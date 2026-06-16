Эта экскурсия объединяет природные красоты и богатую историю Урала. Мы изучим старинный город металлургов, прокатимся по Исети среди известняковых скал, посетим лучшие смотровые площадки и обсудим, какую роль Каменск-Уральский сыграл в развитии страны.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 27 000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Екатеринбурге

Описание экскурсии

Знакомство с Каменском-Уральским

Прогуляемся по одному из старейших городов Урала, основанному как металлургический центр. Увидим историческую застройку, памятники и поговорим, как развивалось заводское дело в регионе.

Прогулка на катере по каньону Исети (за доплату)

Отправимся по живописному участку реки Исеть, окружённому известняковыми скалами. Во время прогулки увидим мосты, плотины, леса и услышим местные легенды.

Скала Каменные ворота

Полюбуемся одним из главных символов города — необычной природной аркой, созданной самой природой.

ГЭС и индустриальное наследие города

Рассмотрим гидроэлектростанцию, построенную для нужд Уральского алюминиевого завода, и поговорим о развитии промышленности на Урале.

Исторический центр

Осмотрим архитектурный ансамбль, созданный по проектам архитектора Михаила Малахова: старинную плотину, заводоуправление, храмы и другие постройки 19 века.

Смотровые площадки над Исетью

Пройдём по высокому берегу реки и оценим впечатляющие виды на долину Исети, скалы и речной каньон.

Порог Ревун

Отправимся к самому мощному порогу на реке Исеть, где спокойная река превращается в бурный поток. Услышим шум воды и обсудим, почему это место стало культовым среди спортсменов-водников.

Арка «Урал — Сибирь»

Посетим символическую границу двух исторических регионов России и сделаем памятные фотографии.

Вы узнаете:

как зарождалась металлургия на Урале

какую роль Каменск-Уральский сыграл в истории российской промышленности

как работали старейшие заводы региона

как жил город в годы Великой Отечественной войны

какие легенды связаны с Каменными воротами и порогом Ревун

где проходит историческая граница между Уралом и Сибирью

Организационные детали

Прогулка на катере (кораблике) и обед оплачиваются отдельно.