3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии по Екатеринбургу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город особенно красив, погода тёплая и комфортная для прогулок. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, несмотря на холод, город приобретает особое очарование, и, хотя прогулки могут быть менее комфортными, это время всё равно предоставляет возможность увидеть Екатеринбург в новом свете.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Литературный квартал
Храм на Крови
Набережная реки Исеть
Плотинка
Дом Севастьянова
Усадьба Харитоновых-Расторгуевых
Дом-музей фотографа Метенкова
Ельцин-центр
Башни Исеть и Высоцкий
Памятники Высоцкому, Битлз и Майклу Джексону
Памятник Клавиатуре
Описание экскурсии
И это все — Екатеринбург!
Вы увидите самые важные и живописные места города: Литературный квартал, местный Арбат, Храм на Крови, набережную реки Исеть и Плотинку. Рассмотрите дом Севастьянова, усадьбу Харитоновых-Расторгуевых, дом-музей фотографа Метенкова и старинные здания театров и университетов. Я расскажу, кем и когда было принято решение о строительстве Екатеринбурга и почему он часто попадает в рейтинги лучших городов страны и даже мира. А еще развеселю вас историями о том, чем «отличились» местные жители и за что они попали в книгу рекордов Гиннесса.
Екатеринбург изнутри
Екатеринбург — очень современный город. Вы увидите граффити и места молодежной тусовки у театра Драмы, оцените грандиозный Ельцин-центр и рассмотрите высотные башни Исеть и Высоцкий. А если любите музыку, отыщете памятники Высоцкому, Битлз и Майклу Джексону, споете песни уральской группы «Чайф» и вспомните творчество «Агаты Кристи» и «Смысловых галлюцинаций», стартовавших именно здесь. Напоследок я покажу необычный памятник клавиатуре и раскрою секрет, где у нас принято загадывать желания!
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле. Транспорт включен в стоимость.
По запросу мы можем дополнительно подняться на смотровую площадку, съездить в Ганину яму или посетить интересный вам музей. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провели экскурсии для 3044 туристов
Я родилась и выросла в Екатеринбурге. Очень люблю путешествовать, объехала более 30 стран.
В туризме работаю с 2010 года. С радостью покажу вам родной город и сделаю всё, чтобы вы провели читать дальшеуменьшить
время комфортно, весело, приятно и запомнили уральскую столицу с лучшей стороны!
Экскурсии провожу вместе со своими коллегами, замечательными гидами. С удовольствием покажем вам любимые места и расскажем о них с душой и азартом!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 187 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
Наталья
Шикарная экскурсия, Елизавета много и интересно рассказывала обо всем, что нас интерисовало, остались очень довольны!! Екатеринбург прекрасен)!
+1
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Ю
Юлия
Экскурсия великолепна. Особенно если вы попадёте Елизавете. У нас было очень мало времени и мы хотели сократить экскурсию но пообщавшись с гидом в первые 15 минут, пожалели, что взяли только эту читать дальшеуменьшить
и забыли уже про все свои дела. Большое спасибо Елизавете, это очень увлечённый человек в своей профессии., который действительно любит свой город и знает про него много. Три часа экскурсии пролетели незаметно, нам показали все самые важные и значимые локации, берите не задумываясь, получите массу впечатлений, познавательно, интересно, а если вы попадёте к Елизавете ваше путешествие по городу, станет просто незабываемо!!! Спасибо.
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С
Сергей
Очень интересно и познавательно провела для нас экскурсию гид Елизавета. Время пролетело незаметно. Посетили все значимые исторические локации на комфортном автомобиле. Респект и уважение за знание и подачу материала.
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Д
Дарья
Мы хотим поблагодарить нашего чудесного гида по Екатеринбургу - Юлию. Экскурсия была интересная, посетили много мест, все успели четко по времени. Спасибо!
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А
Антон
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Елизавете за замечательную обзорную экскурсию по Екатеринбургу! Экскурсия получилась очень интересной, насыщенной и познавательной. Елизавета прекрасно владеет материалом, увлекательно рассказывает об истории города, его архитектуре, читать дальшеуменьшить
известных жителях и современных особенностях. Особенно понравилось, что информация подавалась легко и с искренней любовью к Екатеринбургу. Елизавета отвечала на все вопросы, делилась интересными фактами и создавала дружелюбную атмосферу на протяжении всей экскурсии. Благодаря ей город открылся с новой стороны, и время пролетело совершенно незаметно. Рекомендую Елизавету всем, кто хочет познакомиться с Екатеринбургом интересно, комфортно и с настоящим профессионалом своего дела!
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Денис
Влюбились в этот город, в том числе, благодаря экскурсии! Очень интересно, познавательно и комфортно. Единственное, обращу внимание, хоть и не буду снижать оценку за эту досадность - не работал кондиционер читать дальшеуменьшить
в автомобиле, а жара стояла адская. Впечатление не испортило, скорее досадное недоразумение, но прошу организаторов в будущем этот момент проверять. В остальном - 5 из 5, очень интересно, познавательно и прекрасно подобран маршрут!
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