Невьянск — не только один из старейших городов Свердловской области и всего Урала, но и родина умелых мастеров, внедривших технологии, опередившие своё время.
Я расскажу о становлении металлургии в эпоху Петра Первого, первом заводе тульского кузнеца и оружейника Никиты Демидова, знаменитых промыслах старообрядцев, местных героях, их трудностях и победах.
Я расскажу о становлении металлургии в эпоху Петра Первого, первом заводе тульского кузнеца и оружейника Никиты Демидова, знаменитых промыслах старообрядцев, местных героях, их трудностях и победах.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Осколки горнозаводской цивилизации
- Невьянская башня — наклонная белоснежная башня с музыкальными часами, выстроенная в 1 половине 18 века, с которой связано множество преданий и легенд.
- Спасо-Преображенский собор с золочёным шпилем — памятник архитектуры 19 века в стиле классицизм.
- Усадьба купца-золотопромышленника, занимавшегося сундучным промыслом.
- Быньги — красивое село в 3 км. от Невьянска, памятник архитектуры раннего классицизма и позднего барокко.
- Арт-объект, выполненный с помощью резьбы по дереву, с изображениями героев сказок и мультфильмов.
Чем удивит вас Невьянск
- В легендарных подвалах Невьянской башни можно поучаствовать в изготовлении монет.
- Колокольня Спасо-Преображенского собора — самая высокая на Урале: она достигает 64 метров.
- Пруд возле Невьянской плотины имеет статус гидрологического памятника природы.
Организационные детали
Поездка проходит на компактвэне, вмещающем 6 взрослых или 4 взрослых и 3 детей до 10 лет.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Уральская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 183 туристов
Дипломированный специалист в области туризма с действующей лицензий на право проведения экскурсий на территории Свердловской области. Разносторонне образован — экономическое, филологическое и музыкальное образование. Очень люблю Екатеринбург и Урал.Задать вопрос
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