Из Екатеринбурга мы отправимся к глиняным карьерам, чьи ландшафты напоминают марсианские — на фоне этих красных гор получаются отличные концептуальные снимки. После спустимся в пещерные гроты и побываем у бурлящего порога. Дополнением к природным красотам станут уральские легенды, рассказы об истории и природе нашего края.

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Что вас ожидает

Марсианские карьеры под Богдановичем

Это самое крупное на Урале месторождение огнеупорных глин: из-за них земля и вода здесь приобретают красные оттенки разной степени насыщенности. Гуляя среди этих многоцветных холмов и гребней, несложно почувствовать себя исследователем новой планеты.

Смолинская пещера

Для ее посещения вам не нужна особая подготовка: вместе мы спустимся в это подземелье и осмотрим высокий грот площадью более 100 метров! А еще поговорим, кто использовал эту и другие пещеры в качестве укрытия.

Порог Ревун

Расположен он в живописном скалистом районе на реке Исеть, здесь тренируется все братство уральских сплавщиков. Название порога название говорит само за себя — вы полюбуетесь его бурлящими водами с высоты скалы.

Сказы и истории

Главная цель этого маршрута — нерукотворные локации, впечатляющие своей красотой. Поэтому ключевая тема разговора — красота нашей природы. Вы узнаете о географии этих мест, разгадаете смысл их названий. Поймете, чем славится уральская флора и фауна. И конечно, вспомним многочисленные легенды: на Урале почти о каждом природном объекте есть свой сказ.

Программа

Тайминг приблизительный и может корректироваться в зависимости от скорости компании и прочих обстоятельств

9:00 — выезд от Цирка

11:30-13:00 — прибытие на Марсианские карьеры; прогулка по карьерам

13:00-14:30 — переезд до деревни Бекленищева

14:30-16:30 — прогулка по правому берегу реки Исеть до Смолинской пещеры, спуск в пещеру

16:30-18:00 — переезд на левый берег реки Исеть, отдых на пороге Ревун

18:00-19:30 — дорога в Екатеринбург

Кому подойдет экскурсия

Любознательным путешественникам старше 5 лет, готовым совершить небольшой трек длиной в 4 км.

Организационные детали