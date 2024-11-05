В 26 км от Большого Екатеринбурга находится Среднеуральск — один из самых молодых городов Свердловской области. Он стоит среди соснового бора на берегу Исетского озера, с трёх сторон охваченного горными
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
- Обзорная экскурсия по «городу чемпионов»
Среднеуральск — легендарный центр уральской энергетики и промышленности. Здесь прошло множество турниров и соревнований, что сделало его символом спортивных достижений и духа соперничества. А ещё здесь сохранилось множество старинных зданий и памятников, которые интересны не только гостям города, но и историкам.
- Река Исеть и озеро Исетское
Мы увидим истоки реки Исеть, которая сыграла важную роль в истории этого региона. Это не только природный памятник, но и место, где встречаются история и культура.
- Музей металлургии под открытым небом
Уникальный комплекс расскажет о древних технологиях добычи и обработки металлов. Вы увидите старинные инструменты металлургов и получите представление о развитии отрасли на Урале.
- Скалы Петра Гронского
Пешее путешествие к этому памятнику природы подарит вам уникальные виды на уральские пейзажи. Скалы имеют историческую и культурную ценность и являются прекрасным местом для фотографий.
- Исетский Сфинкс и дольмены
Эти загадочные каменные структуры привлекают внимание всех, кто интересуется историей и археологией. Вы узнаете о древних цивилизациях, оставивших своё наследие на Урале.
Организационные детали
- В стоимость входит сопровождение гида и входные билеты в объекты осмотра.
- Трансфер из Екатеринбурга и обратно не входит в стоимость: добраться до Среднеуральска вы можете на личном/арендованном автомобиле или общественном транспорте. Стоимость от 500 ₽/чел. (в зависимости от выбранного способа).
- Протяжённость пешего маршрута — 3–6 км. По желанию можем его уменьшить или увеличить.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели экскурсии для 89 туристов
Добрый день, давайте знакомиться! Меня зовут Алексей Александрович. Я профессиональный путешественник, фотограф, писатель, духовный практик. Выпускник Российской международной академии туризма 2005 года. С 2000 года занимаюсь организацией коммерческого туризма, въездного и выездного, международного. Был на пяти континентах. Проехал более 400 тысяч километров по России. Организовал несколько вертолётных экспедиций. Учредил Международный клуб путешествий. Работаю с командой увлечённых гидов.Задать вопрос
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