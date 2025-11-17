Тайны реки Чусовой: скалы-бойцы и завод Демидова - из Екатеринбурга
Увидеть уральские скалы-ориентиры, старинное село и руины Демидовского завода
Чусовая — главная транспортная артерия Горнозаводского Урала. По её течению складывалась история и жизнь этих земель. Мы пройдём лесной тропой вдоль скал-бойцов, которые преграждали путь морякам. Побываем в старинном селе и увидим завод, где начиналась металлургия Урала.
Описание экскурсии
Стела Европа-Азия. На выезде из Екатеринбурга сделаем остановку и подумаем, а где же мы находимся?
Село Слобода с Георгиевской церковью, стоящей на скале. Старинному уральскому селу уже больше 350 лет. Здесь начинается пешая часть маршрута — около 6 км по лесной тропе.
Георгиевский камень, Слободские скалы и камень Часовой — ориентиры речников. Река Чусовая делает петлю в 5 км, что позволяет нам встретить знаменитые скалы-бойцы.
Руины Демидовского завода в Староуткинске. Старейший из металлургических заводов Урала, основан в 1720-х на реке Средняя Утка.
Школьный музей (по возможности). Здесь можно рассмотреть и потрогать изделия Демидовского завода.
Камень Богатырь и панорама слияния реки Чусовой и реки Дарья.
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Екатеринбурга 11:00 — прибытие в село Слобода. Пешая часть: скалы-бойцы, Георгиевская церковь и Георгиевский камень 13:30 — переезд в Староуткинск 14:00–15:00 — прогулка у руин завода, по возможности посещение музея 15:00 — подъём к камню Богатырь и смотровая площадка 16:00 — выезд в Екатеринбург
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Opel Corsa
Пешая часть маршрута — 6 км по лесной тропе, зимой может быть снежно. Прогулка подходит людям со средним уровнем подготовки, детям от 7 лет
В описании указан приблизительный тайминг, он может быть скорректирован
Возьмите с собой воду и перекус
1 отзыве
С
Светлана
17 ноя 2025
Спасибо что поделились с нами красотами Урала, это было чудесное путешествие!!!