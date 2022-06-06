Это самое крупное на Урале месторождение огнеупорных глин: из-за них земля и вода здесь приобретают красные оттенки разной степени насыщенности. Гуляя среди этих многоцветных холмов и гребней, несложно почувствовать себя исследователем новой планеты.
Для ее посещения вам не нужна особая подготовка: вместе мы спустимся в это подземелье и осмотрим высокий грот площадью более 100 метров! А еще поговорим, кто использовал эту и другие пещеры в качестве укрытия.
Расположен он в живописном скалистом районе на реке Исеть, здесь тренируется все братство уральских сплавщиков. Название порога название говорит само за себя — вы полюбуетесь его бурлящими водами с высоты скалы.
Главная цель этого маршрута — нерукотворные локации, впечатляющие своей красотой. Поэтому ключевая тема разговора — красота нашей природы. Вы узнаете о географии этих мест, разгадаете смысл их названий. Поймете, чем славится уральская флора и фауна. И конечно, вспомним многочисленные легенды: на Урале почти о каждом природном объекте есть свой сказ.
Тайминг приблизительный и может корректироваться в зависимости от скорости компании и прочих обстоятельств
9:00 — выезд от Цирка
11:30-13:00 — прибытие на Марсианские карьеры; прогулка по карьерам
13:00-14:30 — переезд до деревни Бекленищева
14:30-16:30 — прогулка по правому берегу реки Исеть до Смолинской пещеры, спуск в пещеру
16:30-18:00 — переезд на левый берег реки Исеть, отдых на пороге Ревун
18:00-19:30 — дорога в Екатеринбург
Любознательным путешественникам старше 5 лет, готовым совершить небольшой трек длиной в 4 км.