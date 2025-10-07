Сысерть — город, где история становится точкой роста и предметом гордости.
Меня, как и многих местных жителей, вдохновляет уральская земля: её природные сокровища и фольклор, народная удаль и смекалка. Я познакомлю вас с самобытной культурой этих мест. Покажу, как жили наши предки, и устрою весёлые забавы, состязания и игрища. Раскрою знакомые сказы и легенды с новой стороны.
Меня, как и многих местных жителей, вдохновляет уральская земля: её природные сокровища и фольклор, народная удаль и смекалка. Я познакомлю вас с самобытной культурой этих мест. Покажу, как жили наши предки, и устрою весёлые забавы, состязания и игрища. Раскрою знакомые сказы и легенды с новой стороны.
Описание экскурсии
Прошлое и настоящее города
Не так давно из позабытой провинции Сысерть превратилась в место притяжения туристов. Тут проходят фестивали, открываются модные бары и коворкинги. Жизнь здесь не стоит на месте во многом благодаря местным жителям, не предающим историю забвению.
Я покажу, насколько объёмным и многосторонним может быть мир небольшого уральского городка — и несколько веков назад, и в наши дни. На прогулке по историческому центру Сысерти у вас появится возможность не только проследить вехи заводской жизни, но и стать её частью. Вот что мы сделаем:
- обсудим, почему в центре города высится гора и кто выбрал для постройки завода именно это место
- поговорим о горе Бессоновой и о сражении заводчан с войском Пугачёва
- исследуем старый плотинный канал и выясним, откуда город получал энергию
- сфотографируемся на фоне завода и уникальной эстакады
- потравим старые заво́дские байки под наигрыш гармони в моём исполнении
- разучим былые игры, испытаем ловкость и смётку
- вспомним те самые сказки, что слушал в юности Паша Бажов
- в общем, ощутим дух настоящей мастеровой жизни!
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия с началом в Сысерти. Добраться туда нужно будет самостоятельно. Воспользуйтесь регулярными автобусными рейсами из Екатеринбурга с Южного автовокзала или такси (от 2000 до 2500 ₽, 40-50 минут в дороге)
- Сысерть раскинулась на берегу городского пруда, традиционно это место подвержено ветрам. Особенно они обжигающе холодны осенью и зимой — прошу тепло одеться и обуться, чтобы чувствовать себя комфортно
- Рекомендую запланировать время на уютные посиделки за чаем и кофе и некоторые траты на сувениры из Сысерти
- На время экскурсии можно заказать сопровождение профессионального фотографа, его работа оплачивается дополнительно — от 3500 ₽/час. Напишите мне, чтобы забронировать услуги фотографа
- При желании могу провести экскурсию или мастер-класс в музее Бажова в Сысерти. Билеты в музей оплачиваются отдельно (400-500 ₽ с чел.)
- Экскурсия подходит как для небольших компаний, так и для организованных групп до 30 участников (подробности уточняйте при бронировании)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сысерти, около церкви Симеона и Анны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваш гид в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 310 туристов
Живу и работаю в Сысерти с 2007 года. Являюсь научным сотрудником дома-музея Бажова. Изучаю историю и быт горных заводов. Мои экскурсии пропитаны духом традиционной культуры Среднего Урала.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
7 окт 2025
Нам посчастливилось попасть на эту экскурсию с Эдуардом. Впечатления самые положительные. Чтобы добраться до Сысерти из Екатеринбурга потребовалось чуть больше часа, затем 20 минут пешком и вот мы на месте!
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
Побывать в природном парке «Бажовские места» и на родине писателя-сказочника
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Режевскому округу: природа и история
Погрузитесь в атмосферу уральской глубинки: марсианские пейзажи, старинные села и уникальные природные объекты ждут вас на этой экскурсии
28 ноя в 11:30
29 ноя в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Бажовские места: Сысерть и природный парк
Посетите родину Бажова, прогуляйтесь по Сысерти и насладитесь природой парка. Узнайте о жизни рабочих и полюбуйтесь уральскими пейзажами
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.