Наша экскурсия поможет близко познакомиться с животными Урала. На экоферме вас ждут чистый воздух, тишина и холмистые пейзажи.
А также рассказы о повадках здешних птиц и млекопитающих — сов, лебедей, пятнистых оленей, медведей, волков, камерунских коз, альпак, бизонов и многих других.
А также рассказы о повадках здешних птиц и млекопитающих — сов, лебедей, пятнистых оленей, медведей, волков, камерунских коз, альпак, бизонов и многих других.
Описание экскурсии
Мы отправимся по Ново-Московскому тракту в направлении посёлка Бисерть, пересечём границу Европы и Азии и примерно через 2 часа окажемся в экологически чистом районе Свердловской области. Здесь расположена экоферма с разнообразными животными.
Вы познакомитесь с оленями-рогачами (маралами), пятнистыми оленями, медведями, волками, хаски, совами, страусами, муфлонами, камерунскими козами, чернобурыми лисами, кроликами, осликами, телятами, кабанами, лебедями, альпаками и бизонами.
А ещё:
- узнаете об особенностях ухода за животными и птицами
- сможете зайти в вольер к хаски
- понаблюдаете за общением человека с медведем, волком и совой
- пообщаетесь и сделаете фото с пятнистыми оленями
Примерный тайминг
- Начало экскурсии не позднее 11:00 в зимнее время и не позднее 14:00 в летнее
- Дорога из Екатеринбурга до экофермы — 2 ч
- Автомобильная часть экскурсии по территории фермы (остановки у загонов с животными в лесу) — 20 мин
- Прогулка по экоферме, общение с животными, кормление, фотографирование — 1,5−2 ч
- Обед из фермерских продуктов в кафе — 30 мин
- Возвращение в Екатеринбург — 2 ч
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Toyota Sienta или Renault Kaptur. Детское кресло или бустер — по запросу (сообщите заранее)
- За дополнительную плату можно заказать катание на квадроциклах — согласуется заранее. Интерактивные программы на ферме также согласовываются минимум за пару дней до поездки
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход на ферму — 1500 ₽ за чел.
- Питание — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 2860 туристов
Я родилась и выросла в Екатеринбурге. Очень люблю путешествовать, объехала более 30 стран. В туризме работаю с 2010 года. С радостью покажу вам родной город и сделаю всё, чтобы вы провели
Входит в следующие категории Екатеринбурга
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