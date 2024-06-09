Если вы уже исследовали Екатеринбург, пора отправляться за город — по маршрутам, в которых вы лучше прочувствуете природу, историю и дух Урала. Вы увидите реки со скалистыми берегами, живописный водопад и тихие сёла. Посетите святыни и узнаете о почитаемой уральской старице. А также услышите о знаменитом маршруте через Сибирь, заводе 18 века и многом другом.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В нашей программе:

село Маминское — родина предков Мамина-Сибиряка и крутые каменистые речные берега

— родина предков Мамина-Сибиряка и крутые каменистые речные берега собор Архангела Михаила — памятник победы русской армии в Отечественной войне 1812 года

— памятник победы русской армии в Отечественной войне 1812 года место упокоения местночтимой святой Аннушки-постницы , которая при жизни прозревала будущее и имела дар чудодейственной молитвы. Сегодня к ней приезжают люди из разных уголков России

, которая при жизни прозревала будущее и имела дар чудодейственной молитвы. Сегодня к ней приезжают люди из разных уголков России село Исетское . Восстанавливающийся храм Святого Николая и шикарные виды на реку

. Восстанавливающийся храм Святого Николая и шикарные виды на реку горный порог Ревун — некогда остывший вулкан. Шумящая бурлящая вода среди глыб-валунов. Завораживает дух!

Кроме того, вы увидите село, где находится известный в области аэродром — там совершаются прыжки с парашютом и полёты судов малой авиации. А ещё я покажу, где проводятся состязания каякеров и катамаранщиков.

В поездке я затрону совершенно разные темы, из которых вы сложите объёмное представление об этом районе Урала.

Мы поговорим о:

Сибирском тракте, проходившем через Екатеринбург

освоении Урала и Сибири

истории Каменского района Свердловской области, в том числе на примере сёл Исетское, Маминское и других

заводе, который ещё в Петровскую эпоху производил пушки

подвижнице благочестия Аннушке-постнице

истории Белоярского района Свердловской области в целом и на примере транзитных пунктов

Организационные детали