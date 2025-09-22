Мои заказы

Из Екб - на Марс

Погрузитесь в уникальные пейзажи Урала: красные карьеры, таинственные пещеры и бурлящие пороги ждут вас на этом незабываемом маршруте
Эта экскурсия перенесет участников из Екатеринбурга в удивительные места, напоминающие марсианские пейзажи.

Глиняные карьеры под Богдановичем поражают своими красными оттенками, создавая впечатление, будто вы на другой планете. В Смолинской пещере можно безопасно спуститься в подземелье и осмотреть просторный грот. На пороге Ревун можно насладиться бурлящими водами и захватывающими видами.

Путешествие подходит для любознательных путешественников, желающих открыть для себя красоту уральской природы
4.9
42 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные марсианские пейзажи
  • 🕳️ Посещение Смолинской пещеры
  • 🌊 Виды на порог Ревун
  • 📚 Интересные рассказы о природе
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего отправляться на экскурсию в июне, июле или августе. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок на свежем воздухе, а природные ландшафты поражают своей красотой. Май и сентябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные перепады температуры и дождливую погоду. В остальные месяцы экскурсия возможна, но условия могут быть менее комфортными из-за холода и снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Екб - на Марс
Из Екб - на Марс
Из Екб - на Марс

Что можно увидеть

  • Марсианские карьеры
  • Смолинская пещера
  • Порог Ревун

Описание экскурсии

Марсианские карьеры под Богдановичем

Это самое крупное на Урале месторождение огнеупорных глин: из-за них земля и вода здесь приобретают красные оттенки разной степени насыщенности. Гуляя среди этих многоцветных холмов и гребней, несложно почувствовать себя исследователем новой планеты.

Смолинская пещера

Для ее посещения вам не нужна особая подготовка: вместе мы спустимся в это подземелье и осмотрим высокий грот площадью более 100 метров! А еще поговорим, кто использовал эту и другие пещеры в качестве укрытия.

Порог Ревун

Расположен он в живописном скалистом районе на реке Исеть, здесь тренируется все братство уральских сплавщиков. Название порога говорит само за себя — вы полюбуетесь его бурлящими водами с высоты скалы.

Сказы и истории

Главная цель этого маршрута — впечатляющие нерукотворные локации. Поэтому ключевая тема разговора — красота нашей природы. Вы узнаете о географии этих мест, разгадаете смысл их названий. Поймете, чем славится уральская флора и фауна.

Программа

Тайминг приблизительный и может корректироваться в зависимости от скорости компании и прочих обстоятельств
09:00 — выезд от Цирка
11:30-13:00 — прибытие на Марсианские карьеры; прогулка по карьерам
13:00-14:30 — переезд до деревни Бекленищева
14:30-16:30 — прогулка по правому берегу реки Исеть до Смолинской пещеры, спуск в пещеру
16:30-18:00 — переезд на левый берег реки Исеть, отдых на пороге Ревун
18:00-19:30 — дорога в Екатеринбург

Кому подойдет экскурсия

Любознательным путешественникам старше 5 лет, готовым совершить небольшой трек длиной в 4 км.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из опытных гидов нашей команды
  • Дополнительные расходы: личные расходы на питание (можно взять перекус с собой, остановиться в кафе по дороге; также мы можем организовать для вас обед на костре, детали уточняйте в переписке)
  • Просим обратить внимание, что данная экскурсия не историко-краеведческая, а походно-познавательная, относящаяся к категории активный туризм
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек на минивэне (до 6 человек) или автобусе (до 47 человек) — доплата по договоренности

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Цирка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лев
Лев — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 816 туристов
У нас небольшая команда гидов с огромным сердцем и жаждой открытий. Отправляясь в путешествие с нами, с собой нужно взять непромокаемые куртки, термос с чаем и удобную обувь. Все остальное
читать дальшеуменьшить

сделает наша команда. Придумаем маршрут, проверим его красочность, насыщенность и безопасность. Наш фотограф подберёт лучшие места для фотосессий. Гиды прочитают много книг, чтобы интересно, легко и с юмором погрузить вас в атмосферу похода. Мы собираем людей вместе, чтобы отправится в однодневные путешествия, подальше от серости и душноты. Чтобы поделиться нашей страстью. Исследовать, взбираться, ездить и за собой вести людей, смеяться, делать чай на костре, смотреть на миллионы звезд и петь песни под гитару. Мечтать вместе с нашими туристами! Мы помним, что «Подлинная красота всегда таится от глаз». А мы лишь проводники в этот мир гор, свободы и кайфа от жизни.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
2
3
1
2
1
1
Валерия
Давно мечтала побывать на Уральском марсе, а тут еще и приятный бонус в виде посещения пещеры и красивого вида на реку! Наш гид Оля отличный рассказчик и супер уютный человек! Отлично провели время в компании, узнали много нового об Урале и влюбились еще сильнее в его природу❤️ Спасибо огромное!
Давно мечтала побывать на Уральском марсе, а тут еще и приятный бонус в виде посещения пещеры
Давно мечтала побывать на Уральском марсе, а тут еще и приятный бонус в виде посещения пещеры
Давно мечтала побывать на Уральском марсе, а тут еще и приятный бонус в виде посещения пещеры
Давно мечтала побывать на Уральском марсе, а тут еще и приятный бонус в виде посещения пещеры
Давно мечтала побывать на Уральском марсе, а тут еще и приятный бонус в виде посещения пещеры
Вам был полезен этот отзыв?
Валерий
Ой, ребята!! Только сейчас дотянулся написать отзыв, хотя на экскурсии был 13.09.24.

В первую очередь, вот что хочется сказать. У меня был гид Юрий. Блин, какой же это классный гид и
читать дальшеуменьшить

просто человек)) я на экскурсии был один, мы очень хорошо с ним сдружились, много общались, угарали - просто Юре огромная благодарность и респект! Офигенно подавал информацию, да и просто добрейший и приятнейший человек))

Во-вторых, тоже про Юру. Классный фотограф, поможет вам выбрать классные фотоспоты, да и сфоткает вас тоже прям оч красиво по инстаграмному. Более того, может и с коптера сделать красивый видос и фотки, это обговорите с ним персонально) я отказался делать, а сейчас спустя время жалею, так что оч рекомендую вам)

В-третьих, тоже про Юру)) очень помог мне, когда спускались в пещеру. Здесь сразу же рекомендация от меня. В информации к экскурсии написано, что нужно взять одежду, которую не жалко будет испачкать во время спуска в пещеру. Я оделся не в парадную одежду, но и не в ту, которую не жалко убить. Поэтому от меня вам рекомендация: возьмите с собой одежду, которую РЕАЛЬНО не жалко испачкать. В пещере очень грязно. Возьмите с собой перчатки, хоть садовые какие-нибудь. В пещере внатуре грязно, но туда прям однозначно стоит спуститься, и поверьте, лучше чувствовать себя там не ограниченным и провести достаточное количество времени, чтобы прочувствовать все это) Юра же не пожадничал, и сам предложил мне дать свою одежду, чтобы я мог передвигаться в пещере более-менее свободно) это был супер жест А ещё в пещере очень скользко! Рекомендую обувь, типа условную треккинговую. Если будете в кроссовках с плоской резиновой подошвой - вам будет крайне некомфортно

Ну и по экскурсии! Ребята, все огонь, однозначно рекомендую. Афигенный маршрут, красивейшие места. Экспириенс прям топовый.

Во время экскурсии был перерыв на обед в придорожной кафешке. И это было очень забавно, потому что когда мы туда с Юрой заехали, там были поминки)))) Это было очень забавно в контексте экскурсии, но это тоже своего рода эмоции и прикольные воспоминания)) в кафе, кстати, очень вкусные пельмени. А цены настолько низкие, как будто бы люди там работают на энтузиазме или вообще даже в минус себе

И в конце, ещё хочу сказать про организацию экскурсии. У меня вечером был поезд из Екатеринбурга, а также с собой был чемодан. И у меня был вопрос, смогу ли я взять чемодан с собой в поездку, и смогут ли меня высадить на вокзале. Мне сказали, что все сделают и все будет супер. Так и было) чемодан смог взять в экскурсию, он лежал в багажнике автомобиля, и на обратном пути меня довезли до вокзала) за что тоже огромная благодарность ❤️❤️❤️

Ой, ребята!! Только сейчас дотянулся написать отзыв, хотя на экскурсии был 13.09.24.
Ой, ребята!! Только сейчас дотянулся написать отзыв, хотя на экскурсии был 13.09.24.
Ой, ребята!! Только сейчас дотянулся написать отзыв, хотя на экскурсии был 13.09.24.
Ой, ребята!! Только сейчас дотянулся написать отзыв, хотя на экскурсии был 13.09.24.
Ой, ребята!! Только сейчас дотянулся написать отзыв, хотя на экскурсии был 13.09.24.
Ой, ребята!! Только сейчас дотянулся написать отзыв, хотя на экскурсии был 13.09.24.
Ой, ребята!! Только сейчас дотянулся написать отзыв, хотя на экскурсии был 13.09.24.
Ой, ребята!! Только сейчас дотянулся написать отзыв, хотя на экскурсии был 13.09.24.+2
Ой, ребята!! Только сейчас дотянулся написать отзыв, хотя на экскурсии был 13.09.24.
Ой, ребята!! Только сейчас дотянулся написать отзыв, хотя на экскурсии был 13.09.24.
Вам был полезен этот отзыв?
Анелия
Очень запоминающаяся экскурсия!!! Всем рекомендую! Спасибо организатору Льву, что смог подобрать для нашей компании в 6 человек (3 взрослых и 3 детей) минивэн и гида. Также благодарны за проведённую экскурсию
читать дальшеуменьшить

гиду Денису и водителю Павлу, оба приятные в общении люди, рассказали много интересной информации. Уральский Марс и порог Ревун - это что то бесподобное по своей красоте, мы были зачарованы пейзажами и остались в полном восторге!!!

Очень запоминающаяся экскурсия!!! Всем рекомендую! Спасибо организатору Льву, что смог подобрать для нашей компании в 6
Очень запоминающаяся экскурсия!!! Всем рекомендую! Спасибо организатору Льву, что смог подобрать для нашей компании в 6
Очень запоминающаяся экскурсия!!! Всем рекомендую! Спасибо организатору Льву, что смог подобрать для нашей компании в 6
Очень запоминающаяся экскурсия!!! Всем рекомендую! Спасибо организатору Льву, что смог подобрать для нашей компании в 6
Очень запоминающаяся экскурсия!!! Всем рекомендую! Спасибо организатору Льву, что смог подобрать для нашей компании в 6
Очень запоминающаяся экскурсия!!! Всем рекомендую! Спасибо организатору Льву, что смог подобрать для нашей компании в 6
Очень запоминающаяся экскурсия!!! Всем рекомендую! Спасибо организатору Льву, что смог подобрать для нашей компании в 6
Очень запоминающаяся экскурсия!!! Всем рекомендую! Спасибо организатору Льву, что смог подобрать для нашей компании в 6+1
Очень запоминающаяся экскурсия!!! Всем рекомендую! Спасибо организатору Льву, что смог подобрать для нашей компании в 6
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Первое время мозг не понимает, почему горы и вода нетипичного цвета, а потом не хочется уезжать) я опасалась, что это раскрученный фотками тур, но послевкусие оч яркое и настоящее. Гидом
читать дальшеуменьшить

был Юрий, день с ним получился комфортный, содержательный, чёткий. Фотографирует от души всё удачно) По моей просьбе завёз на фабрику местных конфет (в 4 раза дешевле, чем в аэропорту). Выбранное кафе для обеда - простая, но оч вкусная домашняя еда. Распиарю всем знакомым этот тур)) перезагрузка классная - и сама вернусь, теперь на Шихан, Спасибо большое! Лайк

Первое время мозг не понимает, почему горы и вода нетипичного цвета, а потом не хочется уезжать)
Первое время мозг не понимает, почему горы и вода нетипичного цвета, а потом не хочется уезжать)
Первое время мозг не понимает, почему горы и вода нетипичного цвета, а потом не хочется уезжать)
Первое время мозг не понимает, почему горы и вода нетипичного цвета, а потом не хочется уезжать)
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Незабываемая экскурсия, потрясающие виды! Наш гид Ольга показала и рассказала как возник Уральский Марс, прогулялись по карьеру и набрались классных впечатлений, мы в восторге. Необычная локация в лесу это Смолинская пещера, очень круто. Порог Ревун реки Исеть это очень красивое место, поражающие своими просторами. Спасибо большое организаторам за такую экскурсию.
Незабываемая экскурсия, потрясающие виды! Наш гид Ольга показала и рассказала как возник Уральский Марс, прогулялись по
Незабываемая экскурсия, потрясающие виды! Наш гид Ольга показала и рассказала как возник Уральский Марс, прогулялись по
Незабываемая экскурсия, потрясающие виды! Наш гид Ольга показала и рассказала как возник Уральский Марс, прогулялись по
Незабываемая экскурсия, потрясающие виды! Наш гид Ольга показала и рассказала как возник Уральский Марс, прогулялись по
Незабываемая экскурсия, потрясающие виды! Наш гид Ольга показала и рассказала как возник Уральский Марс, прогулялись по
Незабываемая экскурсия, потрясающие виды! Наш гид Ольга показала и рассказала как возник Уральский Марс, прогулялись по
Незабываемая экскурсия, потрясающие виды! Наш гид Ольга показала и рассказала как возник Уральский Марс, прогулялись по
Незабываемая экскурсия, потрясающие виды! Наш гид Ольга показала и рассказала как возник Уральский Марс, прогулялись по+2
Незабываемая экскурсия, потрясающие виды! Наш гид Ольга показала и рассказала как возник Уральский Марс, прогулялись по
Незабываемая экскурсия, потрясающие виды! Наш гид Ольга показала и рассказала как возник Уральский Марс, прогулялись по
Вам был полезен этот отзыв?
О
Несмотря на, что Марс засыпало снегом, все прошло отлично. Спасибо Ксении и Роману на потрясающие эмоции) Было очень интересно побывать в "не туристической" пещере, увидели летучих мышей. Бонусом выступили семейства косуль, которые встречали нас на пути следования.
Несмотря на, что Марс засыпало снегом, все прошло отлично. Спасибо Ксении и Роману на потрясающие эмоции)
Несмотря на, что Марс засыпало снегом, все прошло отлично. Спасибо Ксении и Роману на потрясающие эмоции)
Несмотря на, что Марс засыпало снегом, все прошло отлично. Спасибо Ксении и Роману на потрясающие эмоции)
Несмотря на, что Марс засыпало снегом, все прошло отлично. Спасибо Ксении и Роману на потрясающие эмоции)
Несмотря на, что Марс засыпало снегом, все прошло отлично. Спасибо Ксении и Роману на потрясающие эмоции)
Несмотря на, что Марс засыпало снегом, все прошло отлично. Спасибо Ксении и Роману на потрясающие эмоции)
Несмотря на, что Марс засыпало снегом, все прошло отлично. Спасибо Ксении и Роману на потрясающие эмоции)
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Екатеринбурга

Похожие экскурсии на «Из Екб - на Марс»

Неземной Урал
На машине
8 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Неземной Урал
Путешествие на Уральский Марс и порог Ревун - уникальная возможность увидеть неземные пейзажи и насладиться природой без долгих поездок
Начало: Из удобного вам места
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.
На Марсе классно! Эстетическое автопутешествие по Уралу
На машине
Сплавы и рафтинг
9 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
На Марсе классно! Эстетическое автопутешествие по Уралу
Глиняные кратеры, шумный порог Ревун, фотосессия и пикник на другой планете - из Екатеринбурга
Начало: У ТЦ Дирижабль
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
На Марс и обратно - за один день
На машине
Сплавы и рафтинг
9 часов
124 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
На Марс и обратно - за один день
Побывать на карьере с инопланетными пейзажами, на скалах Каменска-Уральского и пороге Ревун
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от 16 700 ₽ за всё до 4 чел.
Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
Джиппинг
На машине
Сплавы и рафтинг
10 часов
66 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
Полюбоваться фантастической природой Свердловской области и услышать интересные истории
Начало: По договорености
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 17 400 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Екатеринбурге
от 17 500 ₽ за экскурсию