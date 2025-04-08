Екатеринбург — место встречи творческих, амбициозных и талантливых людей. Сюда съезжаются уличные художники и превращают стены домов в настоящие достопримечательности. А наш мобильный квест превратит знакомство с арт-объектами в яркое и интересное приключение. И поможет ещё больше полюбить город.

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Описание квеста

Вам приходит новое уведомление в телефоне — от кого оно? Непонятно… Известно только, что есть в городе бумажный самолётик, хранящий тайну предков. Пора отправляться на поиски таинственного послания от неизвестного отправителя! Готовьтесь внимательно смотреть по сторонам — подсказками станут объекты уличного искусства, скрытые на улочках города.

Решая задания квеста, вы взглянете на Екатеринбург глазами уличных художников. Узнаете любопытные факты о городе, прикоснётесь к истории Урала и его яркому характеру, а также увидите:

Мурал «Бумажный самолетик»

Образцы современного стрит-арта и объекты фестиваля Stenograffia

Улицы и дворы Екатеринбурга

Набережную реки Исеть

Дом журналиста (усадьбу П. М. Утякова)

Организационные детали