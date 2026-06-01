Свердловск - Екатеринбург: маршрут поэта Бориса Рыжего
Пройти дорогами уральского гения и обсудить главное в его творчестве и судьбе
Бориса Рыжего называют последним поэтом 20 века. Мифотворцем и другом бандитов. В меру высокомерным, умеренно дружелюбным. Одним из главных уральцев — человеком, с кем ассоциируют Екатеринбург.
Будем говорить, кем действительно был великий поэт, смотреть на пространство города его глазами и, конечно, читать стихи.
Описание экскурсии
Редакция журнала «Урал». Борис Рыжий работал здесь заведующим отдела поэзии под руководством Николая Коляды. Вспомним события, которые привели в эту точку — переезд в Свердловск и школьные годы.
Горный университет, в котором Борис учился и делал первые шаги в поэтическом кружке «Горный родник». Обсудим стихотворную карьеру Рыжего.
Дом на улице Куйбышева, где жил Рыжий с семьей. Темы нашего разговора: история любви с Ириной, взаимоотношения с женщинами, отношения с сыном Артёмом.
Зелёная роща — место силы Бориса и его ежедневных прогулок. Поговорим о ценностях поэта, друзьях и сложностях.
Дом родителей — здесь Рыжий покончил с собой. Разговор о последних месяцах и днях жизни, воспоминаниях, наследии и популяризации стихов поэта.
Вы узнаете:
в какой семье и чьём окружении рос Борис Рыжий
в чём изюм его стихов, в которые влюбляются с первой строчки
как Рыжий балансировал между поэтами и бандитами — и кем был сам
действительно ли Борис был однолюбом и кто она — муза поэта Рыжего
как большая трагедия сделала Бориса таким популярным в современной литературе
На экскурсии прозвучат стихи Бориса Рыжего. Если вы готовы подключиться к чтению — будет замечательно!
Организационные детали
Ограничения по возрасту — 16+
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Малышева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
С самого рождения живу в Екатеринбурге. Магистр философских наук, с большим удовольствием и энтузиазмом исследую новую культуру города: театр, поэзию, андеграундные практики.
Участница сообщества гидов «Екбгуляем». Автор нескольких культурных аудиогидов и пеших экскурсий.
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