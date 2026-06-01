Городской ритм не оставляет времени прислушаться к природе.
Эта поездка в парк «Оленьи ручьи» позволит провести день среди лесов, скал и речных долин Среднего Урала.
Вы пройдёте по живописной тропе вдоль реки Серги, увидите природные достопримечательности и почувствуете ту особую тишину, ради которой сюда приезжают снова и снова.
Эта поездка в парк «Оленьи ручьи» позволит провести день среди лесов, скал и речных долин Среднего Урала.
Вы пройдёте по живописной тропе вдоль реки Серги, увидите природные достопримечательности и почувствуете ту особую тишину, ради которой сюда приезжают снова и снова.
Описание экскурсии
Маршрут протяжённостью 4 км. проходит по таким местам:
- Карстовая воронка — провал в земле, созданный подземными водами, которые веками растворяли горные породы и прокладывали ходы, образуя сеть пещер.
- Трёхсотлетняя сосна — живой памятник природы. Это дерево росло здесь ещё тогда, когда по этим местам ходили первые поселенцы. Обнимите его ствол — и, возможно, почувствуете связь времён.
- Скала Светлая — величественный страж долины. Её гладкие склоны отражают солнечный свет, создавая особую атмосферу. Отсюда открывается потрясающий вид на изгибы реки Серги. Это идеальное место, чтобы остановиться, перевести дух и сделать фото на память.
- Скульптура Ангела Единой Надежды — символ мира и духовности. Эта изящная фигура, установленная среди деревьев, напоминает о единстве всего живого. Многие говорят, что рядом с ангелом ощущается особая энергетика.
- Пещера «Стоянка древнего человека» — место, где когда-то укрывались первобытные охотники. Представьте их костёр, отблески пламени на стенах, разговоры и планы.
- Скала Дыроватый Камень — творение ветра и воды. Причудливые отверстия в скале напоминают окна, через которые открываются виды на лес и реку. По легенде, если посмотреть сквозь самое большое «окно», можно увидеть своё будущее.
- Лиственница-канделябр — природное чудо. Ветви этого дерева раскинулись, словно подсвечник с множеством свечей.
- Участок вековых лиственниц — древний могучий лес с устойчивым ароматом хвои. Здесь время течёт иначе — медленно и размеренно, в унисон с природой.
- Подвесной мост через Митрофанов лог — финальный аккорд путешествия. Лёгкая дрожь досок под ногами, вид на лесную глубь внизу и ощущение полёта делают это место особенно запоминающимся.
Примерный тайминг
- 8:00 — отправление из Екатеринбурга.
- 10:00 — старт от КПП «Бажуково». Здесь вы зарегистрируетесь и получите краткий инструктаж от гида.
- Выход на тропу. Протяжённость маршрута — 4 км.
- 14:00 — возвращение к точке старта.
- Свободное время. Можно устроить пикник, зайти в кафе или просто побыть наедине с природой.
- 15:00 — отправление в Екатеринбург.
- 17:00 — ориентировочное время прибытия.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на автобусе туристического класса в обе стороны и входной билет в парк.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2900 ₽
|Льготный
|2350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Театра Эстрады
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 36 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
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Провела экскурсии для 416 туристов
Большой опыт на рынке внутреннего туризма (с 2005 года) позволяет сформировать для вас интересные и комфортные туристические маршруты по Екатеринбургу и Уралу. Мы стремимся затронуть не только экскурсионные объекты, но и памятники природы, а наши профессиональные гиды умело подчеркнут изюминку вашего путешествия, погружая вас в тему и подогревая интерес с самого начала.
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