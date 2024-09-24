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Отправились с гидом Натальей на Аракульские Шиханы. Мы совсем физически не подготовлены, поэтому попросили доброс к подножью😁. Парни ехали в багажнике и наверняка запомнят эту поездку. Дорога была мягко сказать не ровная, все было в грязи, шатало постоянно, но так было веселее. Рассказали про технику безопасности, и мы карабкались на вершину горы. Было очень страшно от высоты, но когда мы добрались до вершины… открылся потрясающий вид на озера и леса. Чтобы не портить впечатления, пока закончу на этом🙂 Спасибо огромное за впечатления, комфортный маршрут и эмоции!