прогулок, по дороге заехали в кафе пообедать вкусными пельмешками. Необычная красота на Марсе завораживает, и создается ощущение, что действительно находишься на другой планете. Порог Ревун тоже интересное место. По обоим берегам порога возвышаются скалы. На левом берегу раскинулась березовая роща, которая очень красиво смотрится осенью. Также спускались в Смолинская пещеру, видели милых летучих мышек. В пещере слякотно, но мы подготовились заранее, взяли с собой плащи и силиконовые бахилы для обуви. Вход в пещеру узкий, спускались на четвереньках и держались за веревку, в самой пещере проход достаточно свободный.

Мы ни капли не пожалели, что поехали!