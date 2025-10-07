Сысерть — город, где история становится точкой роста и предметом гордости. Меня, как и многих местных жителей, вдохновляет уральская земля: её природные сокровища и фольклор, народная удаль и смекалка. Я познакомлю вас с самобытной культурой этих мест. Покажу, как жили наши предки, и устрою весёлые забавы, состязания и игрища. Раскрою знакомые сказы и легенды с новой стороны.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Прошлое и настоящее города

Не так давно из позабытой провинции Сысерть превратилась в место притяжения туристов. Тут проходят фестивали, открываются модные бары и коворкинги. Жизнь здесь не стоит на месте во многом благодаря местным жителям, не предающим историю забвению.

Я покажу, насколько объёмным и многосторонним может быть мир небольшого уральского городка — и несколько веков назад, и в наши дни. На прогулке по историческому центру Сысерти у вас появится возможность не только проследить вехи заводской жизни, но и стать её частью. Вот что мы сделаем:

обсудим, почему в центре города высится гора и кто выбрал для постройки завода именно это место

поговорим о горе Бессоновой и о сражении заводчан с войском Пугачёва

исследуем старый плотинный канал и выясним, откуда город получал энергию

сфотографируемся на фоне завода и уникальной эстакады

потравим старые заво́дские байки под наигрыш гармони в моём исполнении

разучим былые игры, испытаем ловкость и смётку

вспомним те самые сказки, что слушал в юности Паша Бажов

в общем, ощутим дух настоящей мастеровой жизни!

Организационные детали