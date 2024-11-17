Описание квеста
Погружение в мир древних легенд
Во время увлекательной квест-игры участники смогут окунуться в атмосферу древних легенд и тайн. Это путешествие подарит возможность разгадать секреты старинной карты и пройти по следам древних металлургов, которые оставили свой след в истории.
Поиск клада Хозяйки Медной горы
Ребята отправятся на поиски клада Хозяйки Медной горы, заберутся на вершину скалы и пройдут по тайным тропам. Это приключение позволит узнать, что или кого скрывает в своих малахитовых коридорах загадочная Азов гора.
Загадки и знакомства
Участники квеста познакомятся с чудью белоглазой и узнают о её легендах. Набирая воду из «Синюшкиного колодца», они также познакомятся с биографией П. П. Бажова, известного писателя, чьи сказания происходят именно в этих местах.
История Уральских гор
В ходе игры ребята узнают, какими именами называли и где скрывались Уральские горы в древние времена. Это не только увлекательное, но и познавательное путешествие, которое оставит яркие впечатления и новые знания о родном крае.
С понедельника по воскресенье в 10:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Синюшкин колодец
- Вершина горы Азов
- Смотровые площадки
- Артефакты старинных предметов
- Клад «Хозяйки Медной горы»
- Древний клад Азов-горы
- Коноваловский увал
Что включено
- Услуги профессионального гида-экскурсовода
- Встреча и сопровождение по пути следования от Екатеринбурга до Азов-горы
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Репелленты в сезон май-июль
- Все атрибуты и клад Хозяйки Медной горы
- Сопровождающий на тропе с атрибутами, маленькие приятные сюрпризы
Что не входит в цену
- Питание: примерная стоимость - 350 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- С собой необходимо взять:
- Удобную и комфортную обувь, одежду по погоде и сезону
- Пустую бутылочку для воды из чистого источника
- Обед, если вы не собираетесь делать заказ через нас
- Наполняемость группы и время, дату отправления можно уточнить и корректировать по личному телефону. Продолжительность 8 часов: 4 часа дорога из Екатеринбурга до Полевского и обратно. 4 часа квест-экскурсия
- Трансфер довозит из Екатеринбурга до Азов горы (г. Полевской), дальнейшее путешествие пеший маршрут продолжительностью 2-3 километра. Тропа пролегает по лесной дороге, частично в гору и скалы. Экскурсия предназначена для детей с 3-го по 7-й класс. Коллектив ребят от 5-ти до 25-ти человек, при большем количестве участников делим на две команды и проводит два экскурсовода. Также объединившиеся 2-3 семьи могут замечательно провести вместе выходной или День рождения ребёнка