читать дальше

прилично, а цены так вообще ни о чем… Пожалели, что не взяли с собой контейнеры, чтоб там купить что-то, и увезти потом с собой в номер на вечер. Я в восторге, дети тоже, вся поездка прошла на одном дыхании, хотя мы затянули её больше, чем на 10 часов. Аня, спасибо вам огромное, считаем нам очень повезло, что попали на экскурсию именно с вами.