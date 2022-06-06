Из Екб - на Марс

Погулять среди инопланетных пейзажей, исследовать Смолинскую пещеру и полюбоваться порогом Ревун

Из Екатеринбурга мы отправимся к глиняным карьерам, чьи ландшафты напоминают марсианские — на фоне этих красных гор получаются отличные концептуальные снимки. После спустимся в пещерные гроты и побываем у бурлящего порога.

Дополнением к природным красотам станут уральские легенды, рассказы об истории и природе нашего края.
Из Екб - на Марс
Из Екб - на Марс
Из Екб - на Марс
Из Екб - на Марс
Из Екб - на Марс
Из Екб - на Марс
Из Екб - на Марс
Из Екб - на Марс
Из Екб - на Марс
Из Екб - на Марс
Из Екб - на Марс
Из Екб - на Марс
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Что вас ожидает

Марсианские карьеры под Богдановичем

Это самое крупное на Урале месторождение огнеупорных глин: из-за них земля и вода здесь приобретают красные оттенки разной степени насыщенности. Гуляя среди этих многоцветных холмов и гребней, несложно почувствовать себя исследователем новой планеты.

Смолинская пещера

Для ее посещения вам не нужна особая подготовка: вместе мы спустимся в это подземелье и осмотрим высокий грот площадью более 100 метров! А еще поговорим, кто использовал эту и другие пещеры в качестве укрытия.

Порог Ревун

Расположен он в живописном скалистом районе на реке Исеть, здесь тренируется все братство уральских сплавщиков. Название порога название говорит само за себя — вы полюбуетесь его бурлящими водами с высоты скалы.

Сказы и истории

Главная цель этого маршрута — нерукотворные локации, впечатляющие своей красотой. Поэтому ключевая тема разговора — красота нашей природы. Вы узнаете о географии этих мест, разгадаете смысл их названий. Поймете, чем славится уральская флора и фауна. И конечно, вспомним многочисленные легенды: на Урале почти о каждом природном объекте есть свой сказ.

Программа

Тайминг приблизительный и может корректироваться в зависимости от скорости компании и прочих обстоятельств
9:00 — выезд от Цирка
11:30-13:00 — прибытие на Марсианские карьеры; прогулка по карьерам
13:00-14:30 — переезд до деревни Бекленищева
14:30-16:30 — прогулка по правому берегу реки Исеть до Смолинской пещеры, спуск в пещеру
16:30-18:00 — переезд на левый берег реки Исеть, отдых на пороге Ревун
18:00-19:30 — дорога в Екатеринбург

Кому подойдет экскурсия

Любознательным путешественникам старше 5 лет, готовым совершить небольшой трек длиной в 4 км.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из опытных гидов нашей команды
  • Дополнительные расходы: бензин — 1500 руб.; личные расходы на питание (можно взять перекус с собой, остановиться в кафе по дороге; также мы можем организовать для вас обед на костре, детали уточняйте в переписке)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Цирка
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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