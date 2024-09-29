Фотопрогулка «Под колёсами любви»

Пламенные истории любви и ваши фото в ретрообразах со старинными подлинными аксессуарами
Эта экскурсия — оригинальное сочетание фактического материала и антуражной мобильной фотосессии.

В фокусе внимания — судьбы и непростые личные отношения 3 именитых деятелей: архитектора-конструктивиста, большевика №2 и «маршала Победы». А ещё история города, переплетённая с историями людей, повлиявших на его развитие. На выходе — ваши стильные фотообразы на фоне атмосферных локаций.
Фотопрогулка «Под колёсами любви»
Фотопрогулка «Под колёсами любви»
Фотопрогулка «Под колёсами любви»
Ближайшие даты:
Время начала: 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Описание фото-прогулки

Большевик Свердлов

Мы начнём наш маршрут от здания оперного театра, напротив которого стоит памятник Якову Свердлову. В Екатеринбурге он встретил свою соратницу и жену Клавдию Новгородцеву. Вы узнаете, чем «чёрный демон революции» прельщал большевичек и во что он был одет на первом конспиративном свидании. А ещё каким образом была устроена жизнь молодых подпольщиков и как родить двоих детей за 11 лет тюремного заключения.

Архитектор Дукельский

У штаба Центрального военного округа, построенного под руководством Дукельского, поговорим о яркой и трагической любви. Приоткроем архивы секретной службы и поймём, какой срок получила женщина, женатая поочередно на двух врагах народа. Обсудим один непростой любовный треугольник во времена Большого террора.

Маршал Жуков

Вы проникнете в сердце генеральского городка и узнаете, как «маршал Победы» встретил свою последнюю любовь младше его на 30 лет. Поговорим о непростых семейных взаимоотношениях Жукова и о том, как на склоне лет он стал счастливым отцом и мужем.

Необычные фото и вы в аутентичных образах

Все эти события разворачивались на улицах нашего города. Мы пройдём по ним и сделаем стильные фото в самых запоминающихся исторических локациях. Девушки могут предстать в роли роковой любви опального архитектора или революционной музы пламенного подпольщика. Экскурсия подходит и для пар, которые хотят не только узнать о необычной истории Екатеринбурга, но и перевоплотиться в образы прошедшей эпохи. Будьте готовы к вниманию прохожих и аплодисментам в свой адрес!

Организационные детали

  • После прогулки в течение суток каждый участник мобильной фотосессии получит 50 кадров как в цвете, так и чёрно-белой цветокоррекции. Мы вышлем ссылку на скачивание
  • Перед выходом на прогулку наш стилист договорится с вами о подходящем и достоверном образе, в который он поможет вам перевоплотиться
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У оперного театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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