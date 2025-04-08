Екатеринбург — место встречи творческих, амбициозных и талантливых людей. Сюда съезжаются уличные художники и превращают стены домов в настоящие достопримечательности. А наш мобильный квест превратит знакомство с арт-объектами в яркое и интересное приключение. И поможет ещё больше полюбить город.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Вам приходит новое уведомление в телефоне — от кого оно? Непонятно… Известно только, что есть в городе бумажный самолётик, хранящий тайну предков. Пора отправляться на поиски таинственного послания от неизвестного отправителя! Готовьтесь внимательно смотреть по сторонам — подсказками станут объекты уличного искусства, скрытые на улочках города.
Решая задания квеста, вы взглянете на Екатеринбург глазами уличных художников. Узнаете любопытные факты о городе, прикоснётесь к истории Урала и его яркому характеру, а также увидите:
- Мурал «Бумажный самолетик»
- Образцы современного стрит-арта и объекты фестиваля Stenograffia
- Улицы и дворы Екатеринбурга
- Набережную реки Исеть
- Дом журналиста (усадьбу П. М. Утякова)
Организационные детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию интересных заданий в городе
- Маршрут квеста-экскурсии рассчитан приблизительно на 1,5 часа и проходит на улице
- Начать квест вы сможете в любой удобный для вас момент, но лучше пройти его в светлое время суток
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Толмачёва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 690 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
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