Если вы уже исследовали Екатеринбург, пора отправляться за город — по маршрутам, в которых вы лучше прочувствуете природу, историю и дух Урала. Вы увидите реки со скалистыми берегами, живописный водопад и тихие сёла. Посетите святыни и узнаете о почитаемой уральской старице. А также услышите о знаменитом маршруте через Сибирь, заводе 18 века и многом другом.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В нашей программе:
- село Маминское — родина предков Мамина-Сибиряка и крутые каменистые речные берега
- собор Архангела Михаила — памятник победы русской армии в Отечественной войне 1812 года
- место упокоения местночтимой святой Аннушки-постницы, которая при жизни прозревала будущее и имела дар чудодейственной молитвы. Сегодня к ней приезжают люди из разных уголков России
- село Исетское. Восстанавливающийся храм Святого Николая и шикарные виды на реку
- горный порог Ревун — некогда остывший вулкан. Шумящая бурлящая вода среди глыб-валунов. Завораживает дух!
Кроме того, вы увидите село, где находится известный в области аэродром — там совершаются прыжки с парашютом и полёты судов малой авиации. А ещё я покажу, где проводятся состязания каякеров и катамаранщиков.
В поездке я затрону совершенно разные темы, из которых вы сложите объёмное представление об этом районе Урала.
Мы поговорим о:
- Сибирском тракте, проходившем через Екатеринбург
- освоении Урала и Сибири
- истории Каменского района Свердловской области, в том числе на примере сёл Исетское, Маминское и других
- заводе, который ещё в Петровскую эпоху производил пушки
- подвижнице благочестия Аннушке-постнице
- истории Белоярского района Свердловской области в целом и на примере транзитных пунктов
Организационные детали
- Поездка проходит на 7-местном компактвэне
- Подготовка к поездке: одежда по погоде и удобная спортивная обувь
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Театра эстрады
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 64 туристов
Дипломированный специалист в области туризма с действующей лицензий на право проведения экскурсий на территории Свердловской области. Разносторонне образован — экономическое, филологическое и музыкальное образование. Очень люблю Екатеринбург и Урал.Задать вопрос
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