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В вагоне есть фотозона с костюмами, я сделала классные фотографии. Сама экскурсия тронула меня до глубины души. Все экскурсоводы настоящие профессионалы. В напольной школе театрализованный рассказ… это настолько трогает и увлекает, что все слушают молча. Признаюсь, я расплакалась. Нельзя не отметить великолепный музей Чайковского. Когда мы заходили в него, для меня стало неожиданным, что в таком небольшом музее, столько музыкальных инструментов, а совершенно потрясающий экскурсовод демонстрирует, как звучат некоторые из них. Такой любви и отдаче своему делу я давно не видела. Я однозначно рекомендую эту экскурсию всем! И обязательно поеду ещё раз, я до сих пор под большим впечатлением!