2 часа
Квест
до 6 чел.
В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, разгадывая загадки и исследуя исчезнувшие достопримечательности. Семейный квест для всех возрастов
Начало: На Октябрьской площади
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
6 670₽ за всё до 6 чел.
1 час
Квест
Мобильный квест в Музее военной техники
Отправиться в город Верхняя Пышма и познакомиться с историей военной техники (без гида)
Начало: В музейном комплексе в Верхней Пышме
Завтра в 10:00
3 сен в 10:00
500₽ за человека
скидка
20%
4.5 часа
Квест
до 4 чел.
«Станционный смотритель»: автоквест по знаковым местам Екатеринбурга
Отправиться в путешествие по страницам истории города-миллионника с ярким характером
Начало: У Исторического сквера
Завтра в 12:00
5 сен в 12:00
105008 400₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна9 августа 2024Светлана отличный экскурсовод! Грамотно подключала к процессу участников всех возрастов, уверенно удерживала внимание. На все вопросы ответила, даже мини-призы вручила) Сама экскурсия очень интересная! Соотношение исторической информации и интерактива оптимальное. Светлане большое спасибо!
- ООлеся1 августа 2023Были на квэст-экскурсии "В поисках исчезнувшей крепости" вчетвером: я, супруг и двое детей 10-ти лет. Так как были всего один день
- ННадежда10 апреля 2023Побывали на данной экскурсии - квесте вместе с 15-летней дочерью и остались очень довольны. Маршрут продуман и составлен оптимальным образом,
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Игры»
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