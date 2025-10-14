Водная прогулка
Лучший выборНа Марс и обратно - за один день: Уральский Марс и порог Ревун
Техногенные пейзажи могут быть невероятно красивыми. Карьеры под Богдановичем - словно другая планета. Погуляем по дюнам, сделаем фото на фоне красных водоёмов
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
13 600 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 16 чел.
Промышленный пояс Урала
Познакомьтесь с историей Урала, посетив Невьянск, Висим и Нижний Тагил. Узнайте о Демидовых и насладитесь видами местных гор
Начало: На улице Челюскинцев
Расписание: в четверг в 09:00
11 дек в 09:00
18 дек в 09:00
7900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Алапаевская узкоколейка + Музей деревянного зодчества (из Екатеринбурга)
Проехать по одной из самых протяжённых дорог мира, увидеть старинные избы и зайти в дом Чайковского
11 дек в 15:00
12 дек в 08:00
32 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нижняя Синячиха, Арамашево и Алапаевск из Екатеринбурга
Начало: Екатеринбург, ул. Челюскинцев 106. Парковка перед ...
Расписание: Среда и суббота с 8:00 до 19:00
13 дек в 08:00
17 дек в 08:00
17 750 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена14 октября 2025Отличная экскурсия, получила массу впечатлений, добралась до мест, до которых ни доехать, ни допрыгать, ни руками не достать!
Рима хороший организатор,
- ЕЕлена21 сентября 2025Благодарим Надежду за экскурсию! Едили с подругами, вчетвером. Комфортная и безопасная дорога, интересный и познавательный рассказ. Море впечатлений от красивых мест. Вдохновляющие виды и незабываемое погружение в истрию и культуры Алапаевского района.
- ММарина19 сентября 2025Спасибо большое за познавательную экскурсию. Было всем очень интересно и комфортно. Информация воспринималась легко и узнали много интересного
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Алапаевск»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в декабре 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Алапаевск" можно забронировать 4 экскурсии от 7900 до 32 000. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Екатеринбурге на 2025 год по теме «Алапаевск», 88 ⭐ отзывов, цены от 7900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль