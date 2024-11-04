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Невьянск — не только один из старейших городов Свердловской области и всего Урала, но и родина умелых мастеров, внедривших технологии, опередившие своё время.



Я расскажу о становлении металлургии в эпоху Петра Первого, первом заводе тульского кузнеца и оружейника Никиты Демидова, знаменитых промыслах старообрядцев, местных героях, их трудностях и победах.