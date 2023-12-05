Стандартный маршрут от Исети до Чёртова городища занимает около трёх часов. Нам же с вами предстоит гулять почти шесть. Будем петлять между скалами, заглядывать на уютные поляны и долины. Я познакомлю вас с уральскими легендами и расскажу, как живёт парк сейчас. А также объясню, как рядом со своим домом найти 35 источников благополучия, и научу разбираться в дикоросах.

Описание

Что вас ожидает

В небольшом горнолыжном семейном парке, основанном местным школьным учителем, вы услышите потрясающую историю преображения жизни к лучшему.

Рассматривая вершины горы Мотаиха, выясните, как они стали горами Венеры и Солнца.

Также вы увидите Уваловский кордон. Я расскажу, что здесь напоминает о пленных немцах, работавших в посёлке Исеть, и о том, как разносторонне используется это пространство сегодня: от проведения свадеб до глэмпинга с мексиканской баней.

Попутно я буду знакомить вас с дикоросами. Научу, как их определять, собирать и готовить из них деликатесы, косметику и лекарства. Посетим и местный ресторан «Дикорософфъ».

И конечно, вас ждут скалы, дольмены, мегалиты, престолы созвездия Девы и Весов. Внимательно их исследуем. А ещё попрактикуем особую работу с водой.

Нить маршрута: горнолыжный центр «Парк Исеть», гора Венеры и Солнца, дольмены, мегалит Волка и «Неупиваемая чаша», «скалы-гребешки», «Большая черепаха» (Австралия), «Кроличья лапка» (Меркурий). Есть лыжный маршрут примерно по этой же нити.

Во всех наших путешествиях мы изучаем 35 источников благополучия, которые есть рядом с каждым домом.

Вы узнаете:

Как можно раскрыть таланты, научиться балансировать, находить компромисс, выигрывать суды и не спеша достигать всех целей

Как выстраивать защиту и уют вокруг себя, своей семьи и рода, как строить умные дома

Как выгодно торговать и обмениваться дарами природы

Зачем объединяться в любви, плавать по течениям-потокам Вселенной

Как слушать своё сердце и как прислушаться к сердцу Урала

Организационные детали