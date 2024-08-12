Мы пройдём по центру Екатеринбурга и сделаем профессиональные снимки на фоне его визитных карточек и живописных локаций.
Гид расскажет о прошлом и настоящем Екатеринбурга, а фотограф поймает в объектив лучшие моменты прогулки.
Гид расскажет о прошлом и настоящем Екатеринбурга, а фотограф поймает в объектив лучшие моменты прогулки.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание фото-прогулки
Вы можете выбрать один из маршрутов.
Вариант №1
- Исторический сквер (Плотинка)
- Дом Севастьянова
- Набережная городского пруда
- Первый свердловский небоскрёб
- Октябрьская площадь
- Екатеринбург-сити
- Ельцин Центр
Вариант №2
- Исторический сквер (Плотинка)
- Первый каменный мост Екатеринбурга
- Памятники компьютерной клавиатуре и группе The Beatles
- Набережная реки Исеть
- Косой дом Чувильдина
- Офис РМК (дом-ананас)
- Городской дендрарий
В обоих случаях вместе с гидом — местным жителем — вы проследуете через разные эпохи и страницы 300-летней истории Екатеринбурга. Узнаете, как на месте завода-крепости появился город, а не возник «порт шести морей». А ещё удивитесь тесному переплетению прошлого и настоящего.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены фотосессия и услуги гида
- В течение 1–2 дней после прогулки вы получите 30 фотографий с цветокоррекцией
- Дополнительно можно заказать 4 фотографии с ретушью — 1000 ₽ за фотографию, 30-секундный видеоролик — 2000 ₽ за ролик
- Учитывайте, что лучшее время для фотопрогулки — это утро или вечер
- Экскурсия пешеходная. На маршруте имеются спуски и подъёмы
- Фотоэкскурсию для вас проведут гид и фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели экскурсии для 2742 туристов
Наши гиды — местные жители, которые родились и выросли в Екатеринбурге, прекрасно знают и очень любят этот город и с радостью знакомят с ним гостей. Никакой банальной информации из путеводителей и избитых маршрутов — на наших прогулках вы услышите самые интересные истории из жизни города и увидите гораздо больше, чем стандартный набор достопримечательностей.Задать вопрос
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборПознавательная прогулка по Екатеринбургу: от Плотинки до уральского Арбата
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
19 авг в 10:00
20 авг в 14:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Екатеринбург: зарядиться живой энергией города - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от исторических зданий до современного искусства в компании личного гида
Начало: На ул. Вайнера
14 авг в 18:00
15 авг в 18:00
от 2 200₽ за всё до 2 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Екатеринбург - столица стрит-арта: индивидуальная экскурсия
Окунитесь в мир уличного искусства Екатеринбурга! Прогулка по центру города с рассказами о местных арт-фестивалях и работах известных художников
Начало: В центре города
5 авг в 14:30
6 авг в 14:30
3 900₽ за всё до 10 чел.