Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, узнайте о трагической судьбе семьи Николая II и насладитесь красотой главных достопримечательностей города
Екатеринбург - город с богатой историей и культурой. Здесь можно увидеть исторический сквер, центральную площадь 1905 года и самый красивый храм города. Узнайте о трагической истории семьи Николая II, посетите монастырь Ганина Яма и Поросенков лог. Прогуляйтесь по местам, связанным с жизнью уральских писателей Павла Бажова и Мамина-Сибиряка. В завершение экскурсии постойте одной ногой в Европе, другой - в Азии
⛪ Погрузитесь в трагическую историю семьи Николая II
📚 Откройте для себя творчество уральских писателей
🌍 Побывайте на границе Европы и Азии
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии по Екатеринбургу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город особенно красив, а погода наиболее комфортна для прогулок. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть затруднены из-за снега и холода, но это время года привносит особую атмосферу в посещение исторических мест.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Исторический сквер
Площадь 1905 года
Храм-на-Крови
Монастырь Ганина Яма
Поросенков лог
Дома Павла Бажова и Мамина-Сибиряка
Описание экскурсии
«Визитные карточки» Екатеринбурга
Вы прогуляетесь по Историческому скверу, увидите центральную площадь 1905 года и оцените самый красивый храм города. А также посетите места, связанные с историей семьи последнего российского императора: Храм-на-Крови, мужской монастырь Ганина Яма и Поросенков лог. Узнаете о ярких представителях уральской творческой интеллигенции и рассмотрите дома великих писателей: Павла Бажова и Мамина-Сибиряка. В завершение постоите одной ногой в Европе, другой — в Азии!
Городские истории и легенды
Екатеринбург входит в пятерку крупнейших городов страны. Вы узнаете, что заставило Петра Великого начать большое строительство на реке Исеть, кому было доверено промышленное освоение территории и как образовались Великие горы. Кроме того, я расскажу о последних неделях жизни семьи императора, о старообрядцах, о самоцветах и золоте и о том, что еще можно увидеть в местных геологических музеях.
Организационные детали
Входные билеты в монастырь Ганина Яма не включены в стоимость — 150 рублей с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 758 туристов
Я профессиональный гид. Окончила Уральский Государственный Университет им. М. Горького, факультет искусствоведения и культурологии. Во время экскурсии стараюсь не только показать всё самое интересное, но и рассказать о причинах появления памятников. Мои экскурсии всегда «живые» и точно не скучные! Прогулки по историческому центру города по желанию можно разбавить чашечкой хорошего кофе в уютной кофейне с прекрасным видом из окна.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 106 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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–
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1
–
Вадим
Второй раз были на этой экскурсии. В этом году привезли в Екатеринбург внука. И конечно, планировали познакомить с историей и судьбой царской семьи, с историей России. Внуку 9 лет. Гид читать дальшеуменьшить
Ольга построила экскурсию во многом с расчётом на нашего мальчика. За что ей большое спасибо! Было интересно. Мы, взрослые, также с удовольствием слушали рассказ гида, вновь посетили места, связанные с трагедией царской семьи. Считаем, что этот период и события русской истории нельзя забывать. Можно по-разному к этому относиться, можно принимать или не принимать различные версии произошедшего. Но забывать нельзя! Поэтому рекомендуем данную экскурсию однозначно. И рекомендуем гида Ольгу.
+2
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Н
Наталья
Выбрали эту экскурсию,и не ошиблись!!! Ольга показала и рассказала самые интересные и красивые места своего любимого города! Вечером оооочень не хотелось расставаться!
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Г
Горлова
Очень понравилась экскурсия с Ольгой по Екатеринбургу! Прекрасная организация маршрута, доступная подача материала, интересный рассказ! Нам удалось осмотреть центр города, основные достопримечательности; что-то проезжали на автомобиле, но было и достаточно читать дальшеуменьшить
остановок и выходов для осмотра на месте. Услышали и увидели про семью Романовых их трагическую историю. Давно хотели посетить место их гибели. Действительно большое путешествие и как мне кажется важное для понимания истории страны и Урала в частности. Большое спасибо Ольге!
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С
Степанова
Путешествовали по Екатеринбургу и окрестностям в начале июня. Ольга - великолепный, эрудированный гид с индивидуальным подходом и корректной, структурированной подачей материала. Рекомендуем!)
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В
Виктория
Прекрасный день, насыщенный!!! Наполненный новыми знаниями: историческими, православными, современными! Экскурсия построена очень логично, увлекательно и полностью оправдывает своё название «Большое путешествие по Екатеринбургу»! За 1 день, проведённый в этом городе, читать дальшеуменьшить
мы получили максимум благодаря Ольге! Вежливое, учтивое и ответственное отношение к своему делу и гостям, заслуживает отдельной благодарности! Спасибо Вам, Ольга, за такие прекрасные впечатления в нашей жизни! 🌸 С удовольствием добавила бы больше фото (на сайте ограничение по Мб)))
+1
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Ирина
Спасибо Ольге за интересную экскурсию. Все очень четко, грамотно выстроен лаконичный маршрут, слаженность. Единственное чего так не хватало, это чистоты в машине. Я очень много путешествую, и для меня это всегда читать дальшеуменьшить
в приоритете. Но, вернусь к ее экскурсии. Конечно, таких как она, мало. Поэтому, сначала думала не поеду, но в процессе поездке, закрыла глаза на неопрятность машины и просто слушала ее интересный диалог. Рекомендую как - гида однозначно, эта экскурсия того стоит❤️👏👏👏
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