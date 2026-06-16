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Природа и индустриальная история Каменска-Уральского

Прокатиться по речному каньону Исети, полюбоваться скалами и услышать шум порога Ревун
Эта экскурсия объединяет природные красоты и богатую историю Урала.

Мы изучим старинный город металлургов, прокатимся по Исети среди известняковых скал, посетим лучшие смотровые площадки и обсудим, какую роль Каменск-Уральский сыграл в развитии страны.
Природа и индустриальная история Каменска-Уральского
Природа и индустриальная история Каменска-Уральского
Природа и индустриальная история Каменска-Уральского

Описание экскурсии

Знакомство с Каменском-Уральским
Прогуляемся по одному из старейших городов Урала, основанному как металлургический центр. Увидим историческую застройку, памятники и поговорим, как развивалось заводское дело в регионе.

Прогулка на катере по каньону Исети (за доплату)
Отправимся по живописному участку реки Исеть, окружённому известняковыми скалами. Во время прогулки увидим мосты, плотины, леса и услышим местные легенды.

Скала Каменные ворота
Полюбуемся одним из главных символов города — необычной природной аркой, созданной самой природой.

ГЭС и индустриальное наследие города
Рассмотрим гидроэлектростанцию, построенную для нужд Уральского алюминиевого завода, и поговорим о развитии промышленности на Урале.

Исторический центр
Осмотрим архитектурный ансамбль, созданный по проектам архитектора Михаила Малахова: старинную плотину, заводоуправление, храмы и другие постройки 19 века.

Смотровые площадки над Исетью
Пройдём по высокому берегу реки и оценим впечатляющие виды на долину Исети, скалы и речной каньон.

Порог Ревун
Отправимся к самому мощному порогу на реке Исеть, где спокойная река превращается в бурный поток. Услышим шум воды и обсудим, почему это место стало культовым среди спортсменов-водников.

Арка «Урал — Сибирь»
Посетим символическую границу двух исторических регионов России и сделаем памятные фотографии.

Вы узнаете:

  • как зарождалась металлургия на Урале
  • какую роль Каменск-Уральский сыграл в истории российской промышленности
  • как работали старейшие заводы региона
  • как жил город в годы Великой Отечественной войны
  • какие легенды связаны с Каменными воротами и порогом Ревун
  • где проходит историческая граница между Уралом и Сибирью

Организационные детали

Прогулка на катере (кораблике) и обед оплачиваются отдельно.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рима
Рима — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 44 туристов
Я родилась и живу в Екатеринбурге, люблю свой край, природу, изучаю его историю. С 2015 провожу экскурсии по Екатеринбургу и Уралу. Люблю учиться, узнавать новое и делиться своими знаниями. Инженер-эколог, юрист, дипломированный гид. Много путешествую, получаю удовольствие от общения с людьми. Буду рада показать вам Урал и рассказать о нём!

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