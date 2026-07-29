Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям

Погрузитесь в историю Екатеринбурга, узнайте о трагической судьбе семьи Николая II и насладитесь красотой главных достопримечательностей города
Екатеринбург - город с богатой историей и культурой. Здесь можно увидеть исторический сквер, центральную площадь 1905 года и самый красивый храм города. Узнайте о трагической истории семьи Николая II, посетите монастырь Ганина Яма и Поросенков лог. Прогуляйтесь по местам, связанным с жизнью уральских писателей Павла Бажова и Мамина-Сибиряка. В завершение экскурсии постойте одной ногой в Европе, другой - в Азии
5
106 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Узнайте историю Екатеринбурга
  • 🏛 Посетите знаковые места города
  • ⛪ Погрузитесь в трагическую историю семьи Николая II
  • 📚 Откройте для себя творчество уральских писателей
  • 🌍 Побывайте на границе Европы и Азии

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Екатеринбургу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город особенно красив, а погода наиболее комфортна для прогулок. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть затруднены из-за снега и холода, но это время года привносит особую атмосферу в посещение исторических мест.
Сейчас август — это идеальное время.
Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям

Что можно увидеть

  • Исторический сквер
  • Площадь 1905 года
  • Храм-на-Крови
  • Монастырь Ганина Яма
  • Поросенков лог
  • Дома Павла Бажова и Мамина-Сибиряка

Описание экскурсии

«Визитные карточки» Екатеринбурга

Вы прогуляетесь по Историческому скверу, увидите центральную площадь 1905 года и оцените самый красивый храм города. А также посетите места, связанные с историей семьи последнего российского императора: Храм-на-Крови, мужской монастырь Ганина Яма и Поросенков лог. Узнаете о ярких представителях уральской творческой интеллигенции и рассмотрите дома великих писателей: Павла Бажова и Мамина-Сибиряка. В завершение постоите одной ногой в Европе, другой — в Азии!

Городские истории и легенды

Екатеринбург входит в пятерку крупнейших городов страны. Вы узнаете, что заставило Петра Великого начать большое строительство на реке Исеть, кому было доверено промышленное освоение территории и как образовались Великие горы. Кроме того, я расскажу о последних неделях жизни семьи императора, о старообрядцах, о самоцветах и золоте и о том, что еще можно увидеть в местных геологических музеях.

Организационные детали

Входные билеты в монастырь Ганина Яма не включены в стоимость — 150 рублей с человека.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 758 туристов
Я профессиональный гид. Окончила Уральский Государственный Университет им. М. Горького, факультет искусствоведения и культурологии. Во время экскурсии стараюсь не только показать всё самое интересное, но и рассказать о причинах появления памятников. Мои экскурсии всегда «живые» и точно не скучные! Прогулки по историческому центру города по желанию можно разбавить чашечкой хорошего кофе в уютной кофейне с прекрасным видом из окна.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 106 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
105
4
1
3
2
1
Вадим
Второй раз были на этой экскурсии. В этом году привезли в Екатеринбург внука. И конечно, планировали познакомить с историей и судьбой царской семьи, с историей России. Внуку 9 лет. Гид
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Ольга построила экскурсию во многом с расчётом на нашего мальчика. За что ей большое спасибо! Было интересно. Мы, взрослые, также с удовольствием слушали рассказ гида, вновь посетили места, связанные с трагедией царской семьи. Считаем, что этот период и события русской истории нельзя забывать. Можно по-разному к этому относиться, можно принимать или не принимать различные версии произошедшего. Но забывать нельзя! Поэтому рекомендуем данную экскурсию однозначно. И рекомендуем гида Ольгу.

Второй раз были на этой экскурсии. В этом году привезли в Екатеринбург внука. И конечно, планировали
Второй раз были на этой экскурсии. В этом году привезли в Екатеринбург внука. И конечно, планировали
Второй раз были на этой экскурсии. В этом году привезли в Екатеринбург внука. И конечно, планировали
Второй раз были на этой экскурсии. В этом году привезли в Екатеринбург внука. И конечно, планировали
Второй раз были на этой экскурсии. В этом году привезли в Екатеринбург внука. И конечно, планировали
Второй раз были на этой экскурсии. В этом году привезли в Екатеринбург внука. И конечно, планировали
Второй раз были на этой экскурсии. В этом году привезли в Екатеринбург внука. И конечно, планировали
Второй раз были на этой экскурсии. В этом году привезли в Екатеринбург внука. И конечно, планировали+2
Второй раз были на этой экскурсии. В этом году привезли в Екатеринбург внука. И конечно, планировали
Второй раз были на этой экскурсии. В этом году привезли в Екатеринбург внука. И конечно, планировали
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Н
Выбрали эту экскурсию,и не ошиблись!!! Ольга показала и рассказала самые интересные и красивые места своего любимого города! Вечером оооочень не хотелось расставаться!
Выбрали эту экскурсию,и не ошиблись!!! Ольга показала и рассказала самые интересные и красивые места своего любимого
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Г
Очень понравилась экскурсия с Ольгой по Екатеринбургу! Прекрасная организация маршрута, доступная подача материала, интересный рассказ! Нам удалось осмотреть центр города, основные достопримечательности; что-то проезжали на автомобиле, но было и достаточно
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остановок и выходов для осмотра на месте. Услышали и увидели про семью Романовых их трагическую историю. Давно хотели посетить место их гибели. Действительно большое путешествие и как мне кажется важное для понимания истории страны и Урала в частности. Большое спасибо Ольге!

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С
Путешествовали по Екатеринбургу и окрестностям в начале июня. Ольга - великолепный, эрудированный гид с индивидуальным подходом и корректной, структурированной подачей материала. Рекомендуем!)
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В
Прекрасный день, насыщенный!!! Наполненный новыми знаниями: историческими, православными, современными! Экскурсия построена очень логично, увлекательно и полностью оправдывает своё название «Большое путешествие по Екатеринбургу»! За 1 день, проведённый в этом городе,
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мы получили максимум благодаря Ольге! Вежливое, учтивое и ответственное отношение к своему делу и гостям, заслуживает отдельной благодарности! Спасибо Вам, Ольга, за такие прекрасные впечатления в нашей жизни! 🌸 С удовольствием добавила бы больше фото (на сайте ограничение по Мб)))

Прекрасный день, насыщенный!!! Наполненный новыми знаниями: историческими, православными, современными! Экскурсия построена очень логично, увлекательно и полностью
Прекрасный день, насыщенный!!! Наполненный новыми знаниями: историческими, православными, современными! Экскурсия построена очень логично, увлекательно и полностью
Прекрасный день, насыщенный!!! Наполненный новыми знаниями: историческими, православными, современными! Экскурсия построена очень логично, увлекательно и полностью
Прекрасный день, насыщенный!!! Наполненный новыми знаниями: историческими, православными, современными! Экскурсия построена очень логично, увлекательно и полностью
Прекрасный день, насыщенный!!! Наполненный новыми знаниями: историческими, православными, современными! Экскурсия построена очень логично, увлекательно и полностью
Прекрасный день, насыщенный!!! Наполненный новыми знаниями: историческими, православными, современными! Экскурсия построена очень логично, увлекательно и полностью
Прекрасный день, насыщенный!!! Наполненный новыми знаниями: историческими, православными, современными! Экскурсия построена очень логично, увлекательно и полностью
Прекрасный день, насыщенный!!! Наполненный новыми знаниями: историческими, православными, современными! Экскурсия построена очень логично, увлекательно и полностью+1
Прекрасный день, насыщенный!!! Наполненный новыми знаниями: историческими, православными, современными! Экскурсия построена очень логично, увлекательно и полностью
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Ирина
Спасибо Ольге за интересную экскурсию. Все очень четко, грамотно выстроен лаконичный маршрут, слаженность.
Единственное чего так не хватало, это чистоты в машине. Я очень много путешествую, и для меня это всегда
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в приоритете. Но, вернусь к ее экскурсии. Конечно, таких как она, мало. Поэтому, сначала думала не поеду, но в процессе поездке, закрыла глаза на неопрятность машины и просто слушала ее интересный диалог. Рекомендую как - гида однозначно, эта экскурсия того стоит❤️👏👏👏

Спасибо Ольге за интересную экскурсию. Все очень четко, грамотно выстроен лаконичный маршрут, слаженность.
Спасибо Ольге за интересную экскурсию. Все очень четко, грамотно выстроен лаконичный маршрут, слаженность.
Спасибо Ольге за интересную экскурсию. Все очень четко, грамотно выстроен лаконичный маршрут, слаженность.
Спасибо Ольге за интересную экскурсию. Все очень четко, грамотно выстроен лаконичный маршрут, слаженность.
Спасибо Ольге за интересную экскурсию. Все очень четко, грамотно выстроен лаконичный маршрут, слаженность.
Спасибо Ольге за интересную экскурсию. Все очень четко, грамотно выстроен лаконичный маршрут, слаженность.
Спасибо Ольге за интересную экскурсию. Все очень четко, грамотно выстроен лаконичный маршрут, слаженность.
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