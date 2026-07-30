В соседней Челябинской области нас ждёт уникальная Шемахинская пещера — единственная, которую посещают именно зимой. В это время она превращается в ледяную сказку (название Сказ ей отлично подходит!). Вы оцените природный подземный каток, фактурные своды пещеры и сталактиты изо льда. После чего отправимся к скале Яман-Таш с прекрасными видами и древними рисунками.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дорога на автомобиле в одну сторону займёт до 3,5 часов.

Сказ, или Шемахинская пещера

Из Екатеринбурга мы отправимся в Челябинскую область, чтобы побывать в единственной пещере на Урале, которую посещают именно зимой. Она представляет собой сеть обводнённых ходов, которые зимой замерзают и превращаются в сказочный каток. Кое-где свисают ледяные сталактиты, а на стенах пещеры можно разглядеть окаменелости древнего Уральского моря. Фотографии здесь получаются очень эффектные.

Если захотите, пройдём ещё к одной Шемахинской пещере неподалёку. Внутрь попасть не получится, зато можно будет полюбоваться зимними узорами, которые образуются благодаря тёплому воздуху, выходящему наружу.

Скала Яман-Таш

На очереди мансийская скала-святилище Яман-Таш. С неё открываются чудесные виды на долину реки Уфа и окрестности. Прогуляемся по скалам, заглянем в ущелье гномов и спустимся вниз к подножию, где найдём рисунки древнего человека и многочисленные гроты и пещерки, в которых жили древние люди.

Путешествие будет сопровождаться интересными историями и рассказами об Урале и природе нашего края. Вы узнаете, как образовались Уральские горы, кто раньше жил на Урале и откуда в пещерах окаменелости.

Организационные детали