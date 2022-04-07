Город - это живой организм. Узнаем, как менялся город, и вместе с ним люди. Пройдем от исторического цента по красивой Набережной рабочей молодежи в современный Екатеринбург-сити. По пути увидим знаковые объекты - главную площадь, купеческие усадьбы, особняк чиновника Севастьянова, Храм на крови, строения эпохи индустриализации, спортивные сооружения, пройдем через сквер у Драматического театра, по кварталу Екатеринбург-сити, погрузимся в эпоху 90-х в музее Первого президента России
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Дополнительно оплачивается входной билет в музей - 250 руб
Льготный - 100 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Водонапорная башня ул. Горького, д. 4в
Завершение: ул. Бориса Ельцина, д. 3
Когда и сколько длится
Когда: среда - воскресенье, 12.00, 17.00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Одежда по погоде и удобная обувь - залог успешной прогулки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
среда - воскресенье, 12.00, 17.00
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга