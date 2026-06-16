Природа и индустриальная история Каменска-Уральского
Прокатиться по речному каньону Исети, полюбоваться скалами и услышать шум порога Ревун
Эта экскурсия объединяет природные красоты и богатую историю Урала.
Мы изучим старинный город металлургов, прокатимся по Исети среди известняковых скал, посетим лучшие смотровые площадки и обсудим, какую роль Каменск-Уральский сыграл в развитии страны.
Описание экскурсии
Знакомство с Каменском-Уральским Прогуляемся по одному из старейших городов Урала, основанному как металлургический центр. Увидим историческую застройку, памятники и поговорим, как развивалось заводское дело в регионе.
Прогулка на катере по каньону Исети (за доплату) Отправимся по живописному участку реки Исеть, окружённому известняковыми скалами. Во время прогулки увидим мосты, плотины, леса и услышим местные легенды.
Скала Каменные ворота Полюбуемся одним из главных символов города — необычной природной аркой, созданной самой природой.
ГЭС и индустриальное наследие города Рассмотрим гидроэлектростанцию, построенную для нужд Уральского алюминиевого завода, и поговорим о развитии промышленности на Урале.
Исторический центр Осмотрим архитектурный ансамбль, созданный по проектам архитектора Михаила Малахова: старинную плотину, заводоуправление, храмы и другие постройки 19 века.
Смотровые площадки над Исетью Пройдём по высокому берегу реки и оценим впечатляющие виды на долину Исети, скалы и речной каньон.
Порог Ревун Отправимся к самому мощному порогу на реке Исеть, где спокойная река превращается в бурный поток. Услышим шум воды и обсудим, почему это место стало культовым среди спортсменов-водников.
Арка «Урал — Сибирь» Посетим символическую границу двух исторических регионов России и сделаем памятные фотографии.
Вы узнаете:
как зарождалась металлургия на Урале
какую роль Каменск-Уральский сыграл в истории российской промышленности
как работали старейшие заводы региона
как жил город в годы Великой Отечественной войны
какие легенды связаны с Каменными воротами и порогом Ревун
где проходит историческая граница между Уралом и Сибирью
Организационные детали
Прогулка на катере (кораблике) и обед оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рима — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 44 туристов
Я родилась и живу в Екатеринбурге, люблю свой край, природу, изучаю его историю. С 2015 провожу экскурсии по Екатеринбургу и Уралу. Люблю учиться, узнавать новое и делиться своими знаниями.
Инженер-эколог, юрист, дипломированный гид. Много путешествую, получаю удовольствие от общения с людьми.
Буду рада показать вам Урал и рассказать о нём!
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