«Городок чекистов» — уникальный квартал в центре города, где переплетаются несколько культурных слоёв. На экскурсии вы узнаете историю района и увидите интересные объекты стрит-арта.
Услышите об идее дома-коммуны и поймёте, как справлялись с бытовыми трудностями первые жители Городка. Эта экскурсия для тех, кого привлекает конструктивизм начала 1930-х и уличное искусство.
Описание экскурсии
Наш маршрут будет таким:
- Юго-восточные ворота в «Городок чекистов».
- Территория Городка.
- Северо-восточные ворота.
- Корпус №14.
- Северные ворота.
На экскурсии:
- Мы увидим образцы конструктивистской архитектуры и отметим её характерные черты.
- Рассмотрим стрит-арт объекты, легальные и нелегальные.
- Я покажу доминанту Городка — Дом образцового быта, в народе названного Подковой.
- Расскажу об идее дома-коммуны со всей нужной инфраструктурой: универмагом, столовой, поликлиникой, баней, детским садом и т. д. Такое решение должно было помочь воспитать человека нового типа — все его индивидуальные потребности отходили на второй план.
- И конечно, мы обсудим реальный быт первых жителей Городка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот в «Городок чекистов»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Екатеринбурге
Я родился и живу в Екатеринбурге, исследую уличное искусство Екатеринбурга, веду тематический телеграм-канал, читаю лекции про стрит-арт и провожу авторские стрит-арт экскурсии, как групповые по нескольким маршрутам, так и индивидуальные. Я выпускник Школы экскурсоводов при УрФУ и аттестованный экскурсовод (гид).
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
6 ноя 2025
Уникальный квартал в центре города… памятник конструктивизма… очень интересное место, хотелось узнать историю городка…. Но к сожалению вся экскурсия построена на рассказе об объектах стрит - арта. Очень сжато нам
Алексей
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Мой рассказ соответствовал описанию экскурсии и заявленному времени. Помню, что в какой-то момент вы сказали, что стрит-арт вам не очень
В
Василий
10 окт 2025
Короткая экскурсия, все в меру. Интересный квартал, необычные арт объекты.
