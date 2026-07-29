Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Лучшее время для экскурсии по Екатеринбургу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город особенно красив, а погода наиболее комфортна для прогулок. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть затруднены из-за снега и холода, но это время года привносит особую атмосферу в посещение исторических мест.

Екатеринбург - город с богатой историей и культурой. Здесь можно увидеть исторический сквер, центральную площадь 1905 года и самый красивый храм города. Узнайте о трагической истории семьи Николая II, посетите монастырь Ганина Яма и Поросенков лог. Прогуляйтесь по местам, связанным с жизнью уральских писателей Павла Бажова и Мамина-Сибиряка. В завершение экскурсии постойте одной ногой в Европе, другой - в Азии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Визитные карточки» Екатеринбурга

Вы прогуляетесь по Историческому скверу, увидите центральную площадь 1905 года и оцените самый красивый храм города. А также посетите места, связанные с историей семьи последнего российского императора: Храм-на-Крови, мужской монастырь Ганина Яма и Поросенков лог. Узнаете о ярких представителях уральской творческой интеллигенции и рассмотрите дома великих писателей: Павла Бажова и Мамина-Сибиряка. В завершение постоите одной ногой в Европе, другой — в Азии!

Городские истории и легенды

Екатеринбург входит в пятерку крупнейших городов страны. Вы узнаете, что заставило Петра Великого начать большое строительство на реке Исеть, кому было доверено промышленное освоение территории и как образовались Великие горы. Кроме того, я расскажу о последних неделях жизни семьи императора, о старообрядцах, о самоцветах и золоте и о том, что еще можно увидеть в местных геологических музеях.

Организационные детали

Входные билеты в монастырь Ганина Яма не включены в стоимость — 150 рублей с человека.