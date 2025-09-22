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просто человек)) я на экскурсии был один, мы очень хорошо с ним сдружились, много общались, угарали - просто Юре огромная благодарность и респект! Офигенно подавал информацию, да и просто добрейший и приятнейший человек))



Во-вторых, тоже про Юру. Классный фотограф, поможет вам выбрать классные фотоспоты, да и сфоткает вас тоже прям оч красиво по инстаграмному. Более того, может и с коптера сделать красивый видос и фотки, это обговорите с ним персонально) я отказался делать, а сейчас спустя время жалею, так что оч рекомендую вам)



В-третьих, тоже про Юру)) очень помог мне, когда спускались в пещеру. Здесь сразу же рекомендация от меня. В информации к экскурсии написано, что нужно взять одежду, которую не жалко будет испачкать во время спуска в пещеру. Я оделся не в парадную одежду, но и не в ту, которую не жалко убить. Поэтому от меня вам рекомендация: возьмите с собой одежду, которую РЕАЛЬНО не жалко испачкать. В пещере очень грязно. Возьмите с собой перчатки, хоть садовые какие-нибудь. В пещере внатуре грязно, но туда прям однозначно стоит спуститься, и поверьте, лучше чувствовать себя там не ограниченным и провести достаточное количество времени, чтобы прочувствовать все это) Юра же не пожадничал, и сам предложил мне дать свою одежду, чтобы я мог передвигаться в пещере более-менее свободно) это был супер жест А ещё в пещере очень скользко! Рекомендую обувь, типа условную треккинговую. Если будете в кроссовках с плоской резиновой подошвой - вам будет крайне некомфортно



Ну и по экскурсии! Ребята, все огонь, однозначно рекомендую. Афигенный маршрут, красивейшие места. Экспириенс прям топовый.



Во время экскурсии был перерыв на обед в придорожной кафешке. И это было очень забавно, потому что когда мы туда с Юрой заехали, там были поминки)))) Это было очень забавно в контексте экскурсии, но это тоже своего рода эмоции и прикольные воспоминания)) в кафе, кстати, очень вкусные пельмени. А цены настолько низкие, как будто бы люди там работают на энтузиазме или вообще даже в минус себе



И в конце, ещё хочу сказать про организацию экскурсии. У меня вечером был поезд из Екатеринбурга, а также с собой был чемодан. И у меня был вопрос, смогу ли я взять чемодан с собой в поездку, и смогут ли меня высадить на вокзале. Мне сказали, что все сделают и все будет супер. Так и было) чемодан смог взять в экскурсию, он лежал в багажнике автомобиля, и на обратном пути меня довезли до вокзала) за что тоже огромная благодарность ❤️❤️❤️