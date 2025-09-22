Глиняные карьеры под Богдановичем поражают своими красными оттенками, создавая впечатление, будто вы на другой планете. В Смолинской пещере можно безопасно спуститься в подземелье и осмотреть просторный грот. На пороге Ревун можно насладиться бурлящими водами и захватывающими видами.
Путешествие подходит для любознательных путешественников, желающих открыть для себя красоту уральской природы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные марсианские пейзажи
- 🕳️ Посещение Смолинской пещеры
- 🌊 Виды на порог Ревун
- 📚 Интересные рассказы о природе
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Марсианские карьеры
- Смолинская пещера
- Порог Ревун
Описание экскурсии
Марсианские карьеры под Богдановичем
Это самое крупное на Урале месторождение огнеупорных глин: из-за них земля и вода здесь приобретают красные оттенки разной степени насыщенности. Гуляя среди этих многоцветных холмов и гребней, несложно почувствовать себя исследователем новой планеты.
Смолинская пещера
Для ее посещения вам не нужна особая подготовка: вместе мы спустимся в это подземелье и осмотрим высокий грот площадью более 100 метров! А еще поговорим, кто использовал эту и другие пещеры в качестве укрытия.
Порог Ревун
Расположен он в живописном скалистом районе на реке Исеть, здесь тренируется все братство уральских сплавщиков. Название порога говорит само за себя — вы полюбуетесь его бурлящими водами с высоты скалы.
Сказы и истории
Главная цель этого маршрута — впечатляющие нерукотворные локации. Поэтому ключевая тема разговора — красота нашей природы. Вы узнаете о географии этих мест, разгадаете смысл их названий. Поймете, чем славится уральская флора и фауна.
Программа
Тайминг приблизительный и может корректироваться в зависимости от скорости компании и прочих обстоятельств
09:00 — выезд от Цирка
11:30-13:00 — прибытие на Марсианские карьеры; прогулка по карьерам
13:00-14:30 — переезд до деревни Бекленищева
14:30-16:30 — прогулка по правому берегу реки Исеть до Смолинской пещеры, спуск в пещеру
16:30-18:00 — переезд на левый берег реки Исеть, отдых на пороге Ревун
18:00-19:30 — дорога в Екатеринбург
Кому подойдет экскурсия
Любознательным путешественникам старше 5 лет, готовым совершить небольшой трек длиной в 4 км.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из опытных гидов нашей команды
- Дополнительные расходы: личные расходы на питание (можно взять перекус с собой, остановиться в кафе по дороге; также мы можем организовать для вас обед на костре, детали уточняйте в переписке)
- Просим обратить внимание, что данная экскурсия не историко-краеведческая, а походно-познавательная, относящаяся к категории активный туризм
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек на минивэне (до 6 человек) или автобусе (до 47 человек) — доплата по договоренности
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
В первую очередь, вот что хочется сказать. У меня был гид Юрий. Блин, какой же это классный гид и