1 чел.
По популярности
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по самым фотогеничным местам Свердловской области
Отправьтесь в увлекательное путешествие на джипе по самым красивым местам Свердловской области. Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская ждут вас
Начало: У вашего отеля
29 июля в 09:00
3 авг в 18:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На Марс и обратно - за один день: Уральский Марс и порог Ревун
Техногенные пейзажи могут быть невероятно красивыми. Карьеры под Богдановичем - словно другая планета. Погуляем по дюнам, сделаем фото на фоне красных водоёмов
25 июля в 09:00
31 июля в 18:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Екб - на Марс
Погулять среди инопланетных пейзажей, исследовать Смолинскую пещеру и полюбоваться порогом Ревун
Начало: Возле Цирка
11 июля в 08:00
16 июля в 08:00
13 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААйгуль26 июня 2024Экскурсия была просто великолепна! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть многое всего за один день. Все было максимально профессионально! Мы в восторге! Большое спасибо Вам за качественный сервис!
- ННиколай21 июня 2024Провели с семьей незабываемые два дня на красивейших местах Среднего Урала с гидом Романом. Роман – мастер своего дела, добрый,
- ВВера21 июня 2024Всё замечательно, спасибо Роману за чудесную экскурсию и приятное общение
- ККарина19 июня 2024Гид Роман оставил у нас самые теплые воспоминания. Его общительность и дружелюбие сразу создали уютную атмосферу. Роман внимательно слушал наши
- MMaks8 июня 2024Все понравилось! Интересная экскурсия! Шикарная природа и отличное настроение!
- ККристина29 мая 2024Были с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и у порога Ревун. Сама экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Уральский Марс»
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