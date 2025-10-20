На Урале можно увидеть свой Марс - красноватые дюны Троицко-Байновского месторождения. Прогулка по карьерам позволит насладиться необычными пейзажами и сделать потрясающие фото. Затем вас ждёт порог Ревун на реке Исеть и удивительная скала Каменные ворота. Эти природные объекты поражают своей красотой и уникальностью. Путешествие подходит для всех, кто хочет увидеть необычные места и насладиться природой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 🌊 Посещение живописного порога Ревун
- 🗿 Удивительная скала Каменные ворота
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Уральский Марс
- Порог Ревун
- Каменные ворота
Описание экскурсии
09:00 — выезд от цирка (или по договорённости)
11:30 — прибытие на «Уральский Марс», прогулка. Я расскажу о глиняных карьерах и их значении для промышленности
13:00 — переезд на вторую локацию
14:00 — обед в придорожном кафе (по желанию)
15:30 — прогулка по левому берегу реки Исеть, исследование порога Ревун
16:30 — переезд на правый берег реки Исеть, прогулка по Каменным воротам
18:00 — выезд в город
19:30 — прибытие в Екатеринбург
Организационные детали
- В дождь погулять по карьерам на получится, так как глина сильно размокает от воды и становиться вязкой. Но можно больше времени провести на других локациях
- Поездка проходит на легковом автомобиле Skoda
- Дополнительно оплачивается обед в кафе
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 335 туристов
Привет, меня зовут Аня. Я живу в Екатеринбурге 17 лет. В свободное время я путешествовала по Уралу с друзьями, всегда удивлялась красоте местной природы — озёрам, рекам, скалам, горам. СЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Анастасия
20 окт 2025
Анна, благодарю вас за сопровождение в такие невероятно красивые места! То, как вы видите мир через призму фотоаппарата впечатляет!!! Фото, которые вы сделали для меня просто Космические, как и все
Е
Евгения
30 сен 2025
Прекрасная экскурсия, рекомендуем!!!
М
Марина
21 сен 2025
Экскурсия очень понравилась, Аня, классный гид, советовала места для красивых фоток, а какие она нам сделала фотографии, это просто огонь. После Марса поехали в кафе перекусить, там было всё очень
Юлия
14 сен 2025
Отличная экскурсия и прекрасный гид Анна
Е
Екатерина
7 сен 2025
Ездили вчетвером с коллегами пока были в командировке. Нам очень понравилось: потрясающие виды, очень харизматичная гид. Просто, но вкусно пообедали. Сделали кучу фоток, никуда не спешили. Рекомендасьон
Е
Екатерина
1 сен 2025
Поездка очень понравилась, удивительные места Урала, незабываемые впечатления!
любовь
22 авг 2025
Экскурсия не забываемая!!! Анна интересная) поговорили абсолютно на разные темы! Анна уверенно водит машину, что на такой трассе очень важно…. Марс навсегда останется в памяти, порог взволновал, каменные ворота заворожили… Спасибо огромное за прекрасные виды!!! Обязательно посетите эти места!
Ксения
28 июл 2025
Провела свой день рождения с семьёй и Анной)) и он был незабываемым! Спасибо Анне, что не повернула назад с Уральского Марса в дождь и всё-таки сделала реальной мою мечту! Как
Н
Надежда
24 июл 2025
Это было самое увлекательное и эффектное из моих путешествий на данный момент. Оценили разнообразие красот уральской природы. За это всё спасибо большое Анне! Отдельное спасибо за помощь в походе, за прекрасные фото и видеокадры и вкусный чаек на природе)
Кафе, в котором остановились на обед так же порадовало домашней едой, обслуживанием и ценами)
А
Андрей
20 июл 2025
Интересные и прекрасные природные места. Жалко только что Марс зазеленел:) Но это для нас - зрителей.
Татьяна
16 июл 2025
Потрясающие виды. Увидеть стоит каждому. Отдельное спасибо организатору Анне за комфортную экскурсию
Т
Татьяна
11 июл 2025
Экскурсия понравилась. Рекомендую.
А
Андрей
10 июл 2025
Очень интересная экскурсия по 3м красивым местам вблизи Екатеринбурга. Не ждите от этой экскурсии длинных рассказов с цифрами и фактами - она про красивую природу Урала. Спасибо инструктору Анне, что сумела заинтересовать ребёнка. День пролетел незаметно, оставив много ярких впечатлений.
А
Андрей
10 июл 2025
Красиво, разнообразно. Понравилось всей семье.
NINA
1 июл 2025
Брала экскурсию для родителей. Вот их отзыв:"Нам экскурсия очень понравилась! Спасибо огромное! Супер всё! 👍❤️🥰"
Благодарю за ваш труд и удачи:))
