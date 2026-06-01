Наша экскурсия поможет близко познакомиться с животными Урала. На экоферме вас ждут чистый воздух, тишина и холмистые пейзажи. А также рассказы о повадках здешних птиц и млекопитающих — сов, лебедей, пятнистых оленей, медведей, волков, камерунских коз, альпак, бизонов и многих других.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от 15 000 ₽ за человека

Описание экскурсии

Мы отправимся по Ново-Московскому тракту в направлении посёлка Бисерть, пересечём границу Европы и Азии и примерно через 2 часа окажемся в экологически чистом районе Свердловской области. Здесь расположена экоферма с разнообразными животными.

Вы познакомитесь с оленями-рогачами (маралами), пятнистыми оленями, медведями, волками, хаски, совами, страусами, муфлонами, камерунскими козами, чернобурыми лисами, кроликами, осликами, телятами, кабанами, лебедями, альпаками и бизонами.

А ещё:

узнаете об особенностях ухода за животными и птицами

сможете зайти в вольер к хаски

понаблюдаете за общением человека с медведем, волком и совой

пообщаетесь и сделаете фото с пятнистыми оленями

Примерный тайминг

Начало экскурсии не позднее 11:00 в зимнее время и не позднее 14:00 в летнее

Дорога из Екатеринбурга до экофермы — 2 ч

Автомобильная часть экскурсии по территории фермы (остановки у загонов с животными в лесу) — 20 мин

Прогулка по экоферме, общение с животными, кормление, фотографирование — 1,5−2 ч

Обед из фермерских продуктов в кафе — 30 мин

Возвращение в Екатеринбург — 2 ч

Организационные детали

Едем на комфортабельном автомобиле Toyota Sienta или Renault Kaptur. Детское кресло или бустер — по запросу (сообщите заранее)

За дополнительную плату можно заказать катание на квадроциклах — согласуется заранее. Интерактивные программы на ферме также согласовываются минимум за пару дней до поездки

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы