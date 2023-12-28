Отправиться в зимнее приключение по удивительным природным местам Южного Урала
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Описание
Что вас ожидает
Дорога на автомобиле в одну сторону займёт до 3,5 часов.
Сказ, или Шемахинская пещера
Из Екатеринбурга мы отправимся в Челябинскую область, чтобы побывать в единственной пещере на Урале, которую посещают именно зимой. Она представляет собой сеть обводнённых ходов, которые зимой замерзают и превращаются в сказочный каток. Кое-где свисают ледяные сталактиты, а на стенах пещеры можно разглядеть окаменелости древнего Уральского моря. Фотографии здесь получаются очень эффектные.
Если захотите, пройдём ещё к одной Шемахинской пещере неподалёку. Внутрь попасть не получится, зато можно будет полюбоваться зимними узорами, которые образуются благодаря тёплому воздуху, выходящему наружу.
Скала Яман-Таш
На очереди мансийская скала-святилище Яман-Таш. С неё открываются чудесные виды на долину реки Уфа и окрестности. Прогуляемся по скалам, заглянем в ущелье гномов и спустимся вниз к подножию, где найдём рисунки древнего человека и многочисленные гроты и пещерки, в которых жили древние люди.
Путешествие будет сопровождаться интересными историями и рассказами об Урале и природе нашего края. Вы узнаете, как образовались Уральские горы, кто раньше жил на Урале и откуда в пещерах окаменелости.
Организационные детали
- Часть пути нам нужно будет преодолеть пешком. Протяжённость пешего маршрута — 6 км до пещеры туда-обратно, 1 км до скал туда-обратно.
- Программа рассчитана на участников от 7 лет
- Путешествие провожу на собственном авто Skoda Fabia (по желанию можно на вашем, цена будет ниже на 2000 руб.)
- Возьмите с собой перекус, воду, термос с чаем. По пути туда и обратно можем остановиться в кафе на трассе. При желании можем разжечь костёр у пещеры и пожарить хлеб, сосиски, маршмеллоу (обсуждается отдельно).
- Я раздам вам фонарики для посещения пещеры
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобном вам месте в Екатеринбурге
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.