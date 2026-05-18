Экскурсия «Неземной Урал» предлагает уникальную возможность посетить глиняный карьер, известный как Уральский Марс, и увидеть его космические ландшафты.
Путешествие продолжается к порогу Ревун на реке Исеть, где тихая речушка превращается в бурлящий поток.
Участники смогут насладиться живописными видами, прогуляться вдоль реки и устроить мини-пикник на берегу.
Трансфер из Екатеринбурга обеспечит комфортное путешествие, а экскурсовод поделится интересными фактами и легендами
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер из Екатеринбурга
- 📸 Уникальные фотолокации
- 🌊 Величественный порог Ревун
- 🌍 Неземные пейзажи Уральского Марса
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться природой в полной мере. В октябре и апреле также можно насладиться пейзажами, но стоит быть готовыми к более прохладной погоде. В зимние месяцы маршрут доступен, но может потребоваться дополнительная подготовка из-за снега и льда.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Уральский Марс
- Порог Ревун
Описание трансфер
Уральский Марс. Мы прогуляемся по самым красивым местам карьера. Посмотрим на красные реки и выясним, почему они такого цвета. Пройдёмся по глиняной пустоши с трещинами — точь-в-точь как по засушливой поверхности Марса. И сделаем множество необычных фотографий.
Порог Ревун — участок реки Исеть, где из тихой речушки она превращается в бурлящий поток, окружённый скалами. Расскажем, почему местные жители называют порог «Бурканом». Насладимся пейзажами, прогуляемся вдоль реки и устроим мини-пикник на берегу.
Организационные детали
- Трансфер — из любой точки Екатеринбурга на комфортабельном авто (Kia, Cherry, Haval или другое аналогичное по классу)
- Допустимый возраст участников — от 5 до 65 лет. Особой физической подготовки не требуется
- Дополнительно оплачиваются продукты для пикника (по желанию)
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из удобного вам места
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 363 туристов
Я с Урала, но большую часть времени я провожу в других странах, путешествуя. В туризме с 2017 года. Работала гидом и инструктором на сплавах, организатором туров и турагентом. Сейчас — собственник
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Надо поработать над материалом, экскурсию можно насытить колоритом и подробностями!
Благодарим за замечательную экскурсию! Андрей - рассказчик с энциклопедическими знаниями обо всем на свете и отличный водитель! Спасибо за тур в нашем темпе, неземные виды и незабываемые эмоции!
И
Экскурсия прошла великолепно. Маршрут очень интересный. Андрей отличный гид и водитель. Видела фото других туристов, но не ожидала, что в действительности все еще красивее. Рекомендую.
Спасибо гиду Андрею за полезную и интересную информацию. Без гида довольно трудно было бы сориентироваться, но благодаря лучшему маршруту получились фантастические фотографии.
Экскурсия на Уральский Марс очень понравилась! Виды роскошные, в солнечную погоду все очень красиво, контрастно с голубым небом! Экскурсовод Анна очень помогала нам во время экскурсии. Дорога по горам непростая!
Экскурсия просто потрясающая! Осень красивые и живописные места! Отдельно хочу сказать спасибо гиду Андрею: очень интересно и заразительно передал материал, был крайне внимателен в поездке! Было очень комфортно! Спасибо большое за отличный отдых!
Н
Наш экскурсовод Андрей был настоящим профессионалом. Он увлекательно рассказывал нам интересные факты о месте экскурсии и не только. Также он поделился своими знаниями об Урале в целом и объяснял все, что мы видели за окном машины. Андрей делал фотографии на всех остановках маршрута и прислушивался к нашим просьбам.
Г
Экскурсия очень понравилась, виды потрясающие.
Все очень здорово, огромное вам спасибо ребята!!!
И в этот раз раз нас сопровождал Андрей, за что ему огромное спасибо! Под Вашим чутким руководством, мы провели время эмоционально, относительно экстремально, но безопасно (главное слушать и выполнять требования гида). А дополнительный бонус в виде лесной малины, земляники только усиливает полученные эмоции. СПАСИБО!!!
Е
Поездка по маршруту «Неземной Урал» и «порог Ревун» у нас состоялась 28-ого июня 2025г.
Места очень красивые, очень рады, что удалось их посетить, после этой экскурсии захотелось продолжить путешествие по Уралу.
Места очень красивые, очень рады, что удалось их посетить, после этой экскурсии захотелось продолжить путешествие по Уралу.
Добрый день!
Наша поездка на Уральский Марс и к порогу Ревун состоялась 25.06.25. Все прошло замечательно, очень повезло с погодой, природа - восхищению нет предела) наша гид Анна провезла нас по данным местам не спешно, мы успели насладиться красотами Ваших краёв, сделали очень много красивых и памятных фото. Рекомендую👍🏻
Отличная экскурсия, гид Андрей великолепный собеседник, но самое важное-человек, который любит природу родного (и не только) края и передает информацию о ней с любовью и вдохновением, а если вы и сами любите природу, то возникнет полный win_win😁 Локации прекрасные, впечатления переполняющие, фотографии 🔥
Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Андрею! Все очень понравилось!
Не совсем понятен смысл экскурсии. Съездили посмотрели очень красивые места - это факт! Машина была не заявленный в описании Мерседес, а Киа. Класс не соответствует. Гид-водитель прекрасный парень, душа компании.
Ответ организатора:
Спасибо большое за обратную связь. Нам искренне жаль, что экскурсия не полностью оправдала ваши ожидания.
Что касается автомобиля — у нас
Отлично проработанные маршруты каждой локации. Готовность гибко подстраиваться под пожелания каждого участника экскурсии. Забота о комфорте и безопасности. Офигенное терпение Таисии под наши закидоны. Очень понравилось!!!!
