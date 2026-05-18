Неземной Урал

Путешествие на Уральский Марс и порог Ревун - уникальная возможность увидеть неземные пейзажи и насладиться природой без долгих поездок
Экскурсия «Неземной Урал» предлагает уникальную возможность посетить глиняный карьер, известный как Уральский Марс, и увидеть его космические ландшафты.

Путешествие продолжается к порогу Ревун на реке Исеть, где тихая речушка превращается в бурлящий поток.

Участники смогут насладиться живописными видами, прогуляться вдоль реки и устроить мини-пикник на берегу.

Трансфер из Екатеринбурга обеспечит комфортное путешествие, а экскурсовод поделится интересными фактами и легендами
5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный трансфер из Екатеринбурга
  • 📸 Уникальные фотолокации
  • 🌊 Величественный порог Ревун
  • 🌍 Неземные пейзажи Уральского Марса
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться природой в полной мере. В октябре и апреле также можно насладиться пейзажами, но стоит быть готовыми к более прохладной погоде. В зимние месяцы маршрут доступен, но может потребоваться дополнительная подготовка из-за снега и льда.
Неземной Урал

Что можно увидеть

  • Уральский Марс
  • Порог Ревун

Описание трансфер

Уральский Марс. Мы прогуляемся по самым красивым местам карьера. Посмотрим на красные реки и выясним, почему они такого цвета. Пройдёмся по глиняной пустоши с трещинами — точь-в-точь как по засушливой поверхности Марса. И сделаем множество необычных фотографий.

Порог Ревун — участок реки Исеть, где из тихой речушки она превращается в бурлящий поток, окружённый скалами. Расскажем, почему местные жители называют порог «Бурканом». Насладимся пейзажами, прогуляемся вдоль реки и устроим мини-пикник на берегу.

Организационные детали

  • Трансфер — из любой точки Екатеринбурга на комфортабельном авто (Kia, Cherry, Haval или другое аналогичное по классу)
  • Допустимый возраст участников — от 5 до 65 лет. Особой физической подготовки не требуется
  • Дополнительно оплачиваются продукты для пикника (по желанию)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из удобного вам места
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 363 туристов
Я с Урала, но большую часть времени я провожу в других странах, путешествуя. В туризме с 2017 года. Работала гидом и инструктором на сплавах, организатором туров и турагентом. Сейчас — собственник
одной из ведущих компаний туров на Урале. Умею быстро принимать решения и решать вопросы в нестандартных ситуациях, сохраняя нервы путешественника. Считаю, что главное в путешествиях — это эмоции. Вы никогда не будете вспоминать, в каком году был построен тот или иной храм, но точно вспомните, как провожали закат на горе с кружкой чая. Наша цель — помочь людям стать свободнее и счастливее с помощью путешествий. Наши постоянные путешественники говорят, что у нас комфортная и дружелюбная атмосфера, всегда чётко продуманная и интересная программа и адекватные цены. Я и мои коллеги всем сердцем любим свою работу.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

Руслан
Надо поработать над материалом, экскурсию можно насытить колоритом и подробностями!
Ольга
Благодарим за замечательную экскурсию! Андрей - рассказчик с энциклопедическими знаниями обо всем на свете и отличный водитель! Спасибо за тур в нашем темпе, неземные виды и незабываемые эмоции!
И
Экскурсия прошла великолепно. Маршрут очень интересный. Андрей отличный гид и водитель. Видела фото других туристов, но не ожидала, что в действительности все еще красивее. Рекомендую.
Анна
Спасибо гиду Андрею за полезную и интересную информацию. Без гида довольно трудно было бы сориентироваться, но благодаря лучшему маршруту получились фантастические фотографии.
Вероника
Экскурсия на Уральский Марс очень понравилась! Виды роскошные, в солнечную погоду все очень красиво, контрастно с голубым небом! Экскурсовод Анна очень помогала нам во время экскурсии. Дорога по горам непростая!
Где-то даже страшно ходить! Анна нас вела в сложных участках за руку, страховала нас. Одевайтесь в удобные штаны и кроссовки обязательно! Солнцезащитный крем необходим! Загореть очень быстро на открытом участке, тени там нет! Много узнали про Екб, Анна очень осведомленная и расскажет подробно о городе, культуре, истории! Рекомендуем!

Диана
Экскурсия просто потрясающая! Осень красивые и живописные места! Отдельно хочу сказать спасибо гиду Андрею: очень интересно и заразительно передал материал, был крайне внимателен в поездке! Было очень комфортно! Спасибо большое за отличный отдых!
Н
Наш экскурсовод Андрей был настоящим профессионалом. Он увлекательно рассказывал нам интересные факты о месте экскурсии и не только. Также он поделился своими знаниями об Урале в целом и объяснял все, что мы видели за окном машины. Андрей делал фотографии на всех остановках маршрута и прислушивался к нашим просьбам.
Г
Экскурсия очень понравилась, виды потрясающие.
Все очень здорово, огромное вам спасибо ребята!!!
Смирнова
И в этот раз раз нас сопровождал Андрей, за что ему огромное спасибо! Под Вашим чутким руководством, мы провели время эмоционально, относительно экстремально, но безопасно (главное слушать и выполнять требования гида). А дополнительный бонус в виде лесной малины, земляники только усиливает полученные эмоции. СПАСИБО!!!
Е
Поездка по маршруту «Неземной Урал» и «порог Ревун» у нас состоялась 28-ого июня 2025г.
Места очень красивые, очень рады, что удалось их посетить, после этой экскурсии захотелось продолжить путешествие по Уралу.
По
организационным вопросам- максимальная клиентоориентированность: всегда были с нами на связи, забрали из гостиницы, отвезли по окончанию в удобную локацию, в процессе экскурсии начался дождь- гид Анна поделилась с нами своей запасной обувью, чтобы нам было комфортно!
В пути узнали много интересного про местность, Анна- очень открытая и добрая.
При следующем посещении Екатеринбурга обязательно снова свяжусь с организаторами для новой экскурсии.
Рекомендую на 100%.

И
Добрый день!
Наша поездка на Уральский Марс и к порогу Ревун состоялась 25.06.25. Все прошло замечательно, очень повезло с погодой, природа - восхищению нет предела) наша гид Анна провезла нас по данным местам не спешно, мы успели насладиться красотами Ваших краёв, сделали очень много красивых и памятных фото. Рекомендую👍🏻
Екатерина
Отличная экскурсия, гид Андрей великолепный собеседник, но самое важное-человек, который любит природу родного (и не только) края и передает информацию о ней с любовью и вдохновением, а если вы и сами любите природу, то возникнет полный win_win😁 Локации прекрасные, впечатления переполняющие, фотографии 🔥
О
Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Андрею! Все очень понравилось!
Юлия
Не совсем понятен смысл экскурсии. Съездили посмотрели очень красивые места - это факт! Машина была не заявленный в описании Мерседес, а Киа. Класс не соответствует. Гид-водитель прекрасный парень, душа компании.
Путешественник, который рассказывал что-то достаточно бодро. Но это уровень экскурсии, которую провел таксист в первый день нахождения в Екатеринбурге. В общем и целом не пожалели - все же красоту, созданную природой испортить невозможно. Компания была приятной. Но по опыту других экскурсий с трипстера как то не очень! Не поняла ценообразования от слова совсем(

Наталья
Ответ организатора:
Спасибо большое за обратную связь. Нам искренне жаль, что экскурсия не полностью оправдала ваши ожидания.

Что касается автомобиля — у нас
в команде несколько гидов, и каждый работает на своём авто. К сожалению, по правилам площадки можно указать только одну модель, поэтому возможны расхождения. Возьмём в работу, как можно прозрачнее объяснить это заранее.

По формату — наша идея в том, чтобы показать красоту мест в тёплой, непринуждённой атмосфере. Это не совсем классическая экскурсия с чётким сценарием, а живое путешествие с человеком, который искренне любит эти места и делится этим настроением. Понимаем, что такой подход может быть не для всех — и ценим, что поделились своим восприятием.

Спасибо, что отметили природу, гида и компанию — для нас это действительно важно. Надеемся, у вас останутся приятные воспоминания о поездке!

Денис
Отлично проработанные маршруты каждой локации. Готовность гибко подстраиваться под пожелания каждого участника экскурсии. Забота о комфорте и безопасности. Офигенное терпение Таисии под наши закидоны. Очень понравилось!!!!

