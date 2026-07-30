Отправиться в зимнее приключение по удивительным природным местам Южного Урала
В соседней Челябинской области нас ждёт уникальная Шемахинская пещера — единственная, которую посещают именно зимой. В это время она превращается в ледяную сказку (название Сказ ей отлично подходит!). Вы оцените природный подземный каток, фактурные своды пещеры и сталактиты изо льда. После чего отправимся к скале Яман-Таш с прекрасными видами и древними рисунками.
Дорога на автомобиле в одну сторону займёт до 3,5 часов.
Сказ, или Шемахинская пещера
Из Екатеринбурга мы отправимся в Челябинскую область, чтобы побывать в единственной пещере на Урале, которую посещают именно зимой. Она представляет собой сеть обводнённых ходов, которые зимой замерзают и превращаются в сказочный каток. Кое-где свисают ледяные сталактиты, а на стенах пещеры можно разглядеть окаменелости древнего Уральского моря. Фотографии здесь получаются очень эффектные.
Если захотите, пройдём ещё к одной Шемахинской пещере неподалёку. Внутрь попасть не получится, зато можно будет полюбоваться зимними узорами, которые образуются благодаря тёплому воздуху, выходящему наружу.
Скала Яман-Таш
На очереди мансийская скала-святилище Яман-Таш. С неё открываются чудесные виды на долину реки Уфа и окрестности. Прогуляемся по скалам, заглянем в ущелье гномов и спустимся вниз к подножию, где найдём рисунки древнего человека и многочисленные гроты и пещерки, в которых жили древние люди.
Путешествие будет сопровождаться интересными историями и рассказами об Урале и природе нашего края. Вы узнаете, как образовались Уральские горы, кто раньше жил на Урале и откуда в пещерах окаменелости.
Организационные детали
Часть пути нам нужно будет преодолеть пешком. Протяжённость пешего маршрута — 6 км до пещеры туда-обратно, 1 км до скал туда-обратно
Программа рассчитана на участников от 7 лет
Путешествие провожу на собственном авто LADA Granta Cross 2023 г. в. (по желанию можно на вашем, цена будет ниже на 2000 руб.)
Возьмите с собой перекус, воду, термос с чаем. По пути туда и обратно можем остановиться в кафе на трассе. При желании можем разжечь костёр у пещеры и пожарить хлеб, сосиски, маршмеллоу (обсуждается отдельно)
Гид раздаст вам фонарики для посещения пещеры
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте в Екатеринбурге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 777 туристов
Наш девиз — «Жить километрами, а не квадратными метрами»
Юрий:
С 2014 года путешествую по Уралу, побывал во многих уголках нашего прекрасного и необъятного края. С 2020 года профессионально работаю гидом, экскурсоводом читать дальшеуменьшить
и проводником. За моими плечами — сотни экскурсий, многодневные походы и автопутешествия.
Андрей:
Увлекаюсь историей, биологией и геологией. Люблю сочетать природу и историю, готов говорить об Урале часами. Со мной комфортно и легко — я как ходячая энциклопедия. Спросите меня о чём угодно — обязательно найду ответ.
Иван:
Я странник по своей природе. Учитель географии и биологии и психолог. Буддист. Люблю жизнь во всей ее полноте и красках. В туре со мною можно поговорить обо всем. Покажу Урал глазами местного. Консультирую по путешествиям по миру — за плечами более 55 стран.
В нашей команде есть и другие гиды, увлечённые своим делом. Каждый по-своему уникален и интересен. Мы любим Урал и с удовольствием покажем его вам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
В конце июля мы съездили на экскурсию на Уральский Марс и порог Ревун. И до сих пор под впечатлением! Огромное спасибо нашему гиду Юрию за эти эмоции — они действительно читать дальшеуменьшить
бесценны!
Юрий не просто водил по маршруту, а полностью погружал в атмосферу: показал все главные локации, подробно рассказал историю каждого места, причём всегда был открыт к диалогу. С ним было безумно интересно говорить — мы узнали много не только о самих объектах, но про регион и сам Екатеринбурга, о которых раньше даже не догадывались.
Отдельный восторг — съёмка с дрона. Фото и видео получились просто ВАУ! Такие кадры теперь будут украшать наш альбом и воспоминания.
Атмосфера была идеальной: природа, драйв, лёгкость и полное погружение. Это самая яркая и незабываемая поездка из всех, что мы планировали в Екатеринбурге.
Юрий, спасибо вам за этот день! Если бы мы знали о таком гиде раньше, то все экскурсии заказали бы только у него. Однозначно рекомендуем всем, кто хочет увидеть настоящий Урал с душой и профессионализмом.
+2
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Б
Богданова
Дата посещения: 22 дек 2025
Всем добрый день, очень необычная и интересная экскурсия. Побывала на данной экскурсии в конце декабря 2025 года. Спасибо большое Юрию за такое замечательное сказочное путешествие. Все было на 5+, начиная от организационных моментов, высокого профессионализма и чуткости экскурсовода и завершая уникальными видами, которые увидели, жаль что этот замечательный день уже позади, но незабываемые впечатления в памяти останутся надолго. Очень рекомендую!
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Т
Татьяна
Дата посещения: 5 ноя 2025
Добрый день.Хочу поделится своими впечатлениями о данной поездке.Эту поездку я бронировала еще в сентябре.Но Юрий меня сразу предупредил, что на данную дату пещера не замерзнет, но он готов показать другие читать дальшеуменьшить
пещеры ,не менее прекрасные, чем ледяная.Так же он заблаговременно проинструктировал меня, что нужно взять для похода по пещерам.По мимо данных пещер ,которые он обещал мне показать и рассказать, мы так же прошлись до ледяной пещеры- смогли в нее заглянуть и убедится в том, что она только начинает замерзать-это своды пещеры, а полностью для посещений она будет доступна только где -то в конце декабря. Но несмотря на это я получила массу положительных эмоций Юрий не просто хороший водитель, но и гид -очень интересно рассказывает. Я не просто отдохнула там в горах, но получила и классные фотоснимки и видео. По дороге мы встретили полевых и лесных обитателей -мышку и косулю.В довершении ко всему сказанному, я хочу сказать ,кто хочет вырваться из серых будней, получить перезагрузку ,любит горы, скалы и просто камни ,путешествуйте по России- ведь наша страна такая большая и красивая, а эту красоту вам с удовольствием покажут Юрий и его команда.
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О
Ольга
Очень интересная и захватывающая экскурсия. Гид Юрий - увлеченный своим делом человек. Получили большое удовольствие от поездки, полюбовались красивейшими скалами и небольшой интересной пещерой. Фото и видео с коптера окрестностей читать дальшеуменьшить
поражают. Пещера Шемахинская для посещения зимой очень простая. Представляет собой несложный лабиринт, заблудится в нем сложно, а вот поплутать весьма интересно. Пол прозрачный, с потолка свисают сталактиты, спят летучие мыши, есть даже отпечатки наутилуса. Около посёлка сказ в выходные дни работает кафе и бесплатно можно скатиться на ватрушках. Но мы решили после пещеры пожарить сосиски на костре, Юрий очень оперативно его организовал! Все остались в восторге: и взрослые, и дети.
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Светлана
Так как пещера ещё не замерзла, ездили в Слободу и на реку Чусовая. Очень живописное место😍 мне все понравилось
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И
Иван
Юрий прекрасный гид. Оргомное спасибо за прекрасно проведенный день! Экскурсия огонь. Было очень весело, красиво, активно, позитивно! Отдельное спасибо за съемку на коптер!
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