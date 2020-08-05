3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Влюбиться в Екатеринбург за один день!

Посетить все самые интересные уголки города на душевной и веселой авто-пешеходной экскурсии

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Екатеринбург — один из красивейших городов страны, сочетающий изящность царской России, монументальность советской архитектуры и лаконичность современности.

Вы увидите его «визитные карточки», отыщете необычные памятники и услышите увлекательные истории 📖 о жизни уральской столицы и связанных с ней знаменитых людях!

6000 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
5
Влюбиться в Екатеринбург за один день!
Влюбиться в Екатеринбург за один день!

Что вас ожидает

И это все — Екатеринбург!
Вы увидите самые важные и живописные места города: Литературный квартал, местный Арбат, Храм на Крови, набережную реки Исеть и «Плотинку». Рассмотрите дом Севастьянова, усадьбу Харитоновых-Расторгуевых, дом-музей фотографа Метенкова и старинные здания театров и университетов. Я расскажу, кем и когда было принято решение о строительстве Екатеринбурга и почему он часто попадает в рейтинги лучших городов страны и даже мира. А еще развеселю вас историями о том, чем «отличились» местные жители и за что они попали в книгу рекордов Гиннесса.

Екатеринбург изнутри
Екатеринбург — очень современный город. Вы увидите граффити и места молодежной тусовки у театра Драмы, оцените грандиозный Ельцин-центр и рассмотрите высотные башни Исеть и Высоцкий. А если любите музыку, отыщете памятники Высоцкому, Битлз и Майклу Джексону, споете песни уральской группы «Чайф» и вспомните творчество «Агаты Кристи» и «Смысловых галлюцинаций», стартовавших именно здесь. Напоследок я покажу необычный памятник Клавиатуре и раскрою секрет, где у нас принято загадывать желания!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Автомобиль — Hyundai Creta (кроссовер С класса).
  • Бонус от меня: 10 фотографий на профессиональную камеру! Также можно заказать полноценную фотосессию с обработкой снимков за дополнительную плату.
  • По запросу мы можем дополнительно подняться на смотровую площадку, съездить в Ганину яму или посетить интересный вам музей. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Влюбиться в Екатеринбург за один день!
Влюбиться в Екатеринбург за один день!
Влюбиться в Екатеринбург за один день!
Влюбиться в Екатеринбург за один день!
Влюбиться в Екатеринбург за один день!
Влюбиться в Екатеринбург за один день!
Влюбиться в Екатеринбург за один день!
Влюбиться в Екатеринбург за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Катя, я родилась и выросла в Екатеринбурге. Очень люблю путешествовать, объехала более 30 стран. В туризме работаю с 2010 года. С радостью покажу вам родной город и сделаю все, чтобы вы провели время комфортно, весело, приятно и запомнили уральскую столицу с лучшей стороны!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 августа 2020
Хорошая экскурсия, длинная, много интересных фактов про город. Спасибо гиду)
5 августа 2020
Были на автомобильно-пешеходной обзорной экскурсии по городу, отличный маршрут. Побывали во многих значимых и живописных местах Екатеринбурга. Екатерина рассказывала об исторических местах города, архитектуре, о том, как город менялся. Большое спасибо за интересную экскурсию.
4 августа 2020
Были с дочкой на обзорной экскурсии по Екатеринбургу. Екатерина подготовила прекрасную программу. Сочетание пешеходных маршрутов и автомобиля придумано великолепно. Всем советую гулять по Екатеринбургу с Екатериной, она гид на 5+.

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