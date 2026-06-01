Бориса Рыжего называют последним поэтом 20 века. Мифотворцем и другом бандитов. В меру высокомерным, умеренно дружелюбным. Одним из главных уральцев — человеком, с кем ассоциируют Екатеринбург. Будем говорить, кем действительно был великий поэт, смотреть на пространство города его глазами и, конечно, читать стихи.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 5000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Екатеринбурге

Описание экскурсии

Редакция журнала «Урал». Борис Рыжий работал здесь заведующим отдела поэзии под руководством Николая Коляды. Вспомним события, которые привели в эту точку — переезд в Свердловск и школьные годы.

Горный университет, в котором Борис учился и делал первые шаги в поэтическом кружке «Горный родник». Обсудим стихотворную карьеру Рыжего.

Дом на улице Куйбышева, где жил Рыжий с семьей. Темы нашего разговора: история любви с Ириной, взаимоотношения с женщинами, отношения с сыном Артёмом.

Зелёная роща — место силы Бориса и его ежедневных прогулок. Поговорим о ценностях поэта, друзьях и сложностях.

Дом родителей — здесь Рыжий покончил с собой. Разговор о последних месяцах и днях жизни, воспоминаниях, наследии и популяризации стихов поэта.

Вы узнаете:

в какой семье и чьём окружении рос Борис Рыжий

в чём изюм его стихов, в которые влюбляются с первой строчки

как Рыжий балансировал между поэтами и бандитами — и кем был сам

действительно ли Борис был однолюбом и кто она — муза поэта Рыжего

как большая трагедия сделала Бориса таким популярным в современной литературе

На экскурсии прозвучат стихи Бориса Рыжего. Если вы готовы подключиться к чтению — будет замечательно!

Организационные детали

Ограничения по возрасту — 16+