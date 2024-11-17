Загородная квест-игра с экскурсией «В поисках сокровищ Хозяйки Медной горы»

Приключение в мире уральских легенд ожидает участников квеста: ребятам предстоит раскрыть тайны старинной карты, пройти по пути первых металлургов, отыскать и забрать сокровище Хозяйки Медной горы, подняться на вершину скалы, исследовать скрытые тропы, разгадать загадки, которые таит Азов-гора — и не только… Будет познавательно и интересно!
Загородная квест-игра с экскурсией «В поисках сокровищ Хозяйки Медной горы»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание квеста

Погружение в мир древних легенд

Во время увлекательной квест-игры участники смогут окунуться в атмосферу древних легенд и тайн. Это путешествие подарит возможность разгадать секреты старинной карты и пройти по следам древних металлургов, которые оставили свой след в истории.

Поиск клада Хозяйки Медной горы

Ребята отправятся на поиски клада Хозяйки Медной горы, заберутся на вершину скалы и пройдут по тайным тропам. Это приключение позволит узнать, что или кого скрывает в своих малахитовых коридорах загадочная Азов гора.

Загадки и знакомства

Участники квеста познакомятся с чудью белоглазой и узнают о её легендах. Набирая воду из «Синюшкиного колодца», они также познакомятся с биографией П. П. Бажова, известного писателя, чьи сказания происходят именно в этих местах.

История Уральских гор

В ходе игры ребята узнают, какими именами называли и где скрывались Уральские горы в древние времена. Это не только увлекательное, но и познавательное путешествие, которое оставит яркие впечатления и новые знания о родном крае.

С понедельника по воскресенье в 10:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Синюшкин колодец
  • Вершина горы Азов
  • Смотровые площадки
  • Артефакты старинных предметов
  • Клад «Хозяйки Медной горы»
  • Древний клад Азов-горы
  • Коноваловский увал
Что включено
  • Услуги профессионального гида-экскурсовода
  • Встреча и сопровождение по пути следования от Екатеринбурга до Азов-горы
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Репелленты в сезон май-июль
  • Все атрибуты и клад Хозяйки Медной горы
  • Сопровождающий на тропе с атрибутами, маленькие приятные сюрпризы
Что не входит в цену
  • Питание: примерная стоимость - 350 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Екатеринбург, станция метро Ботаническая
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по воскресенье в 10:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • С собой необходимо взять:
  • Удобную и комфортную обувь, одежду по погоде и сезону
  • Пустую бутылочку для воды из чистого источника
  • Обед, если вы не собираетесь делать заказ через нас
  • Наполняемость группы и время, дату отправления можно уточнить и корректировать по личному телефону. Продолжительность 8 часов: 4 часа дорога из Екатеринбурга до Полевского и обратно. 4 часа квест-экскурсия
  • Трансфер довозит из Екатеринбурга до Азов горы (г. Полевской), дальнейшее путешествие пеший маршрут продолжительностью 2-3 километра. Тропа пролегает по лесной дороге, частично в гору и скалы. Экскурсия предназначена для детей с 3-го по 7-й класс. Коллектив ребят от 5-ти до 25-ти человек, при большем количестве участников делим на две команды и проводит два экскурсовода. Также объединившиеся 2-3 семьи могут замечательно провести вместе выходной или День рождения ребёнка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Екатеринбурга

Похожие экскурсии из Екатеринбурга

Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
На машине
4 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
Полюбуйтесь уральскими пейзажами и узнайте легенды Азов-горы. Поднимитесь на вершины, посетите Синюшкин колодец и уникальные музеи
Завтра в 09:00
17 ноя в 09:00
13 340 за всё до 4 чел.
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Джиппинг
На машине
4 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Треккинг на высоте 591 метр и спуск в мраморную пещеру
Завтра в 08:00
17 ноя в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Стражи Азов-горы
На машине
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Стражи Азов-горы
Попасть во владения Хозяйки Медной горы, послушать уральские легенды и увидеть Северскую домну
Начало: В месте вашего проживания
19 ноя в 09:00
20 ноя в 09:00
13 500 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Екатеринбурге
ХорошоТам