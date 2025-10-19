Мои заказы

Уральский марс, порог Ревун и Смоленская пещера

Экскурсия на красивейший карьер, завораживающий своими неземными пейзажами, которые не оставят равнодушными ни одного туриста и фотографа! Техногенные пейзажи завораживают с первого взгляда.
5
4 отзыва
Описание экскурсии

Мы прогуляемся по необычным местам и попробуем найти место, где приземлялись инопланетные миссии! Пещера Смолинская окутана историями и легендами о её обитателях. В пещере самая большая колония летучих мышей в области. А порыв воды на Ревуне впечатляет своей силой. Все эти красоты мы объедем на внедорожнике, способном преодолеть сложности данного пути. Тайминг: 9:00 – Выезд из Екатеринбург; 11:00 – Уральский марс (экскурсия примерно час); 13:00 – Порог Ревун (экскурсия, Обед); 13:50 – Пещера Смолинская (спуск в пещеру); 15:00 – Выезд в Екатеринбург; 17:00 – Екатеринбург. Важная информация:
  • Общая длина маршрута примерно 300 км;
  • Продолжительность маршрута 8-10 часов;
  • Минимальное количество туристов для участия 3-4.

Ежедневно в 9:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Уральский марс
  • Порог Ревун
  • Пещера Смолинская
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер.
Что не входит в цену
  • Горячий обед
  • Одежда для посещения пещеры.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Общая длина маршрута примерно 300 км
  • Продолжительность маршрута 8-10 часов
  • Минимальное количество туристов для участия 3-4
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
О
Ольга
19 окт 2025
Очень интересная экскурсия! Море впечатлений! Уральский Марс, порог Ревун, пещера Смолинская – это места, которые стоит посетить путешественникам. Наши перемещения были максимально безопасными, и никаких ограничений по времени во время
читать дальше

прогулок, по дороге заехали в кафе пообедать вкусными пельмешками. Необычная красота на Марсе завораживает, и создается ощущение, что действительно находишься на другой планете. Порог Ревун тоже интересное место. По обоим берегам порога возвышаются скалы. На левом берегу раскинулась березовая роща, которая очень красиво смотрится осенью. Также спускались в Смолинская пещеру, видели милых летучих мышек. В пещере слякотно, но мы подготовились заранее, взяли с собой плащи и силиконовые бахилы для обуви. Вход в пещеру узкий, спускались на четвереньках и держались за веревку, в самой пещере проход достаточно свободный.
Мы ни капли не пожалели, что поехали!

В
Виктория
19 окт 2025
10/10! Очень понравилось! Гид замечательный, общительный, весёлый. У нас был запрос на каждой локации погулять хотя бы минут 40, по горам полазать — прислушался к нашим пожеланиям, дал нам время на самостоятельную прогулку. Если ехать в октябре, то других туристов почти нет, можно почувствовать себя наедине с природой ❤️
К
Константин
2 окт 2025
Отличная экскурсия и крутой гид Андрей, рекоммендую!
Л
Лидия
27 авг 2025
Большое спасибо Роману, все показал, рассказал. Очень четко организована экскурсия, интересно рассказывает. Виды на карьере потрясающие. Много фото осталось на память. Водопад тоже хорош. В пещерах смогли на видео заснять летучую мышь.

Входит в следующие категории Екатеринбурга

