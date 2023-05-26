Интересные места на ЭльмашеЭльмаш — красивейший район Екатеринбурга, томящийся в тени популярного соседа Уралмаша. Никто кроме его жителей не подозревает, какие изысканные образцы архитектуры 1950-х можно обнаружить здесь. С аудиоквестом «Эльмаш и его миры» вы погрузитесь в ушедшую эпоху, узнаете историю заводов, сыгравших важную роль в индустриализации нашей страны, и узнаете забавные истории, знакомые только местным.

Аудиоквест будет интересен тем, кто исследует Екатеринбург и его районы, любителям индустриальной тематики и туристам из других городов, желающим отойти от протоптанных троп.

Вы прогуляетесь по старейшим улочкам Эльмаша и насладитесь низкоэтажной застройкой в одном стиле и обилием зелени. Увидите дома, которые проектировали лучшие архитекторы города, найдете свидетельства ушедшей эпохи, которые сложно заметить невооруженным глазом. Аудиоквест не только проведет вас по самым знаковым местам района, но и поможет посмотреть на историческую застройку промышленного района под новым углом.

Маршрут начинается у станции метро «Уралмаш» и заканчивается в том же месте, так что добираться до точки старта очень удобно. Весь путь можно пройти пешком, по пути будут места, где можно будет перекусить и сходить в туалет. Квест не предполагает посещение музеев и других учреждений, так что вам не потребуется подбирать время его прохождения или закладывать дополнительные траты. Вы, телефон с доступом в интернет и наушниками – это все, что потребуется!

Как проходит аудиоэкскурсия: