Алексей — ваша команда гидов в Екатеринбурге

Провели экскурсии для 89 туристов

Добрый день, давайте знакомиться! Меня зовут Алексей Александрович. Я профессиональный путешественник, фотограф, писатель, духовный практик. Выпускник Российской международной академии туризма 2005 года. С 2000 года занимаюсь организацией коммерческого туризма, въездного и выездного, международного. Был на пяти континентах. Проехал более 400 тысяч километров по России. Организовал несколько вертолётных экспедиций. Учредил Международный клуб путешествий. Работаю с командой увлечённых гидов.