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Марсу и Порогу Ревун! Были на Урале впервые, хотелось познакомиться с его природой, считаю, что не прогадали с выбором. Особенно, понравился Порог Ревун, хочется снова вернуться в это место и посмотреть на бурную реку Исеть и острые скалы. Планируем приехать снова и открыть новые для места, обязательно поедем именно с этой организацией. Наш водитель был супер позитивным и тактичным, учитывал все наши пожелания, рассказывал истории о проезжающих местах и достопримечательностях. И машина, на которой нас забрали была супер. Благодаря ей, мы не застряли по пути к Уральскому Марсу как другой внедорожник)