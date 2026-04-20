Это путешествие раскроет для вас один из самых драматичных периодов отечественной истории начала 20 века.
В стилизованном вагоне «Императорский маршрут» вы отправитесь из Екатеринбурга в Алапаевск, куда в 1918 году сослали семью Романовых.
Маршрут объединяет места их заточения, гибели и памяти, а также включает дом, где прошло детство Петра Ильича Чайковского.
В стилизованном вагоне «Императорский маршрут» вы отправитесь из Екатеринбурга в Алапаевск, куда в 1918 году сослали семью Романовых.
Маршрут объединяет места их заточения, гибели и памяти, а также включает дом, где прошло детство Петра Ильича Чайковского.
Описание экскурсии
8:23 — отправление с железнодорожного вокзала г. Екатеринбурга. В пути — экскурсия через аудиогид, можно выбрать рассказ для взрослого или ребёнка. Есть фотозона с костюмами начала 20 века.
11:57 — прибытие в Алапаевск
- Обзорная автобусная экскурсия по городу (без точек выхода)
- Дом-музей П. И. Чайковского — экскурсия по старинному особняку с музыкально-акустическим сопровождением
13:50 — комплексный обед в кафе «Романово Подворье»
14:40 – продолжение программы
- Музей «Напольная школа в городе Алапаевске» — экскурсия с элементами театрализации
- Внешний осмотр женского монастыря во дворе исторического здания Напольной школы
Переезд в с. Верхняя Синячиха
- Шахта Межная – место гибели Святой Елисаветы и Великих Князей
- Памятник Великой Княгине Елисавете Федоровне и Свято-Троицкий собор
Переезд на железнодорожную станцию г. Алапаевска
18:20 — отправление в Екатеринбург
21:33 — прибытие на железнодорожный вокзал г. Екатеринбурга
Организационные детали
- Внимание! Для оформления проезда потребуются следующие данные:
— ФИО полностью
— дата рождения
— серия и номер паспорта, когда и кем выдан
- В стоимость входит:
— проезд в Императорском вагоне (услуги в пути — прокат костюмов, бойлер с кипятком, аудиогид — предоставляются бесплатно)
— входные билеты и экскурсии в музеях
— транспортное обслуживание
— обед
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5100 ₽
|Школьники
|4800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Екатеринбурга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 416 туристов
Большой опыт на рынке внутреннего туризма (с 2005 года) позволяет сформировать для вас интересные и комфортные туристические маршруты по Екатеринбургу и Уралу. Мы стремимся затронуть не только экскурсионные объекты, но и памятники природы, а наши профессиональные гиды умело подчеркнут изюминку вашего путешествия, погружая вас в тему и подогревая интерес с самого начала.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Давно хотела посетить Императорский маршрут в Алапаевск, много о нем слышала, и вот это свершилось. Мои ожидания полностью оправдались. Всё от начало до конца продумано организатором - комфортно и интересно.
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Е
Доброе утро! У нас был экскурсовод Ольга Вячеславовна. Четко, ясно, а также умение втянуть в диалог не только взрослых, но и детей, она рассказывала события из жизни царской семьи. Это было увлекательно. Также хотелось бы отметить, что я и мой ребенок получили много положительных эмоций и знаний. Спасибо большое за предоставленную интересную познавательную экскурсию!
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Отличный маршрут. Музей «Напольной школы» очень понравился, отдельная благодарность музейным экскурсоводам. Экскурсия тронула до слез.
Программа продумана до мелочей, насыщенная и интересная. Но описание по времени не совпадает с реальностью. Было заявлено возвращение в Екатеринбург в 19:00, в итоге вернулись в 21:33. После экскурсии у нас был запланирован концерт, посещение которого пришлось отменить. В остальном все супер
Программа продумана до мелочей, насыщенная и интересная. Но описание по времени не совпадает с реальностью. Было заявлено возвращение в Екатеринбург в 19:00, в итоге вернулись в 21:33. После экскурсии у нас был запланирован концерт, посещение которого пришлось отменить. В остальном все супер
Екатерина
Ответ организатора:
Наталия, здравствуйте! Спасибо вам за внимательный отзыв и за то, что обратили внимание на этот момент. Нам важно, чтобы информация
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