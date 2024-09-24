Аракульский шихан – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Аракульский шихан» в Екатеринбурге, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Аракульский Шихан: прогулка по уральскому мегалиту
На машине
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Аракульский Шихан: прогулка по уральскому мегалиту
Увидеть природные красоты Южного Урала в поездке из Екатеринбурга
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Озеро Аракуль и Аракульские Шиханы - с подъёмом на вершину
На машине
6 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Аракуль и Аракульские Шиханы - с подъёмом на вершину
Отправиться в путешествие к живописным скалам, искупаться и устроить пикник
Начало: У вашего отеля в Екатеринбурге
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
15 500 за всё до 4 чел.
Уральская «китайская стена»: на Аракульский шихан из Екатеринбурга
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уральская «китайская стена»: на Аракульский шихан из Екатеринбурга
Найти лучшие виды и проверить свою выносливость
14 ноя в 09:30
15 ноя в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    24 сентября 2024
    Аракульский Шихан: прогулка по уральскому мегалиту
    Прекрасная экскурсия. Отличный гид. Анна подбадривала меня на протяжении всего пути. Подсказывала и помогала. Очень заботливо прихватила с собой вкусный чай и перекус. После спуска поужинали на берегу озера. Прекрасное место, я очень довольна.
    Прекрасная экскурсия. Отличный гид. Анна подбадривала меня на протяжении всего пути. Подсказывала и помогала. Очень заботливоПрекрасная экскурсия. Отличный гид. Анна подбадривала меня на протяжении всего пути. Подсказывала и помогала. Очень заботливоПрекрасная экскурсия. Отличный гид. Анна подбадривала меня на протяжении всего пути. Подсказывала и помогала. Очень заботливоПрекрасная экскурсия. Отличный гид. Анна подбадривала меня на протяжении всего пути. Подсказывала и помогала. Очень заботливоПрекрасная экскурсия. Отличный гид. Анна подбадривала меня на протяжении всего пути. Подсказывала и помогала. Очень заботливоПрекрасная экскурсия. Отличный гид. Анна подбадривала меня на протяжении всего пути. Подсказывала и помогала. Очень заботливо
  • Р
    Русатм
    29 августа 2024
    Озеро Аракуль и Аракульские Шиханы - с подъёмом на вершину
    Первый раз с коллегами приехали в Екатеринбург и за неимением маршрута, решили сделать случайный выбор и ни разу не пожалели.
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    Отправились с гидом Натальей на Аракульские Шиханы. Мы совсем физически не подготовлены, поэтому попросили доброс к подножью😁. Парни ехали в багажнике и наверняка запомнят эту поездку. Дорога была мягко сказать не ровная, все было в грязи, шатало постоянно, но так было веселее. Рассказали про технику безопасности, и мы карабкались на вершину горы. Было очень страшно от высоты, но когда мы добрались до вершины… открылся потрясающий вид на озера и леса. Чтобы не портить впечатления, пока закончу на этом🙂 Спасибо огромное за впечатления, комфортный маршрут и эмоции!

    Первый раз с коллегами приехали в Екатеринбург и за неимением маршрута, решили сделать случайный выбор иПервый раз с коллегами приехали в Екатеринбург и за неимением маршрута, решили сделать случайный выбор и
  • Н
    Николай
    29 августа 2024
    Озеро Аракуль и Аракульские Шиханы - с подъёмом на вершину
    Прекрасное мероприятие, которое оставляет кучу эмоций и отличное настроение☀️. Если вы решили отдохнуть, то это точно сюда, так как вы
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    будете в восторге. Наталья всё очень понятно и интересно рассказывает, без лишней воды🔥🔥🔥 Отдельный респект заброске до гор на машине 👍👍👍, так как это довольно увлекательно и забавно😻

    Прекрасное мероприятие, которое оставляет кучу эмоций и отличное настроение☀️. Если вы решили отдохнуть, то это точноПрекрасное мероприятие, которое оставляет кучу эмоций и отличное настроение☀️. Если вы решили отдохнуть, то это точноПрекрасное мероприятие, которое оставляет кучу эмоций и отличное настроение☀️. Если вы решили отдохнуть, то это точноПрекрасное мероприятие, которое оставляет кучу эмоций и отличное настроение☀️. Если вы решили отдохнуть, то это точно
  • Е
    Екатерина
    25 июля 2024
    Озеро Аракуль и Аракульские Шиханы - с подъёмом на вершину
    Добрый день. Выбрали данную экскурсию и не пожалели. Все супер, очень понравилось! Правильно, что сразу сделали заброс к вершине на джипе - больше
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    времени на фотографирование на вершине. Далее спуск к озеру Аракуль. Красивые виды, сочетание берез, сосен и камней 👍. Озеро обширное, сапы огонь, немного ушло солнце и была прохладная вода, но в целом все отлично. Гид Юля была офигенная. Эрудированная, общительная, на волне с детьми. Даже фотографировала нас, зная где какие прекрасные виды ☺️

    Добрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый день

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Аракульский шихан»

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  1. Аракульский Шихан: прогулка по уральскому мегалиту
  2. Озеро Аракуль и Аракульские Шиханы - с подъёмом на вершину
  3. Уральская «китайская стена»: на Аракульский шихан из Екатеринбурга
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  5. Ганина яма
  6. Набережная
  7. Ельцин Центр
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Уралмаш
  10. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в ноябре 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Аракульский шихан" можно забронировать 3 экскурсии от 14 000 до 15 500. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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