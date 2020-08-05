3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

И это все — Екатеринбург!

Вы увидите самые важные и живописные места города: Литературный квартал, местный Арбат, Храм на Крови, набережную реки Исеть и «Плотинку». Рассмотрите дом Севастьянова, усадьбу Харитоновых-Расторгуевых, дом-музей фотографа Метенкова и старинные здания театров и университетов. Я расскажу, кем и когда было принято решение о строительстве Екатеринбурга и почему он часто попадает в рейтинги лучших городов страны и даже мира. А еще развеселю вас историями о том, чем «отличились» местные жители и за что они попали в книгу рекордов Гиннесса.

Екатеринбург изнутри

Екатеринбург — очень современный город. Вы увидите граффити и места молодежной тусовки у театра Драмы, оцените грандиозный Ельцин-центр и рассмотрите высотные башни Исеть и Высоцкий. А если любите музыку, отыщете памятники Высоцкому, Битлз и Майклу Джексону, споете песни уральской группы «Чайф» и вспомните творчество «Агаты Кристи» и «Смысловых галлюцинаций», стартовавших именно здесь. Напоследок я покажу необычный памятник Клавиатуре и раскрою секрет, где у нас принято загадывать желания!