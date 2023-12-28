Ледяная пещера Сказ и скала-святилище Яман-Таш
Индивидуальная экскурсия в Екатеринбурге

Отправиться в зимнее приключение по удивительным природным местам Южного Урала

В соседней Челябинской области нас ждёт уникальная Шемахинская пещера — единственная, которую посещают именно зимой. В это время она превращается в ледяную сказку (название Сказ ей отлично подходит!). Вы оцените природный подземный каток, фактурные своды пещеры и сталактиты изо льда. После чего отправимся к скале Яман-Таш с прекрасными видами и древними рисунками.
Ледяная пещера Сказ и скала-святилище Яман-Таш
Ледяная пещера Сказ и скала-святилище Яман-Таш
Ледяная пещера Сказ и скала-святилище Яман-Таш
Ледяная пещера Сказ и скала-святилище Яман-Таш
Ледяная пещера Сказ и скала-святилище Яман-Таш
Ледяная пещера Сказ и скала-святилище Яман-Таш
Ледяная пещера Сказ и скала-святилище Яман-Таш
Ледяная пещера Сказ и скала-святилище Яман-Таш
Ледяная пещера Сказ и скала-святилище Яман-Таш
Ледяная пещера Сказ и скала-святилище Яман-Таш
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Дорога на автомобиле в одну сторону займёт до 3,5 часов.

Сказ, или Шемахинская пещера

Из Екатеринбурга мы отправимся в Челябинскую область, чтобы побывать в единственной пещере на Урале, которую посещают именно зимой. Она представляет собой сеть обводнённых ходов, которые зимой замерзают и превращаются в сказочный каток. Кое-где свисают ледяные сталактиты, а на стенах пещеры можно разглядеть окаменелости древнего Уральского моря. Фотографии здесь получаются очень эффектные.

Если захотите, пройдём ещё к одной Шемахинской пещере неподалёку. Внутрь попасть не получится, зато можно будет полюбоваться зимними узорами, которые образуются благодаря тёплому воздуху, выходящему наружу.

Скала Яман-Таш

На очереди мансийская скала-святилище Яман-Таш. С неё открываются чудесные виды на долину реки Уфа и окрестности. Прогуляемся по скалам, заглянем в ущелье гномов и спустимся вниз к подножию, где найдём рисунки древнего человека и многочисленные гроты и пещерки, в которых жили древние люди.

Путешествие будет сопровождаться интересными историями и рассказами об Урале и природе нашего края. Вы узнаете, как образовались Уральские горы, кто раньше жил на Урале и откуда в пещерах окаменелости.

Организационные детали

  • Часть пути нам нужно будет преодолеть пешком. Протяжённость пешего маршрута — 6 км до пещеры туда-обратно, 1 км до скал туда-обратно.
  • Программа рассчитана на участников от 7 лет
  • Путешествие провожу на собственном авто Skoda Fabia (по желанию можно на вашем, цена будет ниже на 2000 руб.)
  • Возьмите с собой перекус, воду, термос с чаем. По пути туда и обратно можем остановиться в кафе на трассе. При желании можем разжечь костёр у пещеры и пожарить хлеб, сосиски, маршмеллоу (обсуждается отдельно).
  • Я раздам вам фонарики для посещения пещеры

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном вам месте в Екатеринбурге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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