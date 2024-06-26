Порог Ревун – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Порог Ревун» в Екатеринбурге, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
17 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по самым фотогеничным местам Свердловской области
Отправьтесь в увлекательное путешествие на джипе по самым красивым местам Свердловской области. Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская ждут вас
Начало: У вашего отеля
29 июля в 09:00
3 авг в 18:00
16 000 за всё до 4 чел.
На Марс и обратно - за один день
🚗 На машине
11 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На Марс и обратно - за один день: Уральский Марс и порог Ревун
Техногенные пейзажи могут быть невероятно красивыми. Карьеры под Богдановичем - словно другая планета. Погуляем по дюнам, сделаем фото на фоне красных водоёмов
25 июля в 09:00
31 июля в 18:00
12 000 за всё до 4 чел.
Из Екб - на Марс
🚗 На машине
29 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Екб - на Марс
Погулять среди инопланетных пейзажей, исследовать Смолинскую пещеру и полюбоваться порогом Ревун
Начало: Возле Цирка
11 июля в 08:00
16 июля в 08:00
13 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Айгуль
    26 июня 2024
    На Марс и обратно - за один день
    Экскурсия была просто великолепна! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть многое всего за один день. Все было максимально профессионально! Мы в восторге! Большое спасибо Вам за качественный сервис!
  • Н
    Николай
    21 июня 2024
    Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
    Провели с семьей незабываемые два дня на красивейших местах Среднего Урала с гидом Романом. Роман – мастер своего дела, добрый,
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    спокойный, душевный человек. Все покажет, все расскажет. Тур заказывали за полгода вперед и с нетерпением ждали этого момента. Переживали, что не повезет с погодой, но погода выдалась исключительно классной. Хотя, при любой погоде в таких местах есть свои плюсы. Получили массу впечатлений. Одно только передвижение на внедорожнике чего стоит. В отзывах отмечают, что особое место выделяется безопасности. Это действительно так. Управление машиной (своим верным другом по жизни) у Романа профессиональное, уверенное и спокойное. Роман рекомендует отличные места для съемок, при этом, не забывая соблюдать осторожность и технику безопасности. Тем более, что от таких красивейших пейзажей может просто закружиться голова. Каждое место, где мы были, оставило только положительные эмоции. Пока перевариваем и осознаем увиденное и разбираем многочисленные фото – уже захотелось вернуться обратно!

  • В
    Вера
    21 июня 2024
    Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
    Всё замечательно, спасибо Роману за чудесную экскурсию и приятное общение
  • К
    Карина
    19 июня 2024
    Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
    Гид Роман оставил у нас самые теплые воспоминания. Его общительность и дружелюбие сразу создали уютную атмосферу. Роман внимательно слушал наши
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    пожелания и предложения, всегда готов был адаптировать маршрут и расписание под наши интересы. Комфортная езда на просторном транспорте и профессиональное сопровождение на всех локациях позволили нам полностью насладиться каждым моментом путешествия. Особенно порадовало угощение чаем, сервированное в живописной обстановке, что придало нашему опыту особый шарм и уют. С уверенностью могу рекомендовать Романа как отличного специалиста и приятного собеседника для тех, кто ценит комфорт и внимательное отношение во время путешествий.

  • M
    Maks
    8 июня 2024
    На Марс и обратно - за один день
    Все понравилось! Интересная экскурсия! Шикарная природа и отличное настроение!
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  • К
    Кристина
    29 мая 2024
    На Марс и обратно - за один день
    Были с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и у порога Ревун. Сама экскурсия
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    была просто супер, все соответствует описанию. Юрий тоже отличный экскурсовод: интересно и подробно все рассказал, подстроился под наш ритм, график и юмор. Очень комфортный и приятный экскурсовод. Точно поедем с ним куда-то еще!

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Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Порог Ревун»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
  2. На Марс и обратно - за один день
  3. Из Екб - на Марс
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  6. Набережная
  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июле 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Порог Ревун" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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