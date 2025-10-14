Мои заказы

Алапаевск – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Алапаевск» в Екатеринбурге, цены от 7900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
На Марс и обратно - за один день
На машине
9 часов
76 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
На Марс и обратно - за один день: Уральский Марс и порог Ревун
Техногенные пейзажи могут быть невероятно красивыми. Карьеры под Богдановичем - словно другая планета. Погуляем по дюнам, сделаем фото на фоне красных водоёмов
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
13 600 ₽ за всё до 4 чел.
Промышленный пояс Урала: Невьянск - Нижний Тагил
На автобусе
10 часов
9 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Промышленный пояс Урала
Познакомьтесь с историей Урала, посетив Невьянск, Висим и Нижний Тагил. Узнайте о Демидовых и насладитесь видами местных гор
Начало: На улице Челюскинцев
Расписание: в четверг в 09:00
11 дек в 09:00
18 дек в 09:00
7900 ₽ за человека
Алапаевская узкоколейка + Музей деревянного зодчества (из Екатеринбурга)
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Алапаевская узкоколейка + Музей деревянного зодчества (из Екатеринбурга)
Проехать по одной из самых протяжённых дорог мира, увидеть старинные избы и зайти в дом Чайковского
11 дек в 15:00
12 дек в 08:00
32 000 ₽ за всё до 3 чел.
Нижняя Синячиха, Арамашево и Алапаевск из Екатеринбурга
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Нижняя Синячиха, Арамашево и Алапаевск из Екатеринбурга
Начало: Екатеринбург, ул. Челюскинцев 106. Парковка перед ...
Расписание: Среда и суббота с 8:00 до 19:00
13 дек в 08:00
17 дек в 08:00
17 750 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    14 октября 2025
    Алапаевская узкоколейка + Музей деревянного зодчества (из Екатеринбурга)
    Отличная экскурсия, получила массу впечатлений, добралась до мест, до которых ни доехать, ни допрыгать, ни руками не достать!

    Рима хороший организатор,
    читать дальше

    везде успели, все посмотрели!

    Узкоколейка - это незабываемо, даже посидели в кабине машиниста, покатались на дрезине, постили память Алапаевских мучеников…

    Понравились музеи: деревянного зодчества в Нижней Синячихе, и Чайковского в Алапаевске. Узнала много нового, там работают превосходные гиды.

    Ну и конечно закат на скалах!

    Однозначно рекомендую всем, кто интересуется, но сомневается!

  • Е
    Елена
    21 сентября 2025
    Нижняя Синячиха, Арамашево и Алапаевск из Екатеринбурга
    Благодарим Надежду за экскурсию! Едили с подругами, вчетвером. Комфортная и безопасная дорога, интересный и познавательный рассказ. Море впечатлений от красивых мест. Вдохновляющие виды и незабываемое погружение в истрию и культуры Алапаевского района.
  • М
    Марина
    19 сентября 2025
    Нижняя Синячиха, Арамашево и Алапаевск из Екатеринбурга
    Спасибо большое за познавательную экскурсию. Было всем очень интересно и комфортно. Информация воспринималась легко и узнали много интересного

