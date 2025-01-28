Мы приглашаем вас в сакральные места, про которые не знают даже местные жители. Вы услышите легенды исетской культуры и увидите древнейшие стоянки человека.
Продегустируете необычные деликатесы, рассмотрите произведения искусства, созданные природой, и насладитесь тишиной. А также попробуете найти ответы на вечные вопросы — в чём смысл путешествий и жизни.
Продегустируете необычные деликатесы, рассмотрите произведения искусства, созданные природой, и насладитесь тишиной. А также попробуете найти ответы на вечные вопросы — в чём смысл путешествий и жизни.
Описание экскурсии
- Мы посетим городище Верх-Исетского массива — это уникальный памятник природы и археологии. Вы узнаете, что здесь нашли историки, как жили люди много веков назад и где была колыбель народов.
- Обсудим, что такое Аркаим, на основе которого появились сотни городищ «Арка и мы» по всему Уралу! Само слово имеет значение раскрытия и исцеления.
- Вы познакомитесь с талантом каждого места, структурой и легендами.
- После вас ждёт ресторан под открытым небом — вы попробуете дары этой земли. А также галерея ландшафтных картин, где живописцем выступает сама природа, а холстом — окружающие нас пейзажи.
- Конечно, в программе будут необычные интерактивы. Например, вы сформируете жизненный вопрос, а затем мы включим радио Сердце Урала и первая песня послужит ответом.
- По желанию вы сможете оставить подарок этому месту или принять участие в премии Роза Мира — мы расскажем о ней подробно на экскурсии.
А также вы услышите:
- правда ли ханты и манси предки всех индейцев.
- почему Исеть — это имя Исиды.
- для чего нужны дольмены и мегалиты.
- в чём смысл путешествий.
- как приготовить напиток примирения и бессмертия.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в посёлке Исеть, до которого можно добраться на машине или электричке — дорога занимает около часа в одну сторону. Мы заранее обговорим маршрут и при необходимости поедем из Екатеринбурга вместе.
- Программа подойдёт взрослым и детям от 4 лет, специальной подготовки не требуется.
во вторник, четверг и субботу в 10:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4900 ₽
|Последние предложение в день проведения
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Екатеринбурга
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели экскурсии для 95 туристов
Добрый день, давайте знакомиться! Меня зовут Алексей Александрович. Я профессиональный путешественник, фотограф, писатель, духовный практик. Выпускник Российской международной академии туризма 2005 года. С 2000 года занимаюсь организацией коммерческого туризма, въездного и выездного, международного. Был на пяти континентах. Проехал более 400 тысяч километров по России. Организовал несколько вертолётных экспедиций. Учредил Международный клуб путешествий. Работаю с командой увлечённых гидов.Задать вопрос
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