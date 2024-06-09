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Екатеринбург — город с изумительной архитектурой.



Её хочется рассматривать за интересной беседой, проходя пешком по широким проспектам и неприметным закоулкам.



Мы познакомим вас с самыми противоречивыми и контрастными локациями, передающими характер уральской столицы. И сохраним впечатления в атмосферных фотографиях.