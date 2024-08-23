2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
В Березовский! Погружение в историю русского золота и жизнь шахтеров
Приглашаем вас на увлекательное путешествие в Березовский, где золотые россыпи и шахта-музей раскроют секреты добычи золота
Начало: В Берёзовском, посёлке Ленинский
3 сен в 10:00
4 сен в 10:00
4 500₽ за всё до 8 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
Посетить единственный в России интерактивный музей Золота и «уральскую пустыню»
Начало: По Вашему выбору в центре города
3 сен в 08:30
4 сен в 14:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Мир уральских тружеников
Перенестись в эпоху, когда осваивался регион, и познакомиться с историей горного дела в музее-шахте
Начало: В Берёзовском, посёлке Ленинский
3 сен в 10:00
4 сен в 12:00
4 200₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена23 августа 2024Приехали семьёй 1-ый раз в Екатеринбург. Приехали с огромным любопытством к городу, людям, истории и укладу. Уехали весьма довольными, чтобы
- ААнна2 августа 2024Перед посещением Берёзовского Анатолий по нашей просьбе провёз нас по Екатеринбургу, показал и рассказал об основных достопримечательностях города. Мы увидели
- ООльга22 июля 2024Отличная познавательная экскурсия! Дмитрий - замечательный рассказчик. Его экскурсия понравилась как детям (от 5 до 16 лет), так и взрослым.
- ЕЕкатерина16 июля 2024Спасибо Дмитрию за интересную экскурсию! Мы с подружками с удовольствием послушали и получили ответ на массу вопросов! Будет интересно и детям и взрослым!
- ННАТАЛЬЯ19 августа 2023Все отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Музей-шахта в Березовском»
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