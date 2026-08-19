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Свидание с городом

Поймать ритм улиц через музыку, объёмный звук и неожиданные истории Урала
Свидание с городом
Свидание с городом
Свидание с городом

Что вы увидите

Капсула времениОсмотр с остановкой
Памятник The BeatlesОсмотр с остановкой

Описание экскурсии

Приглашаем вас на иммерсивную прогулку «Свидание с городом» — в путешествие, где реальность переплетается с древними легендами Урала. Вы пройдёте от Капсулы времени до памятника The Beatles и по-новому посмотрите на Екатеринбург: город, который многие видели сотни раз, но ни разу по-настоящему не слышали.

С первых минут вы станете героем аудиоспектакля. Город будет разговаривать с вами через музыку, звуки и голос Смотрителя, а привычная прогулка превратится в историю, внутри которой вы не просто зритель, а участник. Это не экскурсия в обычном смысле, а театрализованное погружение, где сам маршрут становится сценой.

Во время прогулки вы сможете:

  • услышать невидимый Екатеринбург — тот, что скрыт за шумом проспектов, гулом толпы и знакомыми фасадами;
  • поймать ритм города через музыку и объёмный звук, когда привычное пространство начинает ощущаться совсем иначе;
  • погрузиться в атмосферу Свердловского рока, шума воды и живого городского звучания, которые создают эффект полного присутствия.

Эта прогулка подойдёт тем, кто хочет не просто пройти по центру, а прожить Екатеринбург как историю — услышать его, почувствовать и открыть для себя с неожиданного ракурса.

Кому подойдёт

  • Тем, кто уже не раз гулял по Екатеринбургу и хочет увидеть его с нового ракурса
  • Любителям иммерсивных форматов и аудиоспектаклей вместо обычной экскурсии
  • Тем, кому интересен городской саунд: музыка, голоса, шум воды и атмосфера места

Полезно знать

  • Прогулка проходит в формате иммерсивного аудиоспектакля, а не классической экскурсии.
  • Удобная обувь

Программа экскурсии

1

Капсула времени · ⏱ 15 мин

Первая остановка — у Капсулы времени, заложенной в честь 275-летия Екатеринбурга. Город начинает говорить с вами через музыку и звуки, переплетая реальность с легендами. Вы услышите, как река, завод и старые ворота превращаются не в лекцию, а в настоящую постановку, где вы не зритель, а участник
Капсула времени
2

Плотинка · ⏱ 20 мин

Мы выходим к набережной и Плотинке — сердцу Екатеринбурга. Именно здесь городской пейзаж раскрывается с новой стороны. Вы услышите шум воды, ритм старого города и голос Смотрителя, который расскажет тайны этого места. Это одна из самых атмосферных точек маршрута, где вы сможете почувствовать дыхание истории и сделать запоминающиеся кадры на фоне воды и старых зданий.
Плотинка

Место встречи

🚩Начало: Капсула Времени, улица Воеводина, Екатеринбург, Россия
🏁Завершение: Лодочная станция
Как найти. Встречаемся у Капсулы Времени

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый1890 ₽
Детский1590 ₽

Ответы на вопросы

Что включено
  • Иммерсивная прогулка по Екатеринбургу
  • Доступ к аудиоспектаклю по маршруту
  • Театрализованный формат с эффектом погружения
Что не входит в цену
  • Проезд до места начала прогулки
  • Питание и напитки
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Богданова Ольга
Богданова Ольга — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Вы видели Екатеринбург сотни раз. Но ни разу по-настоящему его не слышали. Меня зовут Ольга, и я помогаю людям услышать голос города. Я создатель проекта «Голос внутри» — иммерсивных прогулок по
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центру Екатеринбурга. Всё началось с простого вопроса: что, если у города есть свой ритм, пульс и живой голос, который звучит прямо сейчас, но мы просто разучились его слышать? Так родилась идея прогулки в наушниках с шумоподавлением, где реальность переплетается с древними легендами Урала, а вы становитесь не зрителем, а героем. Наши прогулки — это 80 минут, 5000 шагов и новый взгляд на знакомые улицы. Я внимательно отношусь к комфорту гостей, создаю доверительную атмосферу, где каждому легко быть собой. Я жду вас на прогулке. Приходите — и Екатеринбург заговорит с вами.

Входит в следующие категории Екатеринбурга

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