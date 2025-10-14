читать дальше

везде успели, все посмотрели!



Узкоколейка - это незабываемо, даже посидели в кабине машиниста, покатались на дрезине, постили память Алапаевских мучеников…



Понравились музеи: деревянного зодчества в Нижней Синячихе, и Чайковского в Алапаевске. Узнала много нового, там работают превосходные гиды.



Ну и конечно закат на скалах!



Однозначно рекомендую всем, кто интересуется, но сомневается!