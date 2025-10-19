Экскурсия на красивейший карьер, завораживающий своими неземными пейзажами, которые не оставят равнодушными ни одного туриста и фотографа! Техногенные пейзажи завораживают с первого взгляда.
Описание экскурсииМы прогуляемся по необычным местам и попробуем найти место, где приземлялись инопланетные миссии! Пещера Смолинская окутана историями и легендами о её обитателях. В пещере самая большая колония летучих мышей в области. А порыв воды на Ревуне впечатляет своей силой. Все эти красоты мы объедем на внедорожнике, способном преодолеть сложности данного пути. Тайминг: 9:00 – Выезд из Екатеринбург; 11:00 – Уральский марс (экскурсия примерно час); 13:00 – Порог Ревун (экскурсия, Обед); 13:50 – Пещера Смолинская (спуск в пещеру); 15:00 – Выезд в Екатеринбург; 17:00 – Екатеринбург. Важная информация:
- Общая длина маршрута примерно 300 км;
- Продолжительность маршрута 8-10 часов;
- Минимальное количество туристов для участия 3-4.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Уральский марс
- Порог Ревун
- Пещера Смолинская
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер.
Что не входит в цену
- Горячий обед
- Одежда для посещения пещеры.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
19 окт 2025
Очень интересная экскурсия! Море впечатлений! Уральский Марс, порог Ревун, пещера Смолинская – это места, которые стоит посетить путешественникам. Наши перемещения были максимально безопасными, и никаких ограничений по времени во время
В
Виктория
19 окт 2025
10/10! Очень понравилось! Гид замечательный, общительный, весёлый. У нас был запрос на каждой локации погулять хотя бы минут 40, по горам полазать — прислушался к нашим пожеланиям, дал нам время на самостоятельную прогулку. Если ехать в октябре, то других туристов почти нет, можно почувствовать себя наедине с природой ❤️
К
Константин
2 окт 2025
Отличная экскурсия и крутой гид Андрей, рекоммендую!
Л
Лидия
27 авг 2025
Большое спасибо Роману, все показал, рассказал. Очень четко организована экскурсия, интересно рассказывает. Виды на карьере потрясающие. Много фото осталось на память. Водопад тоже хорош. В пещерах смогли на видео заснять летучую мышь.
