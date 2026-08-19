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Описание экскурсии

Приглашаем вас на иммерсивную прогулку «Свидание с городом» — в путешествие, где реальность переплетается с древними легендами Урала. Вы пройдёте от Капсулы времени до памятника The Beatles и по-новому посмотрите на Екатеринбург: город, который многие видели сотни раз, но ни разу по-настоящему не слышали.

С первых минут вы станете героем аудиоспектакля. Город будет разговаривать с вами через музыку, звуки и голос Смотрителя, а привычная прогулка превратится в историю, внутри которой вы не просто зритель, а участник. Это не экскурсия в обычном смысле, а театрализованное погружение, где сам маршрут становится сценой.

Во время прогулки вы сможете:

услышать невидимый Екатеринбург — тот, что скрыт за шумом проспектов, гулом толпы и знакомыми фасадами;

— тот, что скрыт за шумом проспектов, гулом толпы и знакомыми фасадами; поймать ритм города через музыку и объёмный звук , когда привычное пространство начинает ощущаться совсем иначе;

, когда привычное пространство начинает ощущаться совсем иначе; погрузиться в атмосферу Свердловского рока, шума воды и живого городского звучания, которые создают эффект полного присутствия.

Эта прогулка подойдёт тем, кто хочет не просто пройти по центру, а прожить Екатеринбург как историю — услышать его, почувствовать и открыть для себя с неожиданного ракурса.

Кому подойдёт

Тем, кто уже не раз гулял по Екатеринбургу и хочет увидеть его с нового ракурса

Любителям иммерсивных форматов и аудиоспектаклей вместо обычной экскурсии

Тем, кому интересен городской саунд: музыка, голоса, шум воды и атмосфера места

Полезно знать