Екатеринбург - из века XVIII в век XXI. Город и люди

Екатеринбург - из века XVIII в век XXI

Индивидуальная
Екатеринбург - из века XVIII в век XXI. Город и люди
Екатеринбург - из века XVIII в век XXI. Город и люди
Екатеринбург - из века XVIII в век XXI. Город и люди
Екатеринбург - из века XVIII в век XXI. Город и люди
Екатеринбург - из века XVIII в век XXI. Город и люди

Что вас ожидает 🤩

  • Исторический сквер
  • Плотинка
  • Площадь 1905 года
  • Дом главного начальника горных заводов
  • Дом чекиста (жилкомбинат НКВД)
  • Театр Драмы и сквер
  • Храм на крови
  • Екатеринбург-сити
  • Ельцин-центр
Город - это живой организм. Узнаем, как менялся город, и вместе с ним люди. Пройдем от исторического цента по красивой Набережной рабочей молодежи в современный Екатеринбург-сити. По пути увидим знаковые объекты - главную площадь, купеческие усадьбы, особняк чиновника Севастьянова, Храм на крови, строения эпохи индустриализации, спортивные сооружения, пройдем через сквер у Драматического театра, по кварталу Екатеринбург-сити, погрузимся в эпоху 90-х в музее Первого президента России

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается входной билет в музей - 250 руб
  • Льготный - 100 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Водонапорная башня ул. Горького, д. 4в
Завершение: ул. Бориса Ельцина, д. 3
Когда и сколько длится
Когда: среда - воскресенье, 12.00, 17.00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Одежда по погоде и удобная обувь - залог успешной прогулки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

среда - воскресенье, 12.00, 17.00

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