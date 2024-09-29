Эта экскурсия — оригинальное сочетание фактического материала и антуражной мобильной фотосессии. В фокусе внимания — судьбы и непростые личные отношения 3 именитых деятелей: архитектора-конструктивиста, большевика №2 и «маршала Победы». А ещё история города, переплетённая с историями людей, повлиявших на его развитие. На выходе — ваши стильные фотообразы на фоне атмосферных локаций.

Описание фото-прогулки

Большевик Свердлов

Мы начнём наш маршрут от здания оперного театра, напротив которого стоит памятник Якову Свердлову. В Екатеринбурге он встретил свою соратницу и жену Клавдию Новгородцеву. Вы узнаете, чем «чёрный демон революции» прельщал большевичек и во что он был одет на первом конспиративном свидании. А ещё каким образом была устроена жизнь молодых подпольщиков и как родить двоих детей за 11 лет тюремного заключения.

Архитектор Дукельский

У штаба Центрального военного округа, построенного под руководством Дукельского, поговорим о яркой и трагической любви. Приоткроем архивы секретной службы и поймём, какой срок получила женщина, женатая поочередно на двух врагах народа. Обсудим один непростой любовный треугольник во времена Большого террора.

Маршал Жуков

Вы проникнете в сердце генеральского городка и узнаете, как «маршал Победы» встретил свою последнюю любовь младше его на 30 лет. Поговорим о непростых семейных взаимоотношениях Жукова и о том, как на склоне лет он стал счастливым отцом и мужем.

Необычные фото и вы в аутентичных образах

Все эти события разворачивались на улицах нашего города. Мы пройдём по ним и сделаем стильные фото в самых запоминающихся исторических локациях. Девушки могут предстать в роли роковой любви опального архитектора или революционной музы пламенного подпольщика. Экскурсия подходит и для пар, которые хотят не только узнать о необычной истории Екатеринбурга, но и перевоплотиться в образы прошедшей эпохи. Будьте готовы к вниманию прохожих и аплодисментам в свой адрес!

Организационные детали