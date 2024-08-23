Музей-шахта в Березовском – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей-шахта в Березовском» в Екатеринбурге, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
В Березовский! На родину русского золота
Пешая
55 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
В Березовский! Погружение в историю русского золота и жизнь шахтеров
Приглашаем вас на увлекательное путешествие в Березовский, где золотые россыпи и шахта-музей раскроют секреты добычи золота
Начало: В Берёзовском, посёлке Ленинский
3 сен в 10:00
4 сен в 10:00
4 500 за всё до 8 чел.
Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
На машине
10 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
Посетить единственный в России интерактивный музей Золота и «уральскую пустыню»
Начало: По Вашему выбору в центре города
3 сен в 08:30
4 сен в 14:00
6 000 за всё до 3 чел.
Мир уральских тружеников
7 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Мир уральских тружеников
Перенестись в эпоху, когда осваивался регион, и познакомиться с историей горного дела в музее-шахте
Начало: В Берёзовском, посёлке Ленинский
3 сен в 10:00
4 сен в 12:00
4 200 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    23 августа 2024
    В Березовский! На родину русского золота
    Приехали семьёй 1-ый раз в Екатеринбург. Приехали с огромным любопытством к городу, людям, истории и укладу. Уехали весьма довольными, чтобы
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    снова вернуться:) К этому непосредственно причастны и сами горожане, и город. Но в первую очередь - наши гиды, давшие концентрированное, ёмкое, с разных сторон, но по итогу цельное представление об этом замечательном городе - со многих сторон. Среди них и Дмитрий. Дмитрий, Вы очень харизматичный, приятный и умный экскурсовод, который способен заинтересовать и ребёнка далеко недетскими историями и интерактивными размышлениями, разогрев интерес ещё больше перед спуском в шахту, а это ура и не без приятных сюрпризов! Благодарим!

  • А
    Анна
    2 августа 2024
    Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
    Перед посещением Берёзовского Анатолий по нашей просьбе провёз нас по Екатеринбургу, показал и рассказал об основных достопримечательностях города. Мы увидели
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    сердце Екатеринбурга, Храм, построенный на месте гибели царской семьи с удивительными "воздушными" портретами, Каменный цветок и много другое. Сам Берёзовский маленький городок, особых достопримечательностей там нет. Музей золота - без золота, только муляжи, не запомнился (возможно потому, что мы были там без экскурсии, но это был наш выбор). А дальше, по нашей просьбе Анатолий отвёз нас в музей-шахту - и вот там мы получили незабываемые впечатления. Посоветовала бы включить в маршрут! После поехали на поиск "драгоценностей" - дети были в полном восторге, насобирали по мешку камней с пиритами и не только - отличные сувениры.

    Перед посещением Берёзовского Анатолий по нашей просьбе провёз нас по Екатеринбургу, показал и рассказал об основныхПеред посещением Берёзовского Анатолий по нашей просьбе провёз нас по Екатеринбургу, показал и рассказал об основныхПеред посещением Берёзовского Анатолий по нашей просьбе провёз нас по Екатеринбургу, показал и рассказал об основныхПеред посещением Берёзовского Анатолий по нашей просьбе провёз нас по Екатеринбургу, показал и рассказал об основныхПеред посещением Берёзовского Анатолий по нашей просьбе провёз нас по Екатеринбургу, показал и рассказал об основных
  • О
    Ольга
    22 июля 2024
    В Березовский! На родину русского золота
    Отличная познавательная экскурсия! Дмитрий - замечательный рассказчик. Его экскурсия понравилась как детям (от 5 до 16 лет), так и взрослым.
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    Сама экскурсия состоит из двух частей: первая теоретическая / историческая проходит в небольшом помещении рядом с шахтой, оборудованном образцами, наглядными пособиями, предметами быта. Вторая часть проходит непосредственно в шахте. В завершении экскурсии детей прокатили в вагонетках - радости не было предела!

  • Е
    Екатерина
    16 июля 2024
    В Березовский! На родину русского золота
    Спасибо Дмитрию за интересную экскурсию! Мы с подружками с удовольствием послушали и получили ответ на массу вопросов! Будет интересно и детям и взрослым!
    Спасибо Дмитрию за интересную экскурсию!Спасибо Дмитрию за интересную экскурсию!Спасибо Дмитрию за интересную экскурсию!Спасибо Дмитрию за интересную экскурсию!Спасибо Дмитрию за интересную экскурсию!
  • Н
    НАТАЛЬЯ
    19 августа 2023
    Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
    Все отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Музей-шахта в Березовском»

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  6. Ганина яма
  7. Набережная
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Уралмаш
  10. Городок чекистов
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в сентябре 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Музей-шахта в Березовском" можно забронировать 3 экскурсии от 4 200 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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