожнике мы поднимемся к вершине, а затем пройдёмся по лиственному лесу наверху и полюбуемся горными видами, раскинувшимися на несколько километров вокруг»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
На гору Шунут - на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
На гору Шунут - на внедорожнике
Доехать до вершины скального хребта и пройти туристическими тропами к святому источнику
«Поездка проходит на подготовленных внедорожниках: «Макар», «Егерь», «ГАЗ-66» и «Ниссан Террано-2» в зависимости от количества туристов»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 25 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Джиппинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
    Поездка была просто прекрасной! Очень красивые виды и интересные рассказы гида Романа сделали этот день насыщенным и незабываемым! И так как мы были на экскурсии в будний день, то народу практически не было и все красоты достались нам одним)))
  • А
    Александр
    31 мая 2024
    Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
    Роман отличный гид и водитель. Тур был очень интересным и несмотря на бездорожье очень комфортным. Пешком ходить практически не пришлось. Очень рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
    Отличная экскурсия и организация тура
  • А
    Алиса
    19 мая 2024
    Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
    Немного с запозданием, но хочется поблагодарить организаторов экскурсии и, в частности, нашего водителя – Романа за отличную экскурсию к Уральскому
    читать дальше

    Марсу и Порогу Ревун! Были на Урале впервые, хотелось познакомиться с его природой, считаю, что не прогадали с выбором. Особенно, понравился Порог Ревун, хочется снова вернуться в это место и посмотреть на бурную реку Исеть и острые скалы. Планируем приехать снова и открыть новые для места, обязательно поедем именно с этой организацией. Наш водитель был супер позитивным и тактичным, учитывал все наши пожелания, рассказывал истории о проезжающих местах и достопримечательностях. И машина, на которой нас забрали была супер. Благодаря ей, мы не застряли по пути к Уральскому Марсу как другой внедорожник)

    Немного с запозданием, но хочется поблагодарить организаторов экскурсии и, в частности, нашего водителя – Романа заНемного с запозданием, но хочется поблагодарить организаторов экскурсии и, в частности, нашего водителя – Романа заНемного с запозданием, но хочется поблагодарить организаторов экскурсии и, в частности, нашего водителя – Романа за
  • Е
    Екатерина
    8 мая 2024
    Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
    Отличная экскурсия, всё организовано на высочайшем уровне. Места очень красивые, рекомендую всем, кто знакомится с Уралом. Бонусом заехали на Ганину Яму, отдельное спасибо организаторам.
    Отличная экскурсия, всё организовано на высочайшем уровне. Места очень красивые, рекомендую всем, кто знакомится с УраломОтличная экскурсия, всё организовано на высочайшем уровне. Места очень красивые, рекомендую всем, кто знакомится с УраломОтличная экскурсия, всё организовано на высочайшем уровне. Места очень красивые, рекомендую всем, кто знакомится с Уралом
  • Е
    Екатерина
    7 апреля 2024
    Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
    Спасибо Андрею за отличную экскурсию! Очень красиво, интересно - осталась масса впечатлений))
    Спасибо Андрею за отличную экскурсию! Очень красиво, интересно - осталась масса впечатлений))Спасибо Андрею за отличную экскурсию! Очень красиво, интересно - осталась масса впечатлений))Спасибо Андрею за отличную экскурсию! Очень красиво, интересно - осталась масса впечатлений))Спасибо Андрею за отличную экскурсию! Очень красиво, интересно - осталась масса впечатлений))
  • М
    Майя
    16 марта 2024
    Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
    Отличная экскурсия получилась! Спасибо Андрею)
    Отличная экскурсия получилась!Отличная экскурсия получилась!Отличная экскурсия получилась!Отличная экскурсия получилась!
  • И
    Игорь
    22 ноября 2023
    Джиппинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
    Поездка хорошая. Но учтите, что там ровно две видовые точки - Аракульский Шихан и Большие Аллаки. Обе интересные, но стоит
    читать дальше

    ли на них тратить целый день - дело субъективное. Лично я был в ноябре и там была неудачная погода: туман и грязь. Машина даже застряла. Но водитель Роман - респект ему- самостоятельно справился и вытащил машину! Но вообще лучше ездить туда летом.

    Поездка хорошая. Но учтите, что там ровно две видовые точки - Аракульский Шихан и Большие Аллаки
  • В
    Виктория
    8 ноября 2023
    Джиппинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
    Великолепная поездка! Очень красивые места! Всем советую там побывать. Ездили с Андреем 4 ноября, после оттепели, дороги в горы были
    читать дальше

    отвратительные. Но Андрей - водитель уровня «бог»! По самым сложным ямам и подъемам ведет машину спокойно и уверенно. Еще хочется отметить, что большое внимание уделяется безопасности туристов: Андрей указывал, на какие камни и скалы можно забираться, а на каких будет опасно. Ну и кроме того, Андрей - прекрасный рассказчик и интересный человек. День пролетел незаметно! Остались яркие впечатления и куча суперских фотографий! Теперь планируем повторить этот маршрут летом!

    Великолепная поездка! Очень красивые места! Всем советую там побывать. Ездили с Андреем 4 ноября, после оттепелиВеликолепная поездка! Очень красивые места! Всем советую там побывать. Ездили с Андреем 4 ноября, после оттепелиВеликолепная поездка! Очень красивые места! Всем советую там побывать. Ездили с Андреем 4 ноября, после оттепелиВеликолепная поездка! Очень красивые места! Всем советую там побывать. Ездили с Андреем 4 ноября, после оттепелиВеликолепная поездка! Очень красивые места! Всем советую там побывать. Ездили с Андреем 4 ноября, после оттепелиВеликолепная поездка! Очень красивые места! Всем советую там побывать. Ездили с Андреем 4 ноября, после оттепелиВеликолепная поездка! Очень красивые места! Всем советую там побывать. Ездили с Андреем 4 ноября, после оттепелиВеликолепная поездка! Очень красивые места! Всем советую там побывать. Ездили с Андреем 4 ноября, после оттепели
  • Е
    Елена
    23 сентября 2023
    Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
    Данная экскурсия не подразумевает каких-то серьезных рассказов про историю края, исторических личностей, или геологических познаний. Но, если вы хотите хорошо провести день и увидеть красивые места Урала, то это то, что надо!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
  2. Джиппинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
  3. Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
  4. Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
  5. На гору Шунут - на внедорожнике
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Храм на Крови
  3. Дом Севастьянова
  4. Ельцин Центр
  5. Набережная
  6. Ганина яма
  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Уралмаш
  9. Городок чекистов
  10. Плотинка
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Джиппинг" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 10 700 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 125 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Екатеринбурге на 2024 год по теме «Джиппинг», 125 ⭐ отзывов, цены от 10700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам