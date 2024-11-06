Эльмаш — красивый уголок Екатеринбурга, томящийся в тени популярного соседа Уралмаша.
Никто, кроме его жителей, не подозревает, какие образцы архитектуры 50-х здесь можно обнаружить! С помощью приложения на смартфоне вы погрузитесь в ушедшую эпоху, узнаете о заводах, сыгравших важную роль в индустриализации страны, и услышите забавные истории, известные только местным.
Никто, кроме его жителей, не подозревает, какие образцы архитектуры 50-х здесь можно обнаружить! С помощью приложения на смартфоне вы погрузитесь в ушедшую эпоху, узнаете о заводах, сыгравших важную роль в индустриализации страны, и услышите забавные истории, известные только местным.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание аудиогида
- Вы прогуляетесь по старейшим улочкам Эльмаша, где время будто остановилось
- Насладитесь низкоэтажной застройкой в одном стиле и обилием зелени
- Увидите дома, которые проектировали лучшие архитекторы города
- Найдёте свидетельства прошлой эпохи, которые сложно заметить невооружённым глазом
- Узнаете о трудовых подвигах заводов Эльмаша
- Откроете для себя достопримечательности, известные только местным
- Научитесь видеть историю за маленькими деталями
В программе аудиопрогулки:
- Кинотеатр «Заря» — в советскую эпоху здание, в котором располагается к/т, было элитным: квартиры здесь получали руководители цехов и партийные функционеры
- Школа № 67* — основана ещё в 1933 году и с тех пор выпустила множество талантливых выпускников
- Здание Администрации Орджоникидзевского района
Удобный маршрут
- Прогулка начинается у станции метро «Уралмаш» и заканчивается в том же месте; добираться до точки старта очень удобно
- Весь путь можно пройти пешком, будут места, где можно будет перекусить и посетить уборную
- Квест не предполагает посещение музеев и других учреждений — вам не придётся подбирать время или закладывать дополнительные расходы
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсии, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|590 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У пространства «Заря»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 10220 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
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