Приглашаю вас познакомиться с центром города, узнать о специфике горнозаводского Урала, увлекательно провести время и подкрепиться блюдами, которые стали гастрономическим брендом Екатеринбурга.
Вы услышите не только об истории, промышленности, архитектуре и кулинарии, но и местном характере и чувстве юмора. И получите необычные съедобные сувениры.
Описание экскурсии
- Вы пройдёте по Историческому скверу и знаменитой Плотинке
- Увидите макет Екатеринбургского завода и образцы горнозаводской техники
- Подержите в руках местные поделочные камни, кристаллы и валюту 18 века
- Прогуляетесь по центральной улице и выясните, чем уральские города по своей планировке отличаются от других
- Поднимитесь на трибуну, откуда когда-то Б. Н. Ельцин приветствовал колонны демонстрантов
- Осмотрите фасад старейшего доходного дома Екатеринбурга, где 200 лет назад было положено начало гастрономии города
- Попробуете знаменитые блюда уральской кухни: пельмени, майонез и горчицу от «ЕЖК», свердловский кекс или слойку свердловскую — в одном из самых антуражных исторических ресторанов
Я расскажу:
- о главной сокровищнице России — уральских горах
- древних народах Урала и русских первопоселенцах
- уральском характере и его отличии от сибирского
- первом градостроительном плане города, который до сих пор определяет его архитектурный облик
- золотом веке Екатеринбурга
- истории советского Свердловска
- горнозаводской кухне
Организационные детали
- Обед в «Гранд Буфете» — по желанию и не входит в стоимость, но я рекомендую отнестись к нему не только как к приятному, но и важному элементу знакомства с локальной кухней и культурой: бульон с пирожком, уральские мясные пельмени с талицкой сметаной, кекс свердловский или слойка свердловская и чай — 1750 ₽ на чел.
- В конце вас ждёт гастрономический сувенир — знаменитый майонез от «ЕЖК» и ядрёная горчица того же производителя
- В качестве бонуса — поделюсь списком проверенных ресторанов, пивных баров и винотек города, а также перечнем местных специалитетов, которые стоит попробовать или привезти друзьям
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Труда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 3408 туристов
Чтобы понять характер Екатеринбурга, нужно самому на время стать уральцем и посмотреть на город изнутри. Я с удовольствием помогу вам в этом, ведь здесь я родился и вырос, получил историческое
Входит в следующие категории Екатеринбурга
