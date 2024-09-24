10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборАракульский Шихан: прогулка по уральскому мегалиту
Увидеть природные красоты Южного Урала в поездке из Екатеринбурга
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Аракуль и Аракульские Шиханы - с подъёмом на вершину
Отправиться в путешествие к живописным скалам, искупаться и устроить пикник
Начало: У вашего отеля в Екатеринбурге
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уральская «китайская стена»: на Аракульский шихан из Екатеринбурга
Найти лучшие виды и проверить свою выносливость
14 ноя в 09:30
15 ноя в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена24 сентября 2024Прекрасная экскурсия. Отличный гид. Анна подбадривала меня на протяжении всего пути. Подсказывала и помогала. Очень заботливо прихватила с собой вкусный чай и перекус. После спуска поужинали на берегу озера. Прекрасное место, я очень довольна.
- РРусатм29 августа 2024Первый раз с коллегами приехали в Екатеринбург и за неимением маршрута, решили сделать случайный выбор и ни разу не пожалели.
- ННиколай29 августа 2024Прекрасное мероприятие, которое оставляет кучу эмоций и отличное настроение☀️. Если вы решили отдохнуть, то это точно сюда, так как вы
- ЕЕкатерина25 июля 2024Добрый день. Выбрали данную экскурсию и не пожалели. Все супер, очень понравилось! Правильно, что сразу сделали заброс к вершине на джипе - больше
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Аракульский шихан»
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