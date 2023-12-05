Мегалит-парк «Исеть»: зимнее путешествие в сердце Урала

Индивидуальная экскурсия в Екатеринбурге

Изучить дольмены в сказочном лесу, услышать удивительные истории и научиться полезным практикам

Стандартный маршрут от Исети до Чёртова городища занимает около трёх часов. Нам же с вами предстоит гулять почти шесть. Будем петлять между скалами, заглядывать на уютные поляны и долины. Я познакомлю вас с уральскими легендами и расскажу, как живёт парк сейчас.

А также объясню, как рядом со своим домом найти 35 источников благополучия, и научу разбираться в дикоросах.
Мегалит-парк «Исеть»: зимнее путешествие в сердце Урала
Мегалит-парк «Исеть»: зимнее путешествие в сердце Урала
Мегалит-парк «Исеть»: зимнее путешествие в сердце Урала
Мегалит-парк «Исеть»: зимнее путешествие в сердце Урала
Мегалит-парк «Исеть»: зимнее путешествие в сердце Урала
Мегалит-парк «Исеть»: зимнее путешествие в сердце Урала
Мегалит-парк «Исеть»: зимнее путешествие в сердце Урала
Мегалит-парк «Исеть»: зимнее путешествие в сердце Урала
Мегалит-парк «Исеть»: зимнее путешествие в сердце Урала
Мегалит-парк «Исеть»: зимнее путешествие в сердце Урала
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Описание

Что вас ожидает

  • В небольшом горнолыжном семейном парке, основанном местным школьным учителем, вы услышите потрясающую историю преображения жизни к лучшему.
  • Рассматривая вершины горы Мотаиха, выясните, как они стали горами Венеры и Солнца.
  • Также вы увидите Уваловский кордон. Я расскажу, что здесь напоминает о пленных немцах, работавших в посёлке Исеть, и о том, как разносторонне используется это пространство сегодня: от проведения свадеб до глэмпинга с мексиканской баней.
  • Попутно я буду знакомить вас с дикоросами. Научу, как их определять, собирать и готовить из них деликатесы, косметику и лекарства. Посетим и местный ресторан «Дикорософфъ».
  • И конечно, вас ждут скалы, дольмены, мегалиты, престолы созвездия Девы и Весов. Внимательно их исследуем. А ещё попрактикуем особую работу с водой.

Нить маршрута: горнолыжный центр «Парк Исеть», гора Венеры и Солнца, дольмены, мегалит Волка и «Неупиваемая чаша», «скалы-гребешки», «Большая черепаха» (Австралия), «Кроличья лапка» (Меркурий). Есть лыжный маршрут примерно по этой же нити.

Во всех наших путешествиях мы изучаем 35 источников благополучия, которые есть рядом с каждым домом.

Вы узнаете:

  • Как можно раскрыть таланты, научиться балансировать, находить компромисс, выигрывать суды и не спеша достигать всех целей
  • Как выстраивать защиту и уют вокруг себя, своей семьи и рода, как строить умные дома
  • Как выгодно торговать и обмениваться дарами природы
  • Зачем объединяться в любви, плавать по течениям-потокам Вселенной
  • Как слушать своё сердце и как прислушаться к сердцу Урала

Организационные детали

  • В стоимость входит сопровождение гида, обучение, практика
  • К месту встречи вам нужно приехать самостоятельно. Или вы можете заказать у нас трансфер — поездка на внедорожнике будет стоить от 5000 руб. Мы также можем организовать автосопровождение по всему маршруту.
  • Параметры маршрута: 6-10 километров, 12-20 тысяч шагов. Будем подстраиваться под самых неторопливых.
  • Можно поехать с детьми от 7 лет. На территории есть, где покататься на ватрушках, ледянках, тюбингах, санках
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в горнолыжном парке «Исеть»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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