Екатерина — Организатор в Екатеринбурге Организатор данного мероприятия

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Провела экскурсии для 416 туристов

Большой опыт на рынке внутреннего туризма (с 2005 года) позволяет сформировать для вас интересные и комфортные туристические маршруты по Екатеринбургу и Уралу. Мы стремимся затронуть не только экскурсионные объекты, но и памятники природы, а наши профессиональные гиды умело подчеркнут изюминку вашего путешествия, погружая вас в тему и подогревая интерес с самого начала.