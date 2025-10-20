Мои заказы

3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота

Путешествие на Уральский Марс без скафандра! Уникальные виды, порог Ревун и Каменные ворота ждут вас на этой захватывающей экскурсии
На Урале можно увидеть свой Марс - красноватые дюны Троицко-Байновского месторождения. Прогулка по карьерам позволит насладиться необычными пейзажами и сделать потрясающие фото. Затем вас ждёт порог Ревун на реке Исеть и удивительная скала Каменные ворота. Эти природные объекты поражают своей красотой и уникальностью. Путешествие подходит для всех, кто хочет увидеть необычные места и насладиться природой
5
27 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные ландшафты
  • 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 🌊 Посещение живописного порога Ревун
  • 🗿 Удивительная скала Каменные ворота
Ближайшие даты:
11
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя21
ноя22
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Уральский Марс
  • Порог Ревун
  • Каменные ворота

Описание экскурсии

09:00 — выезд от цирка (или по договорённости)
11:30 — прибытие на «Уральский Марс», прогулка. Я расскажу о глиняных карьерах и их значении для промышленности
13:00 — переезд на вторую локацию
14:00 — обед в придорожном кафе (по желанию)
15:30 — прогулка по левому берегу реки Исеть, исследование порога Ревун
16:30 — переезд на правый берег реки Исеть, прогулка по Каменным воротам
18:00 — выезд в город
19:30 — прибытие в Екатеринбург

Организационные детали

  • В дождь погулять по карьерам на получится, так как глина сильно размокает от воды и становиться вязкой. Но можно больше времени провести на других локациях
  • Поездка проходит на легковом автомобиле Skoda
  • Дополнительно оплачивается обед в кафе

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 335 туристов
Привет, меня зовут Аня. Я живу в Екатеринбурге 17 лет. В свободное время я путешествовала по Уралу с друзьями, всегда удивлялась красоте местной природы — озёрам, рекам, скалам, горам. С
читать дальше

удовольствием рассказывала об увиденном знакомым, вдохновляла на путешествия. Но часто слышала, что не с кем поехать, нет машины, не знают маршрут… Это вдохновило меня стать гидом и начать организовывать индивидуальные туры. Мне нравится делиться красотой и хорошим настроением с другими. Буду рада встрече с вами!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (Марина)3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (Марина)3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (Марина)3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (Марина)3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (Марина)3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (Марина)3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (Марина)3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (Марина)3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (Марина)3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (Марина)3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (Екатерина)3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (Екатерина)3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (Екатерина)3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (Екатерина)3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (Екатерина)3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (любовь)3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (любовь)3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (любовь)3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (любовь)3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (любовь)3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (любовь)3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (любовь)3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (Ксения)3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (Ксения)3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (Ксения)3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (Ксения)3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (Ксения)3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (Ксения)3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (Ксения)3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота (Ксения)
А
Анастасия
20 окт 2025
Анна, благодарю вас за сопровождение в такие невероятно красивые места! То, как вы видите мир через призму фотоаппарата впечатляет!!! Фото, которые вы сделали для меня просто Космические, как и все
читать дальше

места, что мы посетили с Вами! А Ваша рекомендация посетить Лесопарк Каменные палатки, просто сделало мой новый день, таким же насыщенным на красоты, как и наша с Вами поездка!!! Я очень рада, что именно Вы были для меня Проводником в красоты Урала!

Е
Евгения
30 сен 2025
Прекрасная экскурсия, рекомендуем!!!
М
Марина
21 сен 2025
Экскурсия очень понравилась, Аня, классный гид, советовала места для красивых фоток, а какие она нам сделала фотографии, это просто огонь. После Марса поехали в кафе перекусить, там было всё очень
читать дальше

прилично, а цены так вообще ни о чем… Пожалели, что не взяли с собой контейнеры, чтоб там купить что-то, и увезти потом с собой в номер на вечер. Я в восторге, дети тоже, вся поездка прошла на одном дыхании, хотя мы затянули её больше, чем на 10 часов. Аня, спасибо вам огромное, считаем нам очень повезло, что попали на экскурсию именно с вами.

Экскурсия очень понравилась, Аня, классный гид, советовала места для красивых фоток, а какие она нам сделалаЭкскурсия очень понравилась, Аня, классный гид, советовала места для красивых фоток, а какие она нам сделалаЭкскурсия очень понравилась, Аня, классный гид, советовала места для красивых фоток, а какие она нам сделалаЭкскурсия очень понравилась, Аня, классный гид, советовала места для красивых фоток, а какие она нам сделалаЭкскурсия очень понравилась, Аня, классный гид, советовала места для красивых фоток, а какие она нам сделалаЭкскурсия очень понравилась, Аня, классный гид, советовала места для красивых фоток, а какие она нам сделалаЭкскурсия очень понравилась, Аня, классный гид, советовала места для красивых фоток, а какие она нам сделалаЭкскурсия очень понравилась, Аня, классный гид, советовала места для красивых фоток, а какие она нам сделалаЭкскурсия очень понравилась, Аня, классный гид, советовала места для красивых фоток, а какие она нам сделалаЭкскурсия очень понравилась, Аня, классный гид, советовала места для красивых фоток, а какие она нам сделала
Юлия
Юлия
14 сен 2025
Отличная экскурсия и прекрасный гид Анна
Е
Екатерина
7 сен 2025
Ездили вчетвером с коллегами пока были в командировке. Нам очень понравилось: потрясающие виды, очень харизматичная гид. Просто, но вкусно пообедали. Сделали кучу фоток, никуда не спешили. Рекомендасьон
Е
Екатерина
1 сен 2025
Поездка очень понравилась, удивительные места Урала, незабываемые впечатления!
Поездка очень понравилась, удивительные места Урала, незабываемые впечатления!Поездка очень понравилась, удивительные места Урала, незабываемые впечатления!Поездка очень понравилась, удивительные места Урала, незабываемые впечатления!Поездка очень понравилась, удивительные места Урала, незабываемые впечатления!Поездка очень понравилась, удивительные места Урала, незабываемые впечатления!
любовь
любовь
22 авг 2025
Экскурсия не забываемая!!! Анна интересная) поговорили абсолютно на разные темы! Анна уверенно водит машину, что на такой трассе очень важно…. Марс навсегда останется в памяти, порог взволновал, каменные ворота заворожили… Спасибо огромное за прекрасные виды!!! Обязательно посетите эти места!
Экскурсия не забываемая!!! Анна интересная) поговорили абсолютно на разные темы! Анна уверенно водит машину, что наЭкскурсия не забываемая!!! Анна интересная) поговорили абсолютно на разные темы! Анна уверенно водит машину, что наЭкскурсия не забываемая!!! Анна интересная) поговорили абсолютно на разные темы! Анна уверенно водит машину, что наЭкскурсия не забываемая!!! Анна интересная) поговорили абсолютно на разные темы! Анна уверенно водит машину, что наЭкскурсия не забываемая!!! Анна интересная) поговорили абсолютно на разные темы! Анна уверенно водит машину, что наЭкскурсия не забываемая!!! Анна интересная) поговорили абсолютно на разные темы! Анна уверенно водит машину, что наЭкскурсия не забываемая!!! Анна интересная) поговорили абсолютно на разные темы! Анна уверенно водит машину, что на
Ксения
Ксения
28 июл 2025
Провела свой день рождения с семьёй и Анной)) и он был незабываемым! Спасибо Анне, что не повернула назад с Уральского Марса в дождь и всё-таки сделала реальной мою мечту! Как
читать дальше

сказал мой 12-летний сын, Анна - очень смелая, просто супергерой)) Её геройство и чувство юмора придавало сил в пути и нам, создавало атмосферу.
Программа очень интересная и разнообразная! Виды шикарные! А ещё Анна делает множество интересных фотографий.
И самолепные пельмени в придорожном кафе прекрасны!
Спасибо, Анна, за чудесный день!

Провела свой день рождения с семьёй и Анной)) и он был незабываемым! Спасибо Анне, что неПровела свой день рождения с семьёй и Анной)) и он был незабываемым! Спасибо Анне, что неПровела свой день рождения с семьёй и Анной)) и он был незабываемым! Спасибо Анне, что неПровела свой день рождения с семьёй и Анной)) и он был незабываемым! Спасибо Анне, что неПровела свой день рождения с семьёй и Анной)) и он был незабываемым! Спасибо Анне, что неПровела свой день рождения с семьёй и Анной)) и он был незабываемым! Спасибо Анне, что неПровела свой день рождения с семьёй и Анной)) и он был незабываемым! Спасибо Анне, что неПровела свой день рождения с семьёй и Анной)) и он был незабываемым! Спасибо Анне, что неПровела свой день рождения с семьёй и Анной)) и он был незабываемым! Спасибо Анне, что неПровела свой день рождения с семьёй и Анной)) и он был незабываемым! Спасибо Анне, что не
Н
Надежда
24 июл 2025
Это было самое увлекательное и эффектное из моих путешествий на данный момент. Оценили разнообразие красот уральской природы. За это всё спасибо большое Анне! Отдельное спасибо за помощь в походе, за прекрасные фото и видеокадры и вкусный чаек на природе)
Кафе, в котором остановились на обед так же порадовало домашней едой, обслуживанием и ценами)
Это было самое увлекательное и эффектное из моих путешествий на данный момент. Оценили разнообразие красот уральскойЭто было самое увлекательное и эффектное из моих путешествий на данный момент. Оценили разнообразие красот уральскойЭто было самое увлекательное и эффектное из моих путешествий на данный момент. Оценили разнообразие красот уральскойЭто было самое увлекательное и эффектное из моих путешествий на данный момент. Оценили разнообразие красот уральской
А
Андрей
20 июл 2025
Интересные и прекрасные природные места. Жалко только что Марс зазеленел:) Но это для нас - зрителей.
Татьяна
Татьяна
16 июл 2025
Потрясающие виды. Увидеть стоит каждому. Отдельное спасибо организатору Анне за комфортную экскурсию
Потрясающие виды. Увидеть стоит каждому. Отдельное спасибо организатору Анне за комфортную экскурсиюПотрясающие виды. Увидеть стоит каждому. Отдельное спасибо организатору Анне за комфортную экскурсиюПотрясающие виды. Увидеть стоит каждому. Отдельное спасибо организатору Анне за комфортную экскурсиюПотрясающие виды. Увидеть стоит каждому. Отдельное спасибо организатору Анне за комфортную экскурсию
Т
Татьяна
11 июл 2025
Экскурсия понравилась. Рекомендую.
Экскурсия понравилась. Рекомендую.Экскурсия понравилась. Рекомендую.Экскурсия понравилась. Рекомендую.Экскурсия понравилась. Рекомендую.Экскурсия понравилась. Рекомендую.Экскурсия понравилась. Рекомендую.Экскурсия понравилась. Рекомендую.Экскурсия понравилась. Рекомендую.Экскурсия понравилась. Рекомендую.Экскурсия понравилась. Рекомендую.
А
Андрей
10 июл 2025
Очень интересная экскурсия по 3м красивым местам вблизи Екатеринбурга. Не ждите от этой экскурсии длинных рассказов с цифрами и фактами - она про красивую природу Урала. Спасибо инструктору Анне, что сумела заинтересовать ребёнка. День пролетел незаметно, оставив много ярких впечатлений.
А
Андрей
10 июл 2025
Красиво, разнообразно. Понравилось всей семье.
NINA
NINA
1 июл 2025
Брала экскурсию для родителей. Вот их отзыв:"Нам экскурсия очень понравилась! Спасибо огромное! Супер всё! 👍❤️🥰"
Благодарю за ваш труд и удачи:))

