Что вы увидите
Описание экскурсии
Приглашаем вас на иммерсивную прогулку «Свидание с городом» — в путешествие, где реальность переплетается с древними легендами Урала. Вы пройдёте от Капсулы времени до памятника The Beatles и по-новому посмотрите на Екатеринбург: город, который многие видели сотни раз, но ни разу по-настоящему не слышали.
С первых минут вы станете героем аудиоспектакля. Город будет разговаривать с вами через музыку, звуки и голос Смотрителя, а привычная прогулка превратится в историю, внутри которой вы не просто зритель, а участник. Это не экскурсия в обычном смысле, а театрализованное погружение, где сам маршрут становится сценой.
Во время прогулки вы сможете:
- услышать невидимый Екатеринбург — тот, что скрыт за шумом проспектов, гулом толпы и знакомыми фасадами;
- поймать ритм города через музыку и объёмный звук, когда привычное пространство начинает ощущаться совсем иначе;
- погрузиться в атмосферу Свердловского рока, шума воды и живого городского звучания, которые создают эффект полного присутствия.
Эта прогулка подойдёт тем, кто хочет не просто пройти по центру, а прожить Екатеринбург как историю — услышать его, почувствовать и открыть для себя с неожиданного ракурса.
Кому подойдёт
- Тем, кто уже не раз гулял по Екатеринбургу и хочет увидеть его с нового ракурса
- Любителям иммерсивных форматов и аудиоспектаклей вместо обычной экскурсии
- Тем, кому интересен городской саунд: музыка, голоса, шум воды и атмосфера места
Полезно знать
- Прогулка проходит в формате иммерсивного аудиоспектакля, а не классической экскурсии.
- Удобная обувь
Программа экскурсии
Капсула времени · ⏱ 15 минПервая остановка — у Капсулы времени, заложенной в честь 275-летия Екатеринбурга. Город начинает говорить с вами через музыку и звуки, переплетая реальность с легендами. Вы услышите, как река, завод и старые ворота превращаются не в лекцию, а в настоящую постановку, где вы не зритель, а участник
Плотинка · ⏱ 20 минМы выходим к набережной и Плотинке — сердцу Екатеринбурга. Именно здесь городской пейзаж раскрывается с новой стороны. Вы услышите шум воды, ритм старого города и голос Смотрителя, который расскажет тайны этого места. Это одна из самых атмосферных точек маршрута, где вы сможете почувствовать дыхание истории и сделать запоминающиеся кадры на фоне воды и старых зданий.
Место встречи
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|1890 ₽
|Детский
|1590 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Иммерсивная прогулка по Екатеринбургу
- Доступ к аудиоспектаклю по маршруту
- Театрализованный формат с эффектом погружения
Что не входит в цену
- Проезд до места начала прогулки
- Питание и напитки
- Личные расходы