Приглашаю на обзорную экскурсию, охватывающую знаковые достопримечательности трёх столетий жизни города: от плотины до современных небоскрёбов. Я расскажу о становлении Екатеринбурга, его развитии и превращении в крупный промышленный центр. О том, как город стал заповедником конструктивизма и какие у него планы на будущее.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Екатеринбурге

Юлия Ваш гид в Екатеринбурге

Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Площадь 1905 года. Я расшифрую название главной площади города и поделюсь связанными с ней трагикомическими случаями.

Дом актёра. Вы полюбуетесь образцовой купеческой усадьбой, в которой он расположен.

Примеры конструктивизма. Я покажу дом старых большевиков, дом чекиста и другие конструктивистские здания.

Октябрьская площадь. Вы увидите Белый дом, Законодательное собрание и театр Драмы, построенные во времена Ельцина на основе нового генерального плана Свердловска.

Квартал Екатеринбург-Сити. Здесь вы понаблюдаете за жизнью современного города.

Ельцин Центр. Мы заглянем в главный общественный, культурный и образовательный центр города. По желанию здесь можно немного передохнуть и выпить кофе.

Набережная городского пруда. С неё открывается великолепный панорамный вид на Екатеринбург.

Плотина и Исторический сквер. Отсюда началась история города. Вы узнаете, кто стоял у его истоков и за что критикуют памятник отцам-основателям.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.