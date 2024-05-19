Экскурсии по пещерам Екатеринбурга

Найдено 4 экскурсии в категории «Пещеры» в Екатеринбурге, цены от 5 340 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
Погулять по заповедному лесу, услышать местные легенды и впечатлиться скалами, пещерами и реками
Начало: в поселке Бажуково
«Скалы, пещеры и скульптура с мировым именем»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
5 340 за всё до 10 чел.
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
Насладиться красотой уральского леса и впечатлиться местными скалами, гротами и пещерами
Начало: У вашего отеля
«Лесные сказки и таинственные пещеры»
25 июня в 14:00
26 июня в 16:00
16 600 за всё до 5 чел.
Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
Полюбоваться фантастической природой Свердловской области и услышать интересные истории
Начало: У вашего отеля
«Пещера Смолинская — мы осмотрим изнутри карстовую трехярусную пещеру, которая считается самой большой колонией летучих мышей в Свердловской области»
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Треккинг на высоте 591 метр и спуск в мраморную пещеру
«Пещера Сугомак — уникальное творение природы, потому что образована в мраморных породах (что встречается очень редко)»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алиса
    19 мая 2024
    Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
    Немного с запозданием, но хочется поблагодарить организаторов экскурсии и, в частности, нашего водителя – Романа за отличную экскурсию к Уральскому
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    Марсу и Порогу Ревун! Были на Урале впервые, хотелось познакомиться с его природой, считаю, что не прогадали с выбором. Особенно, понравился Порог Ревун, хочется снова вернуться в это место и посмотреть на бурную реку Исеть и острые скалы. Планируем приехать снова и открыть новые для места, обязательно поедем именно с этой организацией. Наш водитель был супер позитивным и тактичным, учитывал все наши пожелания, рассказывал истории о проезжающих местах и достопримечательностях. И машина, на которой нас забрали была супер. Благодаря ей, мы не застряли по пути к Уральскому Марсу как другой внедорожник)

    Немного с запозданием, но хочется поблагодарить организаторов экскурсии и, в частности, нашего водителя – Романа заНемного с запозданием, но хочется поблагодарить организаторов экскурсии и, в частности, нашего водителя – Романа заНемного с запозданием, но хочется поблагодарить организаторов экскурсии и, в частности, нашего водителя – Романа за
  • Н
    Никита
    22 апреля 2024
    Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
    Превосходно!
  • Е
    Екатерина
    7 апреля 2024
    Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
    Спасибо Андрею за отличную экскурсию! Очень красиво, интересно - осталась масса впечатлений))
    Спасибо Андрею за отличную экскурсию! Очень красиво, интересно - осталась масса впечатлений))Спасибо Андрею за отличную экскурсию! Очень красиво, интересно - осталась масса впечатлений))Спасибо Андрею за отличную экскурсию! Очень красиво, интересно - осталась масса впечатлений))Спасибо Андрею за отличную экскурсию! Очень красиво, интересно - осталась масса впечатлений))
  • М
    Майя
    16 марта 2024
    Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
    Отличная экскурсия получилась! Спасибо Андрею)
    Отличная экскурсия получилась!Отличная экскурсия получилась!Отличная экскурсия получилась!Отличная экскурсия получилась!
  • Е
    Елена
    23 сентября 2023
    Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
    Данная экскурсия не подразумевает каких-то серьезных рассказов про историю края, исторических личностей, или геологических познаний. Но, если вы хотите хорошо провести день и увидеть красивые места Урала, то это то, что надо!
  • Ю
    Юрий
    13 сентября 2023
    Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
    Были на экскурсии "Уральский марс" 11.09.2023. Заранее согласовали небольшие корректировки в программу, представитель компании оперативно проработал изменения в маршрут, предложил интересные
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    варианты. Саму экскурсию проводил гид Роман - интересно, корректно, позитивно:) Отдельно хотелось бы отметить удачный выбор транспорта и культуру вождения. "Марс" определённо рекомендую к посещению.

  • О
    Ольга
    10 сентября 2023
    Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
    Благодарим экскурсовода Елену за замечательную экскурсию в природный парк" Оленьи ручьи". У нас были совсем юные туристы - первоклассники. Елена отвечала на их вопросы, рассказывала интересные факты, дети и взрослые остались очень довольны!
    Благодарим экскурсовода Елену за замечательную экскурсию в природный парк" Оленьи ручьи". У нас были совсем юные
  • О
    Ольга
    14 августа 2023
    Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
    все было здорово и очень интересно.
  • М
    Марина
    2 августа 2023
    Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
    Приятная экскурсия, на маршруте и лес и пещеры и речка и подвесные мосты. Были на экскурсии ребёнок с бабушкой, сил не много но маршруты есть разной протяжённости. Очень красивые места. Очень рекомендую. Знающий и любящий свое дело экскурсовод.
  • М
    Марина
    29 июля 2022
    Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
    Первое: Константин - уникальный Человек с большой буквы, сочетающий знания истории родного края, любовь к природе и интеллигентность! Второе: невероятно красивый
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    и разноплановый маршрут (через лес, поле, вдоль реки, выход к захватывающим утесам или погружение к недрам - в пещеры). Мы прошли 16км, самый длинный маршрут, на одном дыхании. На всем пути нас окружали ароматы цветущих трав, запах тающей смолы, журчание реки… Третье: хочется повторить!

    Первое: Константин - уникальный Человек с большой буквы, сочетающий знания истории родного края, любовь к природе и интеллигентность!Первое: Константин - уникальный Человек с большой буквы, сочетающий знания истории родного края, любовь к природе и интеллигентность!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Пещеры»

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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Пещеры" можно забронировать 4 экскурсии от 5 340 до 16 600. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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