Изучить дольмены в сказочном лесу, услышать удивительные истории и научиться полезным практикам
Стандартный маршрут от Исети до Чёртова городища занимает около трёх часов. Нам же с вами предстоит гулять почти шесть. Будем петлять между скалами, заглядывать на уютные поляны и долины. Я познакомлю вас с уральскими легендами и расскажу, как живёт парк сейчас.
А также объясню, как рядом со своим домом найти 35 источников благополучия, и научу разбираться в дикоросах.
А также объясню, как рядом со своим домом найти 35 источников благополучия, и научу разбираться в дикоросах.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- В небольшом горнолыжном семейном парке, основанном местным школьным учителем, вы услышите потрясающую историю преображения жизни к лучшему.
- Рассматривая вершины горы Мотаиха, выясните, как они стали горами Венеры и Солнца.
- Также вы увидите Уваловский кордон. Я расскажу, что здесь напоминает о пленных немцах, работавших в посёлке Исеть, и о том, как разносторонне используется это пространство сегодня: от проведения свадеб до глэмпинга с мексиканской баней.
- Попутно я буду знакомить вас с дикоросами. Научу, как их определять, собирать и готовить из них деликатесы, косметику и лекарства. Посетим и местный ресторан «Дикорософфъ».
- И конечно, вас ждут скалы, дольмены, мегалиты, престолы созвездия Девы и Весов. Внимательно их исследуем. А ещё попрактикуем особую работу с водой.
Нить маршрута: горнолыжный центр «Парк Исеть», гора Венеры и Солнца, дольмены, мегалит Волка и «Неупиваемая чаша», «скалы-гребешки», «Большая черепаха» (Австралия), «Кроличья лапка» (Меркурий). Есть лыжный маршрут примерно по этой же нити.
Во всех наших путешествиях мы изучаем 35 источников благополучия, которые есть рядом с каждым домом.
Вы узнаете:
- Как можно раскрыть таланты, научиться балансировать, находить компромисс, выигрывать суды и не спеша достигать всех целей
- Как выстраивать защиту и уют вокруг себя, своей семьи и рода, как строить умные дома
- Как выгодно торговать и обмениваться дарами природы
- Зачем объединяться в любви, плавать по течениям-потокам Вселенной
- Как слушать своё сердце и как прислушаться к сердцу Урала
Организационные детали
- В стоимость входит сопровождение гида, обучение, практика
- К месту встречи вам нужно приехать самостоятельно. Или вы можете заказать у нас трансфер — поездка на внедорожнике будет стоить от 5000 руб. Мы также можем организовать автосопровождение по всему маршруту.
- Параметры маршрута: 6-10 километров, 12-20 тысяч шагов. Будем подстраиваться под самых неторопливых.
- Можно поехать с детьми от 7 лет. На территории есть, где покататься на ватрушках, ледянках, тюбингах, санках
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в горнолыжном парке «Исеть»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Добрый день, давайте знакомиться! Меня зовут Алексей Александрович. Я профессиональный путешественник, фотограф, писатель, духовный практик. Выпускник Российской Международной Академии Туризма 2005 года. С 2000 года занимаюсь организацией коммерческого туризма, въездного и выездного, международного. Был на пяти континентах. Проехал более 400 тысяч километров по России. Организовал несколько вертолетных экспедиций. Учредил Международный Клуб Путешествий. Работаю с командой увлечённых гидов.
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