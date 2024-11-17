Приключение в мире уральских легенд ожидает участников квеста: ребятам предстоит раскрыть тайны старинной карты, пройти по пути первых металлургов, отыскать и забрать сокровище Хозяйки Медной горы, подняться на вершину скалы, исследовать скрытые тропы, разгадать загадки, которые таит Азов-гора — и не только… Будет познавательно и интересно!

Описание квеста

Погружение в мир древних легенд

Во время увлекательной квест-игры участники смогут окунуться в атмосферу древних легенд и тайн. Это путешествие подарит возможность разгадать секреты старинной карты и пройти по следам древних металлургов, которые оставили свой след в истории.

Поиск клада Хозяйки Медной горы

Ребята отправятся на поиски клада Хозяйки Медной горы, заберутся на вершину скалы и пройдут по тайным тропам. Это приключение позволит узнать, что или кого скрывает в своих малахитовых коридорах загадочная Азов гора.

Загадки и знакомства

Участники квеста познакомятся с чудью белоглазой и узнают о её легендах. Набирая воду из «Синюшкиного колодца», они также познакомятся с биографией П. П. Бажова, известного писателя, чьи сказания происходят именно в этих местах.

История Уральских гор

В ходе игры ребята узнают, какими именами называли и где скрывались Уральские горы в древние времена. Это не только увлекательное, но и познавательное путешествие, которое оставит яркие впечатления и новые знания о родном крае.