Тайна группы Дятлова не отпускает внимание аудитории уже несколько десятилетий. Тысячи публикаций в периодике и постов в соцсетях доказывают — мир хочет узнать, что же произошло на Северном Урале зимой 1959 года. Попробуем разобраться? Мы отправимся к местам захоронения и домам, где жили члены команды, и обсудим все известные версии трагедии — от лавины до НЛО.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Екатеринбурге

Елизавета Ваш гид в Екатеринбурге

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Мы рассмотрим все версии гибели группы — сход лавины, нападение диких животных, воздействие ультразвука, атака техногенным оружием и другие.

Исследуем популярные мифы — поговорим о злых духах, инопланетянах и снежном человеке.

Посетим обелиск на Михайловском кладбище и могилы двух участников похода, похороненных отдельно на Ивановском кладбище.

Пройдёмся по общежитию № 10, где проживали Игорь Дятлов и ещё несколько туристов.

Заглянем в элитный дом семьи Кривонищенко и дом, где жила Людмила Дубинина.

Посмотрим на школу, где учились Колеватов и Слободин.

Я расскажу о заключениях последней конференции, созванной по вопросу гибели ребят, и подарю выпуск местного журнала, полностью посвящённый теме нашей экскурсии.

Организационные детали

Поездка проходит на кроссовере «Москвич 3».