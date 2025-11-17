Чусовая — главная транспортная артерия Горнозаводского Урала. По её течению складывалась история и жизнь этих земель. Мы пройдём лесной тропой вдоль скал-бойцов, которые преграждали путь морякам. Побываем в старинном селе и увидим завод, где начиналась металлургия Урала.

Стела Европа-Азия. На выезде из Екатеринбурга сделаем остановку и подумаем, а где же мы находимся?

Село Слобода с Георгиевской церковью, стоящей на скале. Старинному уральскому селу уже больше 350 лет. Здесь начинается пешая часть маршрута — около 6 км по лесной тропе.

Георгиевский камень, Слободские скалы и камень Часовой — ориентиры речников. Река Чусовая делает петлю в 5 км, что позволяет нам встретить знаменитые скалы-бойцы.

Руины Демидовского завода в Староуткинске. Старейший из металлургических заводов Урала, основан в 1720-х на реке Средняя Утка.

Школьный музей (по возможности). Здесь можно рассмотреть и потрогать изделия Демидовского завода.

Камень Богатырь и панорама слияния реки Чусовой и реки Дарья.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Екатеринбурга

11:00 — прибытие в село Слобода. Пешая часть: скалы-бойцы, Георгиевская церковь и Георгиевский камень

13:30 — переезд в Староуткинск

14:00–15:00 — прогулка у руин завода, по возможности посещение музея

15:00 — подъём к камню Богатырь и смотровая площадка

16:00 — выезд в Екатеринбург

Организационные детали