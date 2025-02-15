Екатеринбург: тайна гибели группы Дятлова

Отправиться на поиски ответов по местам, где жили и нашли последний приют загадочно погибшие туристы
Тайна группы Дятлова не отпускает внимание аудитории уже несколько десятилетий.

Тысячи публикаций в периодике и постов в соцсетях доказывают — мир хочет узнать, что же произошло на Северном Урале зимой 1959 года.

Попробуем разобраться? Мы отправимся к местам захоронения и домам, где жили члены команды, и обсудим все известные версии трагедии — от лавины до НЛО.
Екатеринбург: тайна гибели группы Дятлова
Екатеринбург: тайна гибели группы Дятлова
Екатеринбург: тайна гибели группы Дятлова
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
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фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Мы рассмотрим все версии гибели группы — сход лавины, нападение диких животных, воздействие ультразвука, атака техногенным оружием и другие.

Исследуем популярные мифы — поговорим о злых духах, инопланетянах и снежном человеке.

Посетим обелиск на Михайловском кладбище и могилы двух участников похода, похороненных отдельно на Ивановском кладбище.

Пройдёмся по общежитию № 10, где проживали Игорь Дятлов и ещё несколько туристов.

Заглянем в элитный дом семьи Кривонищенко и дом, где жила Людмила Дубинина.

Посмотрим на школу, где учились Колеватов и Слободин.

Я расскажу о заключениях последней конференции, созванной по вопросу гибели ребят, и подарю выпуск местного журнала, полностью посвящённый теме нашей экскурсии.

Организационные детали

Поездка проходит на кроссовере «Москвич 3».

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро метро «Площадь 1905 года»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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