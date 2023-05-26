Эльмаш и его миры
Приглашаем на интереснейшую прогулку по жилому району на северо-востоке Екатеринбурга. Эльмаш — красивейший район города, спрятанный в тени его популярного соседа Уралмаша.
Аудиоквест будет интересен тем, кто исследует Екатеринбург и его районы, любителям индустриальной тематики и туристам из других городов, желающим отойти от протоптанных троп.
Вы прогуляетесь по старейшим улочкам Эльмаша и насладитесь низкоэтажной застройкой в одном стиле и обилием зелени.
Аудиоквест будет интересен тем, кто исследует Екатеринбург и его районы, любителям индустриальной тематики и туристам из других городов, желающим отойти от протоптанных троп.
Вы прогуляетесь по старейшим улочкам Эльмаша и насладитесь низкоэтажной застройкой в одном стиле и обилием зелени.
Ближайшие даты:
26
мая
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27
мая
мая
28
мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Кинотеатр "Заря"
- Школа №67
- Администрация Орджоникидзевского Района
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Интересные места на ЭльмашеЭльмаш — красивейший район Екатеринбурга, томящийся в тени популярного соседа Уралмаша. Никто кроме его жителей не подозревает, какие изысканные образцы архитектуры 1950-х можно обнаружить здесь. С аудиоквестом «Эльмаш и его миры» вы погрузитесь в ушедшую эпоху, узнаете историю заводов, сыгравших важную роль в индустриализации нашей страны, и узнаете забавные истории, знакомые только местным.
Аудиоквест будет интересен тем, кто исследует Екатеринбург и его районы, любителям индустриальной тематики и туристам из других городов, желающим отойти от протоптанных троп.
Вы прогуляетесь по старейшим улочкам Эльмаша и насладитесь низкоэтажной застройкой в одном стиле и обилием зелени. Увидите дома, которые проектировали лучшие архитекторы города, найдете свидетельства ушедшей эпохи, которые сложно заметить невооруженным глазом. Аудиоквест не только проведет вас по самым знаковым местам района, но и поможет посмотреть на историческую застройку промышленного района под новым углом.
Маршрут начинается у станции метро «Уралмаш» и заканчивается в том же месте, так что добираться до точки старта очень удобно. Весь путь можно пройти пешком, по пути будут места, где можно будет перекусить и сходить в туалет. Квест не предполагает посещение музеев и других учреждений, так что вам не потребуется подбирать время его прохождения или закладывать дополнительные траты. Вы, телефон с доступом в интернет и наушниками – это все, что потребуется!
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- . Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аудиоквест в приложении WeGoTrip с интересными фактами из истории Эльмаша
- Захватывающие истории от местного жителя
- Продуманный удобный маршрут с офлайн-картой для удобной навигации
- Задания для развития внимательного взгляда на город
- Рекомендация уютного кафе, где можно отдохнуть по ходу квеста
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Еда и напитки — приобретаются самостоятельно по желанию
- Место начала и завершения?
- улица Баумана, 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании