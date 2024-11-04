На Урал! К Демидовым! В Невьянск

Познакомиться с уникальными образцами промышленной архитектуры Урала и её историей
Невьянск — не только один из старейших городов Свердловской области и всего Урала, но и родина умелых мастеров, внедривших технологии, опередившие своё время.

Я расскажу о становлении металлургии в эпоху Петра Первого, первом заводе тульского кузнеца и оружейника Никиты Демидова, знаменитых промыслах старообрядцев, местных героях, их трудностях и победах.
На Урал! К Демидовым! В Невьянск
На Урал! К Демидовым! В Невьянск
На Урал! К Демидовым! В Невьянск
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Осколки горнозаводской цивилизации

  • Невьянская башня — наклонная белоснежная башня с музыкальными часами, выстроенная в 1 половине 18 века, с которой связано множество преданий и легенд.
  • Спасо-Преображенский собор с золочёным шпилем — памятник архитектуры 19 века в стиле классицизм.
  • Усадьба купца-золотопромышленника, занимавшегося сундучным промыслом.
  • Быньги — красивое село в 3 км. от Невьянска, памятник архитектуры раннего классицизма и позднего барокко.
  • Арт-объект, выполненный с помощью резьбы по дереву, с изображениями героев сказок и мультфильмов.

Чем удивит вас Невьянск

  • В легендарных подвалах Невьянской башни можно поучаствовать в изготовлении монет.
  • Колокольня Спасо-Преображенского собора — самая высокая на Урале: она достигает 64 метров.
  • Пруд возле Невьянской плотины имеет статус гидрологического памятника природы.

Организационные детали

Поездка проходит на компактвэне, вмещающем 6 взрослых или 4 взрослых и 3 детей до 10 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле станции метро «Уральская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Екатеринбурга

Похожие экскурсии из Екатеринбурга

Из Екатеринбурга - в Невьянск
На машине
33 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Из Екатеринбурга - в Невьянск»
Погрузитесь в историю горного царства, узнайте секреты Невьянской башни и величие храма Николая Чудотворца
9 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Сила Урала - «Бажовские места» и природа края
На машине
25 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сила Урала: Бажовские места и уникальная природа Екатеринбурга
Откройте тайны Урала в экскурсии по Бажовским местам: волшебный лес, мистические озера и уральская кухня
5 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
от 14 000 за всё до 3 чел.
Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
Пешая
9 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
Погрузитесь в историю Уралмаша и Эльмаша, исследуя уникальные архитектурные памятники и современные улицы. Узнайте, как соцгорода живут сегодня
Завтра в 09:00
4 ноя в 10:00
5 500 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Екатеринбурге
ХорошоТам