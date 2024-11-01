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Вы любите автомобили и квесты? Тогда наше предложение для вас! В компании мобильного проводника вы пройдёте по четырём этажам музея, на которых представлено более 5000 экспонатов: от конки до гоночных автомобилей. Сыграете в увлекательную игру и узнаете интересные факты из истории транспорта.