Ольга проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям

Главные достопримечательности и богатая история города на обзорной автомобильной экскурсии

Ольга
Ольга – Гид из Екатеринбурга
«Город-труженик», «граница двух миров», «столица Урала» — как только ни называют Екатеринбург.

Я расскажу о его прошлом и настоящем, помогу понять и почувствовать местный колорит и поделюсь трагической историей 📖 гибели семьи Николая II.

А также покажу главные городские площади, скверы, храмы и старинные особняки.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Екатеринбурга
Вы прогуляетесь 👣 по Историческому скверу, увидите центральную площадь 1905 года и оцените самый красивый храм города. А также посетите места, связанные с историей 📖 семьи последнего российского императора: Храм-на-Крови, мужской монастырь Ганина Яма и Поросенков лог. Узнаете о ярких представителях уральской творческой интеллигенции и рассмотрите дома великих писателей: Павла Бажова и Мамина-Сибиряка. В завершение постоите одной ногой в Европе, другой — в Азии!

Городские истории и легенды
Екатеринбург входит в пятерку крупнейших городов страны. Вы узнаете, что заставило Петра Великого начать большое строительство на реке Исеть, кому было доверено промышленное освоение территории и как образовались Великие горы ⛰️. Кроме того, я расскажу о последних неделях жизни семьи императора, о старообрядцах, о самоцветах и золоте и о том, что еще можно увидеть в местных геологических музеях 🖼.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в монастырь Ганина Яма не включены в стоимость — 150 рублей с человека.

Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Я профессиональный гид. Окончила Уральский Государственный Университет им. М. Горького, факультет искусствоведения и культурологии. Во время экскурсии стараюсь не только показать всё самое интересное, но и рассказать о причинах появления памятников. Мои экскурсии всегда «живые» и точно не скучные! Прогулки по историческому центру города по желанию можно разбавить чашечкой хорошего кофе в уютной кофейне с прекрасным видом из окна.
Напишите мне

Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
скидка10%
4000
3 600
3 часа
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
5 отзывов
Узнать об именах и истории уральской столицы на авто-пешеходной обзорной экскурсии

Еще несколько необычных экскурсий в Екатеринбурге

Столица Урала, или 3 кита Екатеринбурга
5 500
3 часа
Столица Урала, или 3 кита Екатеринбурга
80 отзывов
Увидеть город с невероятной историей с трёх разных сторон на автомобильной экскурсии
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
900
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
79 отзывов
Ежедневная прогулка по Екатеринбургу
900
2 часа
Ежедневная прогулка по Екатеринбургу
48 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа
520
3 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа
41 отзыв
Заводы, зеленые скверы, усадьбы, церкви и район чекистов — калейдоскоп истории в одной прогулке
Влюбиться в Екатеринбург за один день!
5 550
3 часа
Влюбиться в Екатеринбург за один день!
25 отзывов
Посетить все самые интересные уголки города на душевной и веселой авто-пешеходной экскурсии
Подземелья Екатеринбурга
650
3 часа
Подземелья Екатеринбурга
24 отзыва
Посмотреть на город с изнанки и получить дозу адреналина