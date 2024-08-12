Оксана — ваша команда гидов в Екатеринбурге

Провели экскурсии для 2742 туристов

Наши гиды — местные жители, которые родились и выросли в Екатеринбурге, прекрасно знают и очень любят этот город и с радостью знакомят с ним гостей. Никакой банальной информации из путеводителей и избитых маршрутов — на наших прогулках вы услышите самые интересные истории из жизни города и увидите гораздо больше, чем стандартный набор достопримечательностей.