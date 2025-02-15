Классическая обзорная экскурсия по центру Екатеринбурга

Пройти по идеальному маршруту для первого знакомства с городом в душевной компании
Приглашаю на обзорную экскурсию, охватывающую знаковые достопримечательности трёх столетий жизни города: от плотины до современных небоскрёбов. Я расскажу о становлении Екатеринбурга, его развитии и превращении в крупный промышленный центр. О том, как город стал заповедником конструктивизма и какие у него планы на будущее.
Классическая обзорная экскурсия по центру Екатеринбурга
Классическая обзорная экскурсия по центру Екатеринбурга
Классическая обзорная экскурсия по центру Екатеринбурга
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Площадь 1905 года. Я расшифрую название главной площади города и поделюсь связанными с ней трагикомическими случаями.

Дом актёра. Вы полюбуетесь образцовой купеческой усадьбой, в которой он расположен.

Примеры конструктивизма. Я покажу дом старых большевиков, дом чекиста и другие конструктивистские здания.

Октябрьская площадь. Вы увидите Белый дом, Законодательное собрание и театр Драмы, построенные во времена Ельцина на основе нового генерального плана Свердловска.

Квартал Екатеринбург-Сити. Здесь вы понаблюдаете за жизнью современного города.

Ельцин Центр. Мы заглянем в главный общественный, культурный и образовательный центр города. По желанию здесь можно немного передохнуть и выпить кофе.

Набережная городского пруда. С неё открывается великолепный панорамный вид на Екатеринбург.

Плотина и Исторический сквер. Отсюда началась история города. Вы узнаете, кто стоял у его истоков и за что критикуют памятник отцам-основателям.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Ленину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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