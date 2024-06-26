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спокойный, душевный человек. Все покажет, все расскажет. Тур заказывали за полгода вперед и с нетерпением ждали этого момента. Переживали, что не повезет с погодой, но погода выдалась исключительно классной. Хотя, при любой погоде в таких местах есть свои плюсы. Получили массу впечатлений. Одно только передвижение на внедорожнике чего стоит. В отзывах отмечают, что особое место выделяется безопасности. Это действительно так. Управление машиной (своим верным другом по жизни) у Романа профессиональное, уверенное и спокойное. Роман рекомендует отличные места для съемок, при этом, не забывая соблюдать осторожность и технику безопасности. Тем более, что от таких красивейших пейзажей может просто закружиться голова. Каждое место, где мы были, оставило только положительные эмоции. Пока перевариваем и осознаем увиденное и разбираем многочисленные фото – уже захотелось вернуться обратно!