Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Екатеринбурга

Вы прогуляетесь 👣 по Историческому скверу, увидите центральную площадь 1905 года и оцените самый красивый храм города. А также посетите места, связанные с историей 📖 семьи последнего российского императора: Храм-на-Крови, мужской монастырь Ганина Яма и Поросенков лог. Узнаете о ярких представителях уральской творческой интеллигенции и рассмотрите дома великих писателей: Павла Бажова и Мамина-Сибиряка. В завершение постоите одной ногой в Европе, другой — в Азии!

Городские истории и легенды

Екатеринбург входит в пятерку крупнейших городов страны. Вы узнаете, что заставило Петра Великого начать большое строительство на реке Исеть, кому было доверено промышленное освоение территории и как образовались Великие горы ⛰️. Кроме того, я расскажу о последних неделях жизни семьи императора, о старообрядцах, о самоцветах и золоте и о том, что еще можно увидеть в местных геологических музеях 🖼.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в монастырь Ганина Яма не включены в стоимость — 150 рублей с человека.