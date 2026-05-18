Экскурсия «Неземной Урал» предлагает уникальную возможность посетить глиняный карьер, известный как Уральский Марс, и увидеть его космические ландшафты.



Путешествие продолжается к порогу Ревун на реке Исеть, где тихая речушка превращается в бурлящий поток.



Участники смогут насладиться живописными видами, прогуляться вдоль реки и устроить мини-пикник на берегу.



Трансфер из Екатеринбурга обеспечит комфортное путешествие, а экскурсовод поделится интересными фактами и легендами

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться природой в полной мере. В октябре и апреле также можно насладиться пейзажами, но стоит быть готовыми к более прохладной погоде. В зимние месяцы маршрут доступен, но может потребоваться дополнительная подготовка из-за снега и льда.

