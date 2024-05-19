1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
Погулять по заповедному лесу, услышать местные легенды и впечатлиться скалами, пещерами и реками
Начало: в поселке Бажуково
«Скалы, пещеры и скульптура с мировым именем»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
Насладиться красотой уральского леса и впечатлиться местными скалами, гротами и пещерами
Начало: У вашего отеля
«Лесные сказки и таинственные пещеры»
25 июня в 14:00
26 июня в 16:00
16 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
Полюбоваться фантастической природой Свердловской области и услышать интересные истории
Начало: У вашего отеля
«Пещера Смолинская — мы осмотрим изнутри карстовую трехярусную пещеру, которая считается самой большой колонией летучих мышей в Свердловской области»
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Треккинг на высоте 591 метр и спуск в мраморную пещеру
«Пещера Сугомак — уникальное творение природы, потому что образована в мраморных породах (что встречается очень редко)»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлиса19 мая 2024Немного с запозданием, но хочется поблагодарить организаторов экскурсии и, в частности, нашего водителя – Романа за отличную экскурсию к Уральскому
- ННикита22 апреля 2024Превосходно!
- ЕЕкатерина7 апреля 2024Спасибо Андрею за отличную экскурсию! Очень красиво, интересно - осталась масса впечатлений))
- ММайя16 марта 2024Отличная экскурсия получилась! Спасибо Андрею)
- ЕЕлена23 сентября 2023Данная экскурсия не подразумевает каких-то серьезных рассказов про историю края, исторических личностей, или геологических познаний. Но, если вы хотите хорошо провести день и увидеть красивые места Урала, то это то, что надо!
- ЮЮрий13 сентября 2023Были на экскурсии "Уральский марс" 11.09.2023. Заранее согласовали небольшие корректировки в программу, представитель компании оперативно проработал изменения в маршрут, предложил интересные
- ООльга10 сентября 2023Благодарим экскурсовода Елену за замечательную экскурсию в природный парк" Оленьи ручьи". У нас были совсем юные туристы - первоклассники. Елена отвечала на их вопросы, рассказывала интересные факты, дети и взрослые остались очень довольны!
- ООльга14 августа 2023все было здорово и очень интересно.
- ММарина2 августа 2023Приятная экскурсия, на маршруте и лес и пещеры и речка и подвесные мосты. Были на экскурсии ребёнок с бабушкой, сил не много но маршруты есть разной протяжённости. Очень красивые места. Очень рекомендую. Знающий и любящий свое дело экскурсовод.
- ММарина29 июля 2022Первое: Константин - уникальный Человек с большой буквы, сочетающий знания истории родного края, любовь к природе и интеллигентность! Второе: невероятно красивый
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Пещеры»
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