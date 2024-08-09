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с учетом конечной цели квеста - обойти несохранившуюся крепость Екатеринбурга и выполнить все задания. Нам. была выдана очень красивая персональная карта, которая осталась у нас как приятное напоминание об этой экскурсии. Задания были интересные и непростые, особенно для мой дочки-подростка и требовали азов познания в области истории и архитектуры. В целом квест проходил очень легко и весело, по пути осматривали необычные и красивые арт объекты города. Светлана отвечала на все наши вопросы и рекомендовала к посещению много интересных мест. По нашей просьбе Светлана сделала несколько наших совместных фото в интересных локациях. Лично мне очень понравилась дружелюбная, позитивная и открытая манера общения Светланы и преподнесения ею информации об истории развития города. Сразу видно опытного профессионального гида, который не только "знает материал", но и умеет легко и непринужденно преподнести его и при этом не перегрузить информацией. Могу с уверенностью порекомендовать эту экскурсию к посещению!