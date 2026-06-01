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Свердловск - Екатеринбург: маршрут поэта Бориса Рыжего

Пройти дорогами уральского гения и обсудить главное в его творчестве и судьбе
Бориса Рыжего называют последним поэтом 20 века. Мифотворцем и другом бандитов. В меру высокомерным, умеренно дружелюбным. Одним из главных уральцев — человеком, с кем ассоциируют Екатеринбург.

Будем говорить, кем действительно был великий поэт, смотреть на пространство города его глазами и, конечно, читать стихи.
Свердловск - Екатеринбург: маршрут поэта Бориса Рыжего
Свердловск - Екатеринбург: маршрут поэта Бориса Рыжего
Свердловск - Екатеринбург: маршрут поэта Бориса Рыжего

Описание экскурсии

Редакция журнала «Урал». Борис Рыжий работал здесь заведующим отдела поэзии под руководством Николая Коляды. Вспомним события, которые привели в эту точку — переезд в Свердловск и школьные годы.

Горный университет, в котором Борис учился и делал первые шаги в поэтическом кружке «Горный родник». Обсудим стихотворную карьеру Рыжего.

Дом на улице Куйбышева, где жил Рыжий с семьей. Темы нашего разговора: история любви с Ириной, взаимоотношения с женщинами, отношения с сыном Артёмом.

Зелёная роща — место силы Бориса и его ежедневных прогулок. Поговорим о ценностях поэта, друзьях и сложностях.

Дом родителей — здесь Рыжий покончил с собой. Разговор о последних месяцах и днях жизни, воспоминаниях, наследии и популяризации стихов поэта.

Вы узнаете:

  • в какой семье и чьём окружении рос Борис Рыжий
  • в чём изюм его стихов, в которые влюбляются с первой строчки
  • как Рыжий балансировал между поэтами и бандитами — и кем был сам
  • действительно ли Борис был однолюбом и кто она — муза поэта Рыжего
  • как большая трагедия сделала Бориса таким популярным в современной литературе

На экскурсии прозвучат стихи Бориса Рыжего. Если вы готовы подключиться к чтению — будет замечательно!

Организационные детали

Ограничения по возрасту — 16+

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Малышева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
С самого рождения живу в Екатеринбурге. Магистр философских наук, с большим удовольствием и энтузиазмом исследую новую культуру города: театр, поэзию, андеграундные практики. Участница сообщества гидов «Екбгуляем». Автор нескольких культурных аудиогидов и пеших экскурсий.

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