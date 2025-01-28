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Мы приглашаем вас в сакральные места, про которые не знают даже местные жители. Вы услышите легенды исетской культуры и увидите древнейшие стоянки человека.



Продегустируете необычные деликатесы, рассмотрите произведения искусства, созданные природой, и насладитесь тишиной. А также попробуете найти ответы на вечные вопросы — в чём смысл путешествий и жизни.