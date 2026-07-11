3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Екатеринбург - город, сочетающий изящность царской России, монументальность советской архитектуры и лаконичность современности.На этой экскурсии вы увидите его "визитные карточки", такие как Литературный квартал, Храм на Крови, набережную реки Исеть

и "Плотинку". Узнаете о знаменитых людях, связанных с городом, и услышите увлекательные истории. Погрузитесь в атмосферу современного Екатеринбурга, посетив граффити и молодежные тусовки, Ельцин-центр и высотные башни. Экскурсия проходит на автомобиле, что делает её удобной и комфортной

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Екатеринбургу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город особенно красив, погода тёплая и комфортная для прогулок. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, несмотря на холод, город приобретает особое очарование, и, хотя прогулки могут быть менее комфортными, это время всё равно предоставляет возможность увидеть Екатеринбург в новом свете.

Сейчас август — это идеальное время.