Мои заказы

Экоферма Урала: общение с животными и отдых на природе

Побывать в настоящей лесной сказке в 2 часах езды от Екатеринбурга
Наша экскурсия поможет близко познакомиться с животными Урала. На экоферме вас ждут чистый воздух, тишина и холмистые пейзажи.

А также рассказы о повадках здешних птиц и млекопитающих — сов, лебедей, пятнистых оленей, медведей, волков, камерунских коз, альпак, бизонов и многих других.
Экоферма Урала: общение с животными и отдых на природе
Экоферма Урала: общение с животными и отдых на природе
Экоферма Урала: общение с животными и отдых на природе

Описание экскурсии

Мы отправимся по Ново-Московскому тракту в направлении посёлка Бисерть, пересечём границу Европы и Азии и примерно через 2 часа окажемся в экологически чистом районе Свердловской области. Здесь расположена экоферма с разнообразными животными.

Вы познакомитесь с оленями-рогачами (маралами), пятнистыми оленями, медведями, волками, хаски, совами, страусами, муфлонами, камерунскими козами, чернобурыми лисами, кроликами, осликами, телятами, кабанами, лебедями, альпаками и бизонами.

А ещё:

  • узнаете об особенностях ухода за животными и птицами
  • сможете зайти в вольер к хаски
  • понаблюдаете за общением человека с медведем, волком и совой
  • пообщаетесь и сделаете фото с пятнистыми оленями

Примерный тайминг

  • Начало экскурсии не позднее 11:00 в зимнее время и не позднее 14:00 в летнее
  • Дорога из Екатеринбурга до экофермы — 2 ч
  • Автомобильная часть экскурсии по территории фермы (остановки у загонов с животными в лесу) — 20 мин
  • Прогулка по экоферме, общение с животными, кормление, фотографирование — 1,5−2 ч
  • Обед из фермерских продуктов в кафе — 30 мин
  • Возвращение в Екатеринбург — 2 ч

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле Toyota Sienta или Renault Kaptur. Детское кресло или бустер — по запросу (сообщите заранее)
  • За дополнительную плату можно заказать катание на квадроциклах — согласуется заранее. Интерактивные программы на ферме также согласовываются минимум за пару дней до поездки
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход на ферму — 1500 ₽ за чел.
  • Питание — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 2860 туристов
Я родилась и выросла в Екатеринбурге. Очень люблю путешествовать, объехала более 30 стран. В туризме работаю с 2010 года. С радостью покажу вам родной город и сделаю всё, чтобы вы провели
читать дальшеуменьшить

время комфортно, весело, приятно и запомнили уральскую столицу с лучшей стороны! Экскурсии провожу вместе со своими коллегами, замечательными гидами. С удовольствием покажем вам любимые места и расскажем о них с душой и азартом!

Входит в следующие категории Екатеринбурга

Похожие экскурсии на «Экоферма Урала: общение с животными и отдых на природе»

Сила Урала - «Бажовские места» и природа края
На машине
6 часов
-
5%
39 отзывов
Индивидуальная
Сила Урала - «Бажовские места» и природа края
Откройте тайны Урала в экскурсии по Бажовским местам: волшебный лес, мистические озера и уральская кухня
25 июн в 09:30
26 июн в 09:30
от 16 198 ₽17 050 ₽ за человека
Всё и сразу в Екатеринбурге
На автобусе
9 часов
33 отзыва
Групповая
Всё и сразу в Екатеринбурге
Приглашаем на увлекательную групповую экскурсию по Екатеринбургу, где вы познакомитесь с историей и культурой города. Включён обед в уютном кафе
Начало: На улице Малышева
13 июн в 09:00
20 июн в 09:00
4999 ₽ за человека
ДНК Екатеринбурга
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
ДНК Екатеринбурга
Познакомьтесь с историей и современностью Екатеринбурга. Прогулка по городу с историком откроет вам его архитектурные и культурные тайны
Начало: БЦ Высоцкий
8 июн в 18:30
9 июн в 18:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Из Екатеринбурга - к красотам Каменской земли
На автобусе
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Из Екатеринбурга - к красотам Каменской земли
Уникальная возможность увидеть Урал во всей красе: реки, водопады и исторические места ждут вас на этой захватывающей экскурсии
Начало: В районе Театра эстрады
9 июн в 13:30
10 июн в 17:00
от 15 000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Екатеринбурге
от 15 000 ₽ за человека