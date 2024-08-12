Фотоэкскурсия в Екатеринбурге

Живые кадры, добрые эмоции и увлекательные истории - с гидом и фотографом по ярким местам города
Мы пройдём по центру Екатеринбурга и сделаем профессиональные снимки на фоне его визитных карточек и живописных локаций.

Гид расскажет о прошлом и настоящем Екатеринбурга, а фотограф поймает в объектив лучшие моменты прогулки.
Фотоэкскурсия в Екатеринбурге
Фотоэкскурсия в Екатеринбурге
Фотоэкскурсия в Екатеринбурге
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание фото-прогулки

Вы можете выбрать один из маршрутов.

Вариант №1

  • Исторический сквер (Плотинка)
  • Дом Севастьянова
  • Набережная городского пруда
  • Первый свердловский небоскрёб
  • Октябрьская площадь
  • Екатеринбург-сити
  • Ельцин Центр

Вариант №2

  • Исторический сквер (Плотинка)
  • Первый каменный мост Екатеринбурга
  • Памятники компьютерной клавиатуре и группе The Beatles
  • Набережная реки Исеть
  • Косой дом Чувильдина
  • Офис РМК (дом-ананас)
  • Городской дендрарий

В обоих случаях вместе с гидом — местным жителем — вы проследуете через разные эпохи и страницы 300-летней истории Екатеринбурга. Узнаете, как на месте завода-крепости появился город, а не возник «порт шести морей». А ещё удивитесь тесному переплетению прошлого и настоящего.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены фотосессия и услуги гида
  • В течение 1–2 дней после прогулки вы получите 30 фотографий с цветокоррекцией
  • Дополнительно можно заказать 4 фотографии с ретушью — 1000 ₽ за фотографию, 30-секундный видеоролик — 2000 ₽ за ролик
  • Учитывайте, что лучшее время для фотопрогулки — это утро или вечер
  • Экскурсия пешеходная. На маршруте имеются спуски и подъёмы
  • Фотоэкскурсию для вас проведут гид и фотограф из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Екатеринбурга

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковВечерниеЛетниеФотопрогулкиНебоскреб «Высоцкий»Дом СевастьяноваПопулярные местаСамое главное

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