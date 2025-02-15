Описание экскурсии
Площадь 1905 года. Я расшифрую название главной площади города и поделюсь связанными с ней трагикомическими случаями.
Дом актёра. Вы полюбуетесь образцовой купеческой усадьбой, в которой он расположен.
Примеры конструктивизма. Я покажу дом старых большевиков, дом чекиста и другие конструктивистские здания.
Октябрьская площадь. Вы увидите Белый дом, Законодательное собрание и театр Драмы, построенные во времена Ельцина на основе нового генерального плана Свердловска.
Квартал Екатеринбург-Сити. Здесь вы понаблюдаете за жизнью современного города.
Ельцин Центр. Мы заглянем в главный общественный, культурный и образовательный центр города. По желанию здесь можно немного передохнуть и выпить кофе.
Набережная городского пруда. С неё открывается великолепный панорамный вид на Екатеринбург.
Плотина и Исторический сквер. Отсюда началась история города. Вы узнаете, кто стоял у его истоков и за что критикуют памятник отцам-основателям.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно.