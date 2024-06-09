Екатеринбург — город с изумительной архитектурой.
Её хочется рассматривать за интересной беседой, проходя пешком по широким проспектам и неприметным закоулкам.
Мы познакомим вас с самыми противоречивыми и контрастными локациями, передающими характер уральской столицы. И сохраним впечатления в атмосферных фотографиях.
Её хочется рассматривать за интересной беседой, проходя пешком по широким проспектам и неприметным закоулкам.
Мы познакомим вас с самыми противоречивыми и контрастными локациями, передающими характер уральской столицы. И сохраним впечатления в атмосферных фотографиях.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
За час фотопрогулки вы увидите, как историческая архитектура сменяется современной. Узнаете факты из истории города, а также актуальные новости современной жизни. А через неделю получите 50+ творческих фотографий.
Маршрут фотопрогулки включает следующие достопримечательности:
- Оперный театр — каменное сокровище Екатеринбурга. Вы узнаете, за что жители дали ему романтичное название «Белый лебедь».
- Небоскрёб «Высоцкий» — пример разительного контраста с историческим Екатеринбургом.
- Питерский дворик — как будто случайно забрели! Здесь сердце уральской столицы бьётся в такт с Северной столицей
- Аллея любви — романтичный уголок в окружении волшебной растительности. Только тут можно встретить «Петрогриб» или «Пень, пнём рождённый».
- Секретный сад — волшебное место для идеального свидания с атмосферой Италии.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов-фотографов нашей команды
- Стоимость рассчитана на 4 участников. Если вас больше 4, доплата 600 руб. с человека (дети до 7 лет без доплат).
- Фотографии будет сделаны на профессиональную технику. Через 7 дней после прогулки пришлём ссылку на сайт, куда будут загружены 50+ снимков в обработке.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей и Екатерина — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели экскурсии для 457 туристов
Здравствуйте! Вас приветствует команда творческих фотографов. Мы приглашаем вас на фотопрогулки и экспресс-фотосессии по лучшим локациям городов нашей страны.Задать вопрос
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