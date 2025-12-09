Как сказал Жуковский, «Невьянск — это дедушка русской металлургии».
Мы отправимся в город, где зародилась уральская промышленность, чтобы познакомиться с наследием одной из самых влиятельных династий России. Вы увидите наклонную башню Демидовых, первый в мире молниеприёмник и уникальный храм «на чугуне».
Описание экскурсии
- Наклонная Невьянская башня. Вы подниметесь на её вершину, узнаете о тайнах постройки и подземельях. Здесь спрятаны музыкальные часы, стоившие дороже самой башни
- Старинные храмы и музей Демидовых. Мы посетим Спасо-Преображенский храм и заглянем в музейно-исторический центр Невьянска. В экспозиции «История Невьянского края в 17–18, 19 — начале 20 веков» собраны подлинные свидетельства эпохи — документы, инструменты, изделия уральских мастеров
- Село Быньги и храм «на чугуне». Уникальный Старообрядческий Свято-Никольский храм, чудом сохранившийся в советское время
- Дом Невьянской иконы (по желанию). Место, где возрождается старинная школа письма. Вы увидите светящиеся иконы, писаные на золоте, спуститесь в тайную молельную комнату
- Мастер-класс в Нижних Таволгах (по желанию). Потомственные гончары Масликовы проведут мастер-класс по лепке из глины. Можно посидеть за гончарным кругом, сделать сувенир своими руками и приобрести изделия таволожской керамики. Здесь же — уральский обед, приготовленный в русской печи в керамических горшочках
- Сказочный домик. На обратном пути заедем в село Кунара, где стоит яркий дом кузнеца Кириллова — символ народного творчества и фантазии
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Екатеринбурга, дорога займёт около 1,5 часов
9:30–11:00 — экскурсия в Невьянскую башню Демидовых
- музей Демидовых — 30–40 мин.
- обед (по желанию) — 45 мин.
- посещение Спасо-Преображенского храма, экскурсия в дом Невьянской иконы (по желанию), старообрядческий Свято-Никольский храм в с. Быньги, мастер-класс по керамике у гончаров Масликовых в Нижних Таволгах (по желанию)
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Hyundai Tucson
- Продолжительность от 7 до 9 часов (9 часов, если посещаем дополнительные локации и мастер-класс)
- Для посещения храмов женщинам желательно взять платок и юбку
Дополнительные расходы
- Экскурсия в башню Демидовых (в связи с ремонтными работами проводится с четверга по воскресение по договорённости с центром) — 800 ₽ с чел.
- Посещение музея Демидовых — 300 ₽ (пенсионеры и школьники — 200 ₽)
- Мастер-класс по керамике в Нижних Таволгах — 500 ₽ с чел.
- Обед в кафе «Старая пристань» — по желанию
Елена — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 1320 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, я работаю гидом по Екатеринбургу и Среднему Уралу более 10 лет. Провожу экскурсии для взрослых, детских и школьных групп. С радостью покажу вам наш живописный регион и расскажу о нём самое интересное!
