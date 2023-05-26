Эльмаш и его миры: аудиоквест по заводскому району Екатеринбурга

Эльмаш и его миры

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Приглашаем на интереснейшую прогулку по жилому району на северо-востоке Екатеринбурга. Эльмаш — красивейший район города, спрятанный в тени его популярного соседа Уралмаша.

Аудиоквест будет интересен тем, кто исследует Екатеринбург и его районы, любителям индустриальной тематики и туристам из других городов, желающим отойти от протоптанных троп.

Вы прогуляетесь по старейшим улочкам Эльмаша и насладитесь низкоэтажной застройкой в одном стиле и обилием зелени.
Эльмаш и его миры: аудиоквест по заводскому району Екатеринбурга
Эльмаш и его миры: аудиоквест по заводскому району Екатеринбурга
Эльмаш и его миры: аудиоквест по заводскому району Екатеринбурга
Эльмаш и его миры: аудиоквест по заводскому району Екатеринбурга
Эльмаш и его миры: аудиоквест по заводскому району Екатеринбурга
Эльмаш и его миры: аудиоквест по заводскому району Екатеринбурга
Ближайшие даты:
26
мая
27
мая
28
мая
29
мая
30
мая
31
мая
1
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даты

Что вас ожидает:

  • Кинотеатр "Заря"
  • Школа №67
  • Администрация Орджоникидзевского Района
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Интересные места на ЭльмашеЭльмаш — красивейший район Екатеринбурга, томящийся в тени популярного соседа Уралмаша. Никто кроме его жителей не подозревает, какие изысканные образцы архитектуры 1950-х можно обнаружить здесь. С аудиоквестом «Эльмаш и его миры» вы погрузитесь в ушедшую эпоху, узнаете историю заводов, сыгравших важную роль в индустриализации нашей страны, и узнаете забавные истории, знакомые только местным.
Аудиоквест будет интересен тем, кто исследует Екатеринбург и его районы, любителям индустриальной тематики и туристам из других городов, желающим отойти от протоптанных троп.
Вы прогуляетесь по старейшим улочкам Эльмаша и насладитесь низкоэтажной застройкой в одном стиле и обилием зелени. Увидите дома, которые проектировали лучшие архитекторы города, найдете свидетельства ушедшей эпохи, которые сложно заметить невооруженным глазом. Аудиоквест не только проведет вас по самым знаковым местам района, но и поможет посмотреть на историческую застройку промышленного района под новым углом.
Маршрут начинается у станции метро «Уралмаш» и заканчивается в том же месте, так что добираться до точки старта очень удобно. Весь путь можно пройти пешком, по пути будут места, где можно будет перекусить и сходить в туалет. Квест не предполагает посещение музеев и других учреждений, так что вам не потребуется подбирать время его прохождения или закладывать дополнительные траты. Вы, телефон с доступом в интернет и наушниками – это все, что потребуется!

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. . Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аудиоквест в приложении WeGoTrip с интересными фактами из истории Эльмаша
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Продуманный удобный маршрут с офлайн-картой для удобной навигации
  • Задания для развития внимательного взгляда на город
  • Рекомендация уютного кафе, где можно отдохнуть по ходу квеста
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Еда и напитки — приобретаются самостоятельно по желанию
Место начала и завершения?
улица Баумана, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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