Мегалит-парк «Аркаим»: место проявления лучшей жизни

Узнать про древние городища под Екатеринбургом и поменять своё мировоззрение
Мы приглашаем вас в сакральные места, про которые не знают даже местные жители. Вы услышите легенды исетской культуры и увидите древнейшие стоянки человека.

Продегустируете необычные деликатесы, рассмотрите произведения искусства, созданные природой, и насладитесь тишиной. А также попробуете найти ответы на вечные вопросы — в чём смысл путешествий и жизни.
Мегалит-парк «Аркаим»: место проявления лучшей жизни
Мегалит-парк «Аркаим»: место проявления лучшей жизни
Мегалит-парк «Аркаим»: место проявления лучшей жизни
Ближайшие даты:
28
янв30
янв1
фев4
фев6
фев8
фев11
фев
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

  • Мы посетим городище Верх-Исетского массива — это уникальный памятник природы и археологии. Вы узнаете, что здесь нашли историки, как жили люди много веков назад и где была колыбель народов.
  • Обсудим, что такое Аркаим, на основе которого появились сотни городищ «Арка и мы» по всему Уралу! Само слово имеет значение раскрытия и исцеления.
  • Вы познакомитесь с талантом каждого места, структурой и легендами.
  • После вас ждёт ресторан под открытым небом — вы попробуете дары этой земли. А также галерея ландшафтных картин, где живописцем выступает сама природа, а холстом — окружающие нас пейзажи.
  • Конечно, в программе будут необычные интерактивы. Например, вы сформируете жизненный вопрос, а затем мы включим радио Сердце Урала и первая песня послужит ответом.
  • По желанию вы сможете оставить подарок этому месту или принять участие в премии Роза Мира — мы расскажем о ней подробно на экскурсии.

А также вы услышите:

  • правда ли ханты и манси предки всех индейцев.
  • почему Исеть — это имя Исиды.
  • для чего нужны дольмены и мегалиты.
  • в чём смысл путешествий.
  • как приготовить напиток примирения и бессмертия.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в посёлке Исеть, до которого можно добраться на машине или электричке — дорога занимает около часа в одну сторону. Мы заранее обговорим маршрут и при необходимости поедем из Екатеринбурга вместе.
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 4 лет, специальной подготовки не требуется.

во вторник, четверг и субботу в 10:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4900 ₽
Последние предложение в день проведения2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Екатеринбурга
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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