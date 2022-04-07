Город - это живой организм. Узнаем, как менялся город, и вместе с ним люди. Пройдем от исторического цента по красивой Набережной рабочей молодежи в современный Екатеринбург-сити. По пути увидим знаковые объекты - главную площадь, купеческие усадьбы, особняк чиновника Севастьянова, Храм на крови, строения эпохи индустриализации, спортивные сооружения, пройдем через сквер у Драматического театра, по кварталу Екатеринбург-сити, погрузимся в эпоху 90-х в музее Первого президента России