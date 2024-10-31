В компании мобильного призрака-проводника вы пройдёте по нескольким этажам музея, где представлены экспонаты советской, английской и американской техники: танки, самоходки и пушки 20 века. Сыграете в увлекательную игру и узнаете интересные факты из истории военного транспорта.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание квеста
Отвечая на вопросы мобильного квеста и отыскивая подсказки, вы узнаете:
- Как выглядели первые танки и пушки
- Чем плавающие танки отличаются от сухопутных
- Как велась советская агитационная работа
- Каким образом в СССР попадала техника из Англии и США
И многое другое!
Организационные детали
- После внесения предоплаты вы получите на почту или в вотсап ссылку на доплату оставшейся суммы. После полной оплаты я отправлю вам все пароли и явки. Далее вам нужно приехать в музей в любой удобный вам день (кроме пн.), купить билет в музей и активировать мобильный квест
- Из Екатеринбурга до музея можно добраться на трамвае №333
- Билеты в музей оплачиваются дополнительно: взрослые — 500 ₽, студенты, пенсионеры и школьники — 300 ₽, дети до 7 лет бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В музейном комплексе в Верхней Пышме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Екатеринбурге
Здравствуйте! Меня зовут Наталья, вот уже более двух лет мы с дружной командой создаём увлекательные мобильные квесты по музеям и улицам Екатеринбурга. Присоединяйтесь!Задать вопрос
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